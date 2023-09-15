"Из любви к искусству": Лавров прокомментировал расследование терактов на "Северных потоках" - 15.09.2023 Украина.ру
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"Из любви к искусству": Лавров прокомментировал расследование терактов на "Северных потоках"
"Из любви к искусству": Лавров прокомментировал расследование терактов на "Северных потоках" - 15.09.2023 Украина.ру
"Из любви к искусству": Лавров прокомментировал расследование терактов на "Северных потоках"
Запад "пальцем не пошевелил" для проведения прозрачного расследования терактов на "Северных потоках", и уже очевидно, что ситуацию "заметают под ковер". Такое заявление 15 сентября на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров
2023-09-15T12:20
2023-09-15T12:20
новости
сергей лавров
теракт
северный поток
расследование
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Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября.Почти сразу после случившегося глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".Специалистов "Газпрома" допустили к обследованию места взрывов только в конце октября, на основании их работы Путин заключил, что серия взрывов - "очевидный теракт".В ноябре факт диверсии подтвердила и шведская служба безопасности, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них".Параллельно американский журналист Сеймур Херш опубликовал информацию о том, что решение о подрыве утверждал лично Джо Байден, участвовал в "проекте" и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.На фоне этих событий Вашингтон предпринял попытку свалить теракт на "Северных потоках" на Украину: Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доложило "о предполагаемой роли Украины" в терактах на газопроводах.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.
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новости, сергей лавров, теракт, северный поток, расследование
Новости, Сергей Лавров, теракт, Северный поток, Расследование

"Из любви к искусству": Лавров прокомментировал расследование терактов на "Северных потоках"

12:20 15.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии Г. Педерсеном
Глава МИД РФ С. Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии Г. Педерсеном
© Пресс-служба МИД РФ
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Запад "пальцем не пошевелил" для проведения прозрачного расследования терактов на "Северных потоках", и уже очевидно, что ситуацию "заметают под ковер". Такое заявление 15 сентября на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров
"Теперь уже говорят, что некие пять или шесть украинцев, о которых ни Зеленский, ни кто-либо еще вообще не знал, просто решили из любви к искусству похулиганить и организовать такой теракт", - сказал Лавров.
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября.
Почти сразу после случившегося глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".
Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
Специалистов "Газпрома" допустили к обследованию места взрывов только в конце октября, на основании их работы Путин заключил, что серия взрывов - "очевидный теракт".
В ноябре факт диверсии подтвердила и шведская служба безопасности, опубликовавшая данные о том, что рядом с трубопроводами найдены несколько "иностранных предметов" с остатками взрывчатки на них".
Параллельно американский журналист Сеймур Херш опубликовал информацию о том, что решение о подрыве утверждал лично Джо Байден, участвовал в "проекте" и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
На фоне этих событий Вашингтон предпринял попытку свалить теракт на "Северных потоках" на Украину: Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доложило "о предполагаемой роли Украины" в терактах на газопроводах.
Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
12:09
Лавров рассказал о "настоящем заговоре" вокруг российско-украинских переговоров Вокруг темы переговоров России и Украины возникает заговор. Об этом заявил 15 сентября в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров
 
НовостиСергей ЛавровтерактСеверный потокРасследование
 
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