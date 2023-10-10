Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины - 10.10.2023 Украина.ру
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Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины
Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины - 10.10.2023 Украина.ру
Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины
Кризисная ситуация на Ближнем Востоке требует немедленно отдать Израилю все финансовые средства, предназначавшиеся Украине. Об этом американский сенатор Джош Хоули заявил в социальной сети Х (бывшая Twitter)
2023-10-10T09:19
2023-10-10T09:20
новости
сша
конгресс сша
израиль
украина
военная помощь
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Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с конгрессменами возможность соединить в одном законопроекте предоставление помощи Израилю и Украине. Таким образом Белый дом рассчитывает преодолеть противодействие республиканцев продолжению активного финансирования киевского режима.
https://ukraina.ru/20231010/1050039494.html
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новости, сша, конгресс сша, израиль, украина, военная помощь
Новости, США, Конгресс США, Израиль, Украина, военная помощь

Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины

09:19 10.10.2023 (обновлено: 09:20 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Кризисная ситуация на Ближнем Востоке требует немедленно отдать Израилю все финансовые средства, предназначавшиеся Украине. Об этом американский сенатор Джош Хоули заявил в социальной сети Х (бывшая Twitter)
"Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование для Украины должно быть немедленно перенаправлено в Израиль", – написал он.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с конгрессменами возможность соединить в одном законопроекте предоставление помощи Израилю и Украине. Таким образом Белый дом рассчитывает преодолеть противодействие республиканцев продолжению активного финансирования киевского режима.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
06:33
Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль
 
НовостиСШАКонгресс СШАИзраильУкраинавоенная помощь
 
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Заголовок открываемого материала
09:19Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины
09:00Обстрелы, самые ожесточенные бои, перенаправление западной помощи. Главное на Украине на утро 10 октября
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