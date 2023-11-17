"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051106611.html
"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств
"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств - 17.11.2023 Украина.ру
"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств
Соединённые Штаты должны следить за тем, на что Украина тратит средства, выделяемые Белым домом, заявил американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News
2023-11-17T10:25
2023-11-17T10:25
новости
сша
украина
военная помощь
финансирование
средства
деньги
аудит
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_e46bb72782c93a339fc16abcc30119f4.jpg
Необходим также аудит тех средств, которые США уже потратили на Украину, отметил он.Сенатор Хоули после эскалации конфликта на Ближнем Востоке призывал перенаправить в Израиль все финансовые средства, предназначавшиеся Украине.С 18 октября начала работу американская группа по контролю за использованием военной помощи, выделенной Киеву с прошлого года.Возглавил группу инспектор Пентагона Роберт Сторч, не понаслышке знающий, что такое украинская коррупция.Специалистов разместили в посольстве США в Киеве.В обязанности ревизоров входит проверка того, как Украина расходовала предоставленные средства, подготовка ежеквартальных отчётов, с которыми общественность сможет ознакомиться, выявление потенциальных фактов коррупции со стороны украинских чиновников.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад "пальцем не пошевелил" для проведения прозрачного расследования терактов на "Северных потоках", и уже очевидно, что ситуацию "заметают под ковер".американский журналист Сеймур Херш опубликовал информацию о том, что решение о подрыве утверждал лично Джо Байден, участвовал в "проекте" и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.На фоне этих событий Вашингтон предпринял попытку свалить теракт на "Северных потоках" на Украину: Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доложило "о предполагаемой роли Украины" в терактах на газопроводах.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.
https://ukraina.ru/20231018/1050301441.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:14:1920:1454_1920x0_80_0_0_6ef70bd1a470d15b205008b43a27e007.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, военная помощь, финансирование, средства, деньги, аудит, зарубежье
Новости, США, Украина, военная помощь, финансирование, средства, деньги, аудит, Зарубежье

"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств

10:25 17.11.2023
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
Соединённые Штаты должны следить за тем, на что Украина тратит средства, выделяемые Белым домом, заявил американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News
"Мы должны знать, как каждый цент тратится на Украине. Какие-то наши средства использовались для взрыва "Северного потока — 2"? Американские военные и ЦРУ присутствуют сейчас на Украине? Нам нужно знать факты. Ни цента больше для Украины", — подчеркнул Хоули.
Необходим также аудит тех средств, которые США уже потратили на Украину, отметил он.
Сенатор Хоули после эскалации конфликта на Ближнем Востоке призывал перенаправить в Израиль все финансовые средства, предназначавшиеся Украине.
С 18 октября начала работу американская группа по контролю за использованием военной помощи, выделенной Киеву с прошлого года.
Возглавил группу инспектор Пентагона Роберт Сторч, не понаслышке знающий, что такое украинская коррупция.Специалистов разместили в посольстве США в Киеве.
В обязанности ревизоров входит проверка того, как Украина расходовала предоставленные средства, подготовка ежеквартальных отчётов, с которыми общественность сможет ознакомиться, выявление потенциальных фактов коррупции со стороны украинских чиновников.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад "пальцем не пошевелил" для проведения прозрачного расследования терактов на "Северных потоках", и уже очевидно, что ситуацию "заметают под ковер".
американский журналист Сеймур Херш опубликовал информацию о том, что решение о подрыве утверждал лично Джо Байден, участвовал в "проекте" и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
На фоне этих событий Вашингтон предпринял попытку свалить теракт на "Северных потоках" на Украину: Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доложило "о предполагаемой роли Украины" в терактах на газопроводах.
Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.
18 октября, 17:39
Ревизор из США. Инспектор Пентагона начинает проверку американской военной помощи УкраинеСо среды, 18 октября, приступает к работе американская группа по контролю за использованием военной помощи, выделенной Киеву с прошлого года
 
НовостиСШАУкраинавоенная помощьфинансированиесредстваденьгиаудитЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:04Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин
10:59Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными
10:51Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и Израиля
10:26"Леденящая угроза": на Западе оценили ракетный "Авангард" Путина
10:25"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств
10:24Американский журнал назвал "неприятную истину" для Украины и Запада
10:00"Это политический бандитизм". Историки раскрыли, чьи методы использует СБУ для организации диверсий в РФ
09:59"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноября
09:54Израиль воюет с памятью. Что роднит ЦАХАЛ с украинскими неонацистами
09:53"Это ярмо": украинский актёр и боец ВСУ выступил против присоединения Крыма силой
09:47Роман Шкурлатов: Когда ВСУ полягут в Авдеевке, Россия может выступить с интересным предложением
09:45В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор
09:42Дмитрий Ефимов о прогнозе The Economist: России указали место, а Зеленскому дали билет в один конец
09:37Народная артистка Илзе Лиепа рассказала, когда Россия и страны Балтии станут друзьями
09:33Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному Югу
09:31Новые модули дистанционного управления пулеметом поставили в зону СВО
09:31Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма
09:28Столетней войны не получится: людей нет. Украинские эксперты о перспективах и результатах
09:21Владимир Джаралла: "Бумажные тигры" ВСУ больно ударили по Крыму, но Россия готовится опустошить Львов
09:16Роман Алехин: Если Россия не решит новые проблемы на ожившем фронте, ей придется крушить ВСУ "кувалдой"
Лента новостейМолния