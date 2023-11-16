https://ukraina.ru/20231116/1051049016.html

"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад

"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад - 16.11.2023 Украина.ру

"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на Запад

Даже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-11-16T06:00

2023-11-16T06:00

2023-11-16T06:00

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Поэтому Запад активно продвигает план выборов на Украине, потому что без них вся команда Зеленского превращается в нацистский режим. Потому что помогать такому режиму будет очень тяжело, рассказал эксперт.Потому что, если конфликт пойдет дальше, это может грозить ядерной войной. То есть НАТО пытается Украину спасти. Но даже если будет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Даже если Украина будет в НАТО, спецоперация не закончится, указал политолог.На Западе понимают, что Украина очень слаба и не вытягивает конфликт, поэтому там рассматривают варианты, при которых Россия не сможет выиграть, а Киев - просто не проиграет, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, нато, война, сво, спецоперация, запад, территории