https://ukraina.ru/20231010/1050044707.html

Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины

Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины - 10.10.2023 Украина.ру

Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины

Кризисная ситуация на Ближнем Востоке требует немедленно отдать Израилю все финансовые средства, предназначавшиеся Украине. Об этом американский сенатор Джош Хоули заявил в социальной сети Х (бывшая Twitter)

2023-10-10T09:19

2023-10-10T09:19

2023-10-10T09:20

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Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с конгрессменами возможность соединить в одном законопроекте предоставление помощи Израилю и Украине. Таким образом Белый дом рассчитывает преодолеть противодействие республиканцев продолжению активного финансирования киевского режима.

https://ukraina.ru/20231010/1050039494.html

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новости, сша, конгресс сша, израиль, украина, военная помощь