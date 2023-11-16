"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад - 16.11.2023 Украина.ру
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"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад
"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад - 16.11.2023 Украина.ру
"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад
Даже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-11-16T06:00
2023-11-16T06:00
новости
украина
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территории
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Поэтому Запад активно продвигает план выборов на Украине, потому что без них вся команда Зеленского превращается в нацистский режим. Потому что помогать такому режиму будет очень тяжело, рассказал эксперт.Потому что, если конфликт пойдет дальше, это может грозить ядерной войной. То есть НАТО пытается Украину спасти. Но даже если будет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Даже если Украина будет в НАТО, спецоперация не закончится, указал политолог.На Западе понимают, что Украина очень слаба и не вытягивает конфликт, поэтому там рассматривают варианты, при которых Россия не сможет выиграть, а Киев - просто не проиграет, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, нато, война, сво, спецоперация, запад, территории
Новости, Украина, Россия, НАТО, война, СВО, Спецоперация, Запад, территории

"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад

06:00 16.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Даже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Поэтому Запад активно продвигает план выборов на Украине, потому что без них вся команда Зеленского превращается в нацистский режим. Потому что помогать такому режиму будет очень тяжело, рассказал эксперт.
"Вы спросите, конечно, чего нам ждать. Они очень боятся нашего наступления. Мы не знаем, будет ли оно, это не наша тема. Но этот вариант, когда нынешние территории Украины, которые контролирует Киев, следует передать НАТО, это попытка откупиться от России", - отметил Суздальцев.
Потому что, если конфликт пойдет дальше, это может грозить ядерной войной. То есть НАТО пытается Украину спасти. Но даже если будет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Даже если Украина будет в НАТО, спецоперация не закончится, указал политолог.
На Западе понимают, что Украина очень слаба и не вытягивает конфликт, поэтому там рассматривают варианты, при которых Россия не сможет выиграть, а Киев - просто не проиграет, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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