Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины
09:19 10.10.2023 (обновлено: 09:20 10.10.2023)
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Кризисная ситуация на Ближнем Востоке требует немедленно отдать Израилю все финансовые средства, предназначавшиеся Украине. Об этом американский сенатор Джош Хоули заявил в социальной сети Х (бывшая Twitter)
"Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование для Украины должно быть немедленно перенаправлено в Израиль", – написал он.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с конгрессменами возможность соединить в одном законопроекте предоставление помощи Израилю и Украине. Таким образом Белый дом рассчитывает преодолеть противодействие республиканцев продолжению активного финансирования киевского режима.