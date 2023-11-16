https://ukraina.ru/20231116/1051049016.html
"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад
"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад - 16.11.2023 Украина.ру
"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад
Даже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-11-16T06:00
2023-11-16T06:00
2023-11-16T06:00
новости
украина
россия
нато
война
сво
спецоперация
запад
территории
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101171/56/1011715634_0:92:3077:1823_1920x0_80_0_0_1393d2d0399dd3807fe89b0576f0edbe.jpg
Поэтому Запад активно продвигает план выборов на Украине, потому что без них вся команда Зеленского превращается в нацистский режим. Потому что помогать такому режиму будет очень тяжело, рассказал эксперт.Потому что, если конфликт пойдет дальше, это может грозить ядерной войной. То есть НАТО пытается Украину спасти. Но даже если будет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Даже если Украина будет в НАТО, спецоперация не закончится, указал политолог.На Западе понимают, что Украина очень слаба и не вытягивает конфликт, поэтому там рассматривают варианты, при которых Россия не сможет выиграть, а Киев - просто не проиграет, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101171/56/1011715634_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_adb71168799f9d58fe7580be962e52ff.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, нато, война, сво, спецоперация, запад, территории
Новости, Украина, Россия, НАТО, война, СВО, Спецоперация, Запад, территории
"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад
Даже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Поэтому Запад активно продвигает план выборов на Украине, потому что без них вся команда Зеленского превращается в нацистский режим. Потому что помогать такому режиму будет очень тяжело, рассказал эксперт.
"Вы спросите, конечно, чего нам ждать. Они очень боятся нашего наступления. Мы не знаем, будет ли оно, это не наша тема. Но этот вариант, когда нынешние территории Украины, которые контролирует Киев, следует передать НАТО, это попытка откупиться от России", - отметил Суздальцев.
Потому что, если конфликт пойдет дальше, это может грозить ядерной войной. То есть НАТО пытается Украину спасти. Но даже если будет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Даже если Украина будет в НАТО, спецоперация не закончится, указал политолог.
На Западе понимают, что Украина очень слаба и не вытягивает конфликт, поэтому там рассматривают варианты, при которых Россия не сможет выиграть, а Киев - просто не проиграет, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 13:46Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с умаКиев выбрал, мягко говоря, неудачное время для бесед и выклянчивания денег у США, а Владимир Зеленский, видимо, сходит с ума, раз ищет встречи с Дональдом Трампом, считает политолог, американист Грег Вайнер