Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России - 13.11.2023 Украина.ру
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Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России
Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России - 13.11.2023 Украина.ру
Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России
Экс-депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион подставила собственного единомышленника из Крыма. Об этом 13 ноября сообщил телеграм-канал "Крымский СМЕРШ"
2023-11-13T14:04
2023-11-13T14:04
фарион
новости
крым
националист
украина
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"Украинская нацистка Ирина Фарион у себя в Телеграм канале выложила скрин адресованного ей письма от крымского студента Максима Глебова, в котором тот выражал ей поддержку в её ярой русофобии. В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе", - говорится в посте.Данных оказалось достаточно, чтобы найти парня, который ждал прихода ВСУ и поддерживал нацистские идеи Фарион о "генах украинцев" и "величии личности".Также канал опубликовал видеозапись самого студента, который признался, что высказал Фарион поддержку личным письмом на электронную почту."Через несколько минут Фарион выставила это на своем канале. Я нахожусь теперь здесь, в центре по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Крым в городе Симферополе. Я полностью осознаю свою вину. Со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был неправ", - сказал студент.
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фарион, новости, крым, националист, украина
Фарион, Новости, Крым, националист, Украина

Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России

14:04 13.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной Рады Украины
Заседание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Экс-депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион подставила собственного единомышленника из Крыма. Об этом 13 ноября сообщил телеграм-канал "Крымский СМЕРШ"
"Украинская нацистка Ирина Фарион у себя в Телеграм канале выложила скрин адресованного ей письма от крымского студента Максима Глебова, в котором тот выражал ей поддержку в её ярой русофобии. В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе", - говорится в посте.
Данных оказалось достаточно, чтобы найти парня, который ждал прихода ВСУ и поддерживал нацистские идеи Фарион о "генах украинцев" и "величии личности".

"Теперь ЦПЭ МВД занимается Максимом Глебовым, его окружением и преподавателями", - подчеркнули в материале и с иронией поблагодарили Фарион за информацию.

Также канал опубликовал видеозапись самого студента, который признался, что высказал Фарион поддержку личным письмом на электронную почту.
"Через несколько минут Фарион выставила это на своем канале. Я нахожусь теперь здесь, в центре по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Крым в городе Симферополе. Я полностью осознаю свою вину. Со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был неправ", - сказал студент.
13:00
Помощь Фарион МВД России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 ноябряНационалистка Ирина Фарион невольно оказала помощь МВД РФ в Крыму. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
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