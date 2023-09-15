https://ukraina.ru/20230915/1049432855.html

"Из любви к искусству": Лавров прокомментировал расследование терактов на "Северных потоках"

"Из любви к искусству": Лавров прокомментировал расследование терактов на "Северных потоках" - 15.09.2023 Украина.ру

"Из любви к искусству": Лавров прокомментировал расследование терактов на "Северных потоках"

Запад "пальцем не пошевелил" для проведения прозрачного расследования терактов на "Северных потоках", и уже очевидно, что ситуацию "заметают под ковер". Такое заявление 15 сентября на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров

2023-09-15T12:20

2023-09-15T12:20

2023-09-15T12:20

новости

сергей лавров

теракт

северный поток

расследование

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Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября.Почти сразу после случившегося глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".Специалистов "Газпрома" допустили к обследованию места взрывов только в конце октября, на основании их работы Путин заключил, что серия взрывов - "очевидный теракт".В ноябре факт диверсии подтвердила и шведская служба безопасности, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них".Параллельно американский журналист Сеймур Херш опубликовал информацию о том, что решение о подрыве утверждал лично Джо Байден, участвовал в "проекте" и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.На фоне этих событий Вашингтон предпринял попытку свалить теракт на "Северных потоках" на Украину: Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доложило "о предполагаемой роли Украины" в терактах на газопроводах.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.

https://ukraina.ru/20230915/1049432565.html

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новости, сергей лавров, теракт, северный поток, расследование