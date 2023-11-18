https://ukraina.ru/20231118/1051116784.html

Соратники Зеленского сходят с дистанции, а Байден готов кинуть: украинская тема в президентской гонке США

Соратники Зеленского сходят с дистанции, а Байден готов кинуть: украинская тема в президентской гонке США - 18.11.2023 Украина.ру

Соратники Зеленского сходят с дистанции, а Байден готов кинуть: украинская тема в президентской гонке США

Президентская гонка в Америке взяла обратный отсчёт – до выборов остаётся меньше года. До этого этапа дистанции дошли не все. От борьбы начали отказываться республиканцы, осознавшие отсутствие шансов на победу.

2023-11-18T08:46

2023-11-18T08:46

2023-11-18T08:46

эксклюзив

сша

выборы

украина

джо байден

дональд трамп

роберт кеннеди-младший

рон десантис

владимир зеленский

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Друзья Украины сходят с дистанции28 октября о решении приостановить свою избирательную кампанию (а фактически завершить её) объявил бывший вице-президент США Майк Пенс. Политик заявил, что после поездок по стране в последние 6 месяцев ему стало ясно, что сейчас не его время. Несмотря на то, что Пенс был 2-м лицом в государстве и широко известен публике, ему не удалось заручиться поддержкой американской общественности – его рейтинг за весь период участия в гонке не достигал и 10%: 9,5% - максимальный показатель в июле, а на момент объявления о выходе из гонки - 3,5%.Пенс на фоне своих оппонентов-однопартийцев выделялся самой активной поддержкой Украины. Он первым из претендентов на звание кандидата в президенты США совершил визит в Киев, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 июня. Бывший вице-президент уверен, что Вашингтон должен и дальше поставлять вооружения ВСУ, но нынешняя администрация делает это недостаточно оперативно, однако на отправку американских военных в зону СВО призвал не рассчитывать.Спустя 2 недели, 13 ноября, с аналогичным объявлением выступил сенатор Тим Скотт и даже с такой же формулировкой – "не сейчас". Причём это решение стало неожиданностью даже для его предвыборного штаба, с заявлением о прекращении борьбы политик выступил в прямом эфире телеканала Fox News.Комментируя свою позицию по ситуации на Украине в интервью телеканалу NBC в конце мая, сенатор говорил: "Национальный жизненно важный интерес Америки включает в себя приведение в упадок российских вооружённых сил, поэтому наше присутствие на Украине действительно необходимо для достижения этой цели. Чем больше мы ослабляем российские силы, тем меньше вероятность нападения на нашу суверенную территорию. И это защищает наших партнёров по НАТО. Я думаю, что мы должны быть на Украине".Постепенно этот список отказников будет пополняться."Поскольку Рон Десантис почти наверняка будет тянуть до февраля (кокусы в Айове), Никки Хейли постарается оставаться в гонке до партийной конференции, а Вивек Рамасвами считает себя номером 2, то следующим на выход ждём Криса Кристи", - считает американист Дмитрий Дробницкий.Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, к слову, взяв пример с Пенса, в августе тоже совершил визит на Украину, посетил места прошлогодних боёв в окрестностях Киева, встретился с Зеленским, заверил его в безусловной поддержке и пообещал в случае избрания содействовать приёму Украины в НАТО, а ещё говорил, что свободная Украина – в интересах американцев и Европы.Украинский раскол республиканцевИнтерес к украинской тематике в США, как и на Западе в целом, ослабевает и потому что она успела надоесть общественности, и на фоне более острых проблем, эскалации конфликта на Ближнем Востоке прежде всего.На 3-х дебатах республиканцев обсуждению внешней политики, традиционно не так сильно волнующей американскую публику, отвели почти час, из них Украине посвятили всего 9 минут, для сравнения, Израилю – 20, Китаю – 19.Тем не менее, дискуссия по Украине оказалась оживлённой и ярко продемонстрировала раскол между участниками по этой теме.Губернатор штата Флорида Рон Десантис назвал помощь Украине совершенно нелепой тратой денег американских налогоплательщиков и призвал положить конец этой войне, а для этого нужно подключить европейцев, чтобы и они внесли свою лепту. Он подчеркнул, что США никогда не направят в зону вооружённого конфликта свои войска, как хотел бы Зеленский.Неожиданно Тим Скотт (ещё успевший поучаствовать в дебатах), всецело поддерживавший Украину, тут потребовал отчёта за расходованием уже оказанной помощи и установления контроля над поставленным ВСУ вооружением. Впрочем, в остальном он был верен своим прежним тезисам: заявил, что ослабление ВС РФ американским оружием и кровью украинцев отвечает американским интересам, а также утверждал, что якобы приближается "деградация военной машины России", и это, по его словам, хорошие новости. В реальности же российские военнослужащие регулярно на поле боя уничтожают западную технику, используемую ВСУ. Слова сенатора впоследствии вызвали ужас у соотечественников. Читатели издания Breitbart назвали его придурком и призвали забыть об Украине. Вобщем, Скотт решил балансировать между сторонниками и противниками поддержки Киева.Предприниматель Вивек Рамасвами был рад видеть, как с каждым раундом дебатов меняются подходы его конкурентов к финансированию Украины. К слову, на первых дебатах, в августе, он был единственным из 8 претендентов в кандидаты, кто выступил против дальнейшей военной поддержки Киева. И в этот раз на вопрос об увеличении гуманитарной и военной помощи в дополнение к $113 млрд, уже предоставленных Киеву, ответил, что больше не будет оказывать никакой поддержки."Украина – это не образец демократии. Эта страна запретила 11 оппозиционных партий. Объединила все СМИ в один государственный телеканал, это не демократия. Они пригрозили не проводить выборы в этом году, пока США не дадут ещё денег, это не демократия. Они чествуют нацистов в своих рядах, комика в штанах-карго, это человек, которого зовут Зеленский, который делает это в своих собственных рядах" - заявил Рамасвами.У многих сложилось впечатление, что нацистом он назвал президента Украины, однако как позже пресс-служба претендента в кандидаты в президенты пояснила, что речь шла о чествовании в парламенте Канады бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько. Впрочем, Зеленский тоже присутствовал при этом моменте."Регионы, подконтрольные сейчас России, Луганск, Донбасс – русскоязычные регионы, переставшие быть частью Украины в 2014 году. Другие вам этого никогда не скажут. Это неопровержимый факт, и представлять происходящее как борьбу добра со злом, - обман. <…> Вы хотите использовать деньги американских налогоплательщиков для финансирования запрета христиан?" - продолжил он, обращаясь к оппонентам-ястребам.По другую сторону баррикады в дискуссии об Украине оказались Кристи и бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, они, как и на первых дебатах, активнее всех выступали в поддержку Киева (в августе компанию им составлял ещё Пенс).Позиция оппонентов возмутила Хейли и она язвительно заявила, что у России и Китая "текут слюни" при мысли, что кто-то, подобный Рамасвами, может стать американским президентом."Я думаю, что нам следует дать им (украинцам – ред.) оружие и боеприпасы для победы. Если бы Байден сделал это, когда его впервые попросили, война бы уже закончилась", - сказала бывший дипломат.Вместе с Кристи они убеждали, что "эта борьба жизненно важна для национальной безопасности США", а отказ от помощи Украине станет сигналом Китаю, чтобы тот захватил Тайвань."Главный итог республиканских дебатов для Украины даже не в том, что Зеленского в США начали открыто ругать персонально. Главный итог в том, что никто не решился его открыто защищать", - констатирует шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Как пишет журнал Newsweek, у Украины республиканская проблема - 3 из 5 претендентов на то, чтобы представлять партию на президентских выборах, открыто выступают против масштабной поддержки Киева."Это не предвыборная агитация. Республиканцы прислушиваются к своим избирателям и прислушиваются к проблемам, которые их волнуют. А среди них "обеспокоенность насчёт коррупции на Украине и того, как они тратятся деньги", - сказал аналитик Нил Ньюхаус, работавший с кандидатом в президенты США в 2012 году республиканцем Миттом Ромни в бытность губернатором Массачусетса, а также с партией 3-го президента Украины Виктора Ющенко.А снижение поддержки дальнейшей помощи Украине среди американцев очевидно. Согласно опросам Gallup, доля респондентов, считающих, что США помогают Украине "слишком сильно", с августа 2022 года по октябрь 2023-го выросла с 24% до 41%. Наиболее явно эта тенденция прослеживается среди республиканцев: показатель увеличился с 43% до 62%, среди демократов - с 9 до 14%, среди независимых - с 28% до 44%. Почти половина американцев готова проголосовать за того кандидата в президенты, который откажется от участия в военном конфликте на Украине.Однако самой большой проблемой для Банковой остаётся бывший президент США Дональд Трамп, который намерен взять реванш за поражение в 2020 году и имеет на это все шансы, - он безусловный лидер среди республиканцев, рейтинг 45-го главы государства превышает показатели всех его оппонентов, вместе взятых:Трамп – 59%Десантис – 14,8%Хейли – 9,6%Рамасвами – 5,1%Кристи – 2,1%Не прошедшие отбор для участия в дебатах губернатор Северной Дакоты Дуг Бёргам – 0,7% и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон – 0,5%.Трамп – самый ярый противник помощи Киеву среди американских политиков. После возвращения к власти, да даже ещё до инаугурации, обещает за 24 часа урегулировать конфликт и усадить лидеров России и Украины за стол переговоров, 45-й президент США вообще считает, что Киеву надо было раньше заключать соглашение с Москвой, тогда бы территория, над которой он утратил контроль, была бы гораздо меньше, чем сейчас.И хотя Зеленский даже слышать не хочет о территориальных уступках, как стало известно, он тщетно пытался наладить контакт с Трампом: сначала приглашал посетить Украину, чтобы тот увидеть ситуацию собственными глазами, а после отказа Банковая старалась хотя бы о телефонном разговоре договориться. Это происходило в критический момент, когда Палата представителей, огромное влияние на которую имеет как раз-таки Трамп, работала над проектом финансирования правительства США, камнем преткновения был пункт о выделении средств Украине.Демократы уже не помогут столько, сколько потребуетсяНе помогло. Законопроект конгрессмены одобрили, причём Белый дом лично просил об этом демократов, Сенат тоже не стал чинить трудностей и Байден тоже сразу же поставил подпись 17 ноября.И это президент США, который стоял за созданием Украины в её нынешнем виде, в разгар майдана приезжавший на центральную площадь Киева, выступавший с трибуны Верховной Рады и проводивший заседания для правительства страны, заверявший в том, что будет помогать столько, сколько потребуется. Однако, когда нависла реальная угроза наступления шатдауна, Байден умерил свою воинственность и одобрил бюджет без пункта об Украине.По сложившейся традиции однопартийцы не чинят препятствий для действующего президента, переизбирающегося на 2-й срок, поэтому у демократов практически никакой интриги и конкуренции. Писательница Марианна Уильямсон, участвовавшая в праймериз 2020 года, вступила в гонку самой первой из демократов в марте, но на протяжении 8 месяцев её рейтинг не превышал 9%, а сейчас равен 7,9%.Её программная статья, опубликованная в феврале, гласит: "Жестокое, авторитарное правительство России и жестокости, совершённые российскими войсками на Украине, наглядно демонстрируют, к чему приведёт российское завоевание Украины. Отказ от предоставления американской помощи Украине будет означать только одно - конец Украины".При этом Уильямсон призывала не давать Украине пустой чек, в который можно вписать любую сумму, и попытаться урегулировать конфликт мирными методами. На днях в комментарии журналу Responsible Statecraft она подтвердила свою уверенность в необходимости переговоров по украинскому вопросу для США, мотивировав тем, что это позволит избежать затяжного конфликта, как в Афганистане.27 октября о решении вступить в президентскую гонку сообщил конгрессмен Дин Филлипс, активно противящийся баллотированию Байдена на новый срок, хотя и пропустил срок подачи документов для праймериз Демократической партии в штате Невада.Хоть какую-то борьбу Байдену мог навязать юрист Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США, но в начале октября он объявил, что пойдёт на выборы как независимый кандидат.В том же опросе Responsible Statecraft насчёт того, следует ли президенту США вступить в мирные переговоры с целью прекратить конфликт на Украине, потомок известной американской династии заявил: "Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное. Слабая и нестабильная Россия не пойдёт на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам".Украинский конфликт Кеннеди-младший обещает завершить в течение 100 дней, причём "на лучших условиях, чем кто-либо мог обоснованно ожидать". Прежде он выражал мнение, что Россия должна вывести войска с Украины и гарантировать её независимость, на восток Украины нужно ввести миротворцев ООН.Все привыкли, что борьба за Белый дом идёт между кандидатами республиканцами и демократами, хотя представители третьих партий тоже всегда участвуют, правда, не показывают впечатляющих результатов. Тем временем Кеннеди-младший как независимый кандидат представляет реальную опасность одновременно и для Трампа, и для Байдена.Как показал опрос Quinnipiac University, он может набрать на президентских выборах-2024 до 22% голосов (для сравнения, Трамп - 36%, Байден - 39%) и что важно, на его стороне симпатии той категории избирателей, за которую всегда идёт активная борьба, - неприсоединившихся: его поддерживают 36%, Байдена - 30%, Трампа — 31%. Молодёжь тоже готова поддержать юриста: 38% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет назвали Кеннеди, 32% - Байдена, 27% - Трампа.Однако не стоит забывать, что главу государства в США избирают не прямым голосованием, поэтому такие внушительные показатели Кеннеди-младшего ничего не гарантируют."Американская электоральная система имеет дело не с процентами в общенациональном зачёте, а в выборах по штатам и соответствующим направлением выборщиков в Вашингтон. В 1992 году независимый кандидат Росс Перо набрал 19% голосов в целом по США, но ни одного голоса выборщиков, потому что не получил большинства ни в одном штате", - отмечает Дробницкий.Таким образом, Кеннеди-младший пусть и не имеет шансов стать президентом США, но он реально способен перетянуть часть голосов как у Трампа, так и у Байдена, причём непонятно, у кого больше, а решить исход выборов может каждый голос.Итак, что мы имеем в сухом остатке для Украины в контексте избирательной кампании в настоящий момент.В стане республиканцев Майк Пенс и Тим Скотт, выступавшие на стороне Украины в противостоянии с Россией, осознав бесперспективность дальнейшей борьбы, решили сойти с дистанции. Крис Кристи, вероятно, в скором времени последует их примеру, и Никки Хейли останется единственным ястребом, призывающим обязательно выделять Киеву больше денег и оружия, в компании Дональда Трампа, Рона Десантиса и Вивеква Рамасвами, обещающих в случае прихода к власти как можно скорее покончить с украинским кризисом, поскольку он никакой пользы Америке не приносит, а, наоборот, только создаёт проблемы, коих и без неё хватает.От демократов, очевидно, кандидатом в президенты станет Джо Байден, хотя и звучат всё чаще в партийных кулуарах призывы заменить его, только вот не на кого. Вице-президент США Камала Харрис не пользуется популярностью среди граждан вообще. Участвовавший в избирательной кампании-2020 и даже выигравший тогда 1-е партийные праймериз министр транспорта США Пит Буттиджич в этот раз о своих президентских амбициях не заявлял. Спасти положение мог бы губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, но его готовят как кандидата на 2028 год, хотя, кто знает, может он ещё проявит себя.Что касается Украины, Байден всегда заверял, что не бросит её и сделает всё для её победы, но ресурсы неминуемо иссякают, одобрить новые транши возможности как минимум до начала февраля возможности нет и когда на чаше весов оказывается благополучие США и Киева, как и полагается президенту он выбирает собственную страну. В один прекрасный момент американская администрация может сказать Банковой "денег нет, но вы держитесь" и, попользовавшись в своих интересах, оставит Украину наедине с проблемами, как это бывало в истории ни раз.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, выборы, украина, джо байден, дональд трамп, роберт кеннеди-младший, рон десантис, владимир зеленский