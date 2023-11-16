https://ukraina.ru/20231116/1051045070.html

"Мясные атаки и безнадежность": политолог сообщил, как Залужный ищет выход, готовясь к войне до 2025 года

"Мясные атаки и безнадежность": политолог сообщил, как Залужный ищет выход, готовясь к войне до 2025 года - 16.11.2023 Украина.ру

"Мясные атаки и безнадежность": политолог сообщил, как Залужный ищет выход, готовясь к войне до 2025 года

По мнению Залужного, проблему позиционного тупика на Украине можно решить созданием военной промышленности. Но вся территория страны перехватывается российскими ВКС и ракетами, а квалифицированные кадры Украина давно растеряла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-11-16T05:50

2023-11-16T05:50

2023-11-16T05:50

новости

валерий залужный

украина

война

военная помощь

всу

кадры

промышленность

вкс

ракеты

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Эксперт по Украине Ольга Ойкер на днях заявила изданию The Guardian, что главком ВСУ Залужный готовит ВСУ к войне с Россией минимум до 2025 года. На фоне нашумевшей статьи в The Economist, можно сделать вывод о том, что Залужный ищет выход из сложившегося позиционного тупика, рассказал политолог.Проблему позиционного тупика по мнению главкома ВСУ надо решать созданием военной промышленности. Но создать ее на Украине невозможно. Вся территория страны перехватывается российскими ВКС и ракетами, отметил эксперт.Нужно понимать, что для такой техники необходимы очень опытные кадры — инженеры и квалифицированные рабочие. Но Украина их давно потеряла и загнала себя в тупиковую ситуацию. Поэтому безнадёжность и мясные атаки ВСУ будут продолжаться, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231114/1051013234.html

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новости, валерий залужный, украина, война, военная помощь, всу, кадры, промышленность, вкс, ракеты, тупик