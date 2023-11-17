https://ukraina.ru/20231117/1051106611.html

"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств

"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств - 17.11.2023 Украина.ру

"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств

Соединённые Штаты должны следить за тем, на что Украина тратит средства, выделяемые Белым домом, заявил американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News

2023-11-17T10:25

2023-11-17T10:25

2023-11-17T10:25

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Необходим также аудит тех средств, которые США уже потратили на Украину, отметил он.Сенатор Хоули после эскалации конфликта на Ближнем Востоке призывал перенаправить в Израиль все финансовые средства, предназначавшиеся Украине.С 18 октября начала работу американская группа по контролю за использованием военной помощи, выделенной Киеву с прошлого года.Возглавил группу инспектор Пентагона Роберт Сторч, не понаслышке знающий, что такое украинская коррупция.Специалистов разместили в посольстве США в Киеве.В обязанности ревизоров входит проверка того, как Украина расходовала предоставленные средства, подготовка ежеквартальных отчётов, с которыми общественность сможет ознакомиться, выявление потенциальных фактов коррупции со стороны украинских чиновников.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад "пальцем не пошевелил" для проведения прозрачного расследования терактов на "Северных потоках", и уже очевидно, что ситуацию "заметают под ковер".американский журналист Сеймур Херш опубликовал информацию о том, что решение о подрыве утверждал лично Джо Байден, участвовал в "проекте" и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.На фоне этих событий Вашингтон предпринял попытку свалить теракт на "Северных потоках" на Украину: Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доложило "о предполагаемой роли Украины" в терактах на газопроводах.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.

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новости, сша, украина, военная помощь, финансирование, средства, деньги, аудит, зарубежье