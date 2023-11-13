https://ukraina.ru/20231113/1050980216.html
Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России
Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России - 13.11.2023 Украина.ру
Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России
Экс-депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион подставила собственного единомышленника из Крыма. Об этом 13 ноября сообщил телеграм-канал "Крымский СМЕРШ"
2023-11-13T14:04
2023-11-13T14:04
2023-11-13T14:04
фарион
новости
крым
националист
украина
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"Украинская нацистка Ирина Фарион у себя в Телеграм канале выложила скрин адресованного ей письма от крымского студента Максима Глебова, в котором тот выражал ей поддержку в её ярой русофобии. В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе", - говорится в посте.Данных оказалось достаточно, чтобы найти парня, который ждал прихода ВСУ и поддерживал нацистские идеи Фарион о "генах украинцев" и "величии личности".Также канал опубликовал видеозапись самого студента, который признался, что высказал Фарион поддержку личным письмом на электронную почту."Через несколько минут Фарион выставила это на своем канале. Я нахожусь теперь здесь, в центре по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Крым в городе Симферополе. Я полностью осознаю свою вину. Со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был неправ", - сказал студент.
https://ukraina.ru/20231113/1050977718.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фарион, новости, крым, националист, украина
Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России
Экс-депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион подставила собственного единомышленника из Крыма. Об этом 13 ноября сообщил телеграм-канал "Крымский СМЕРШ"
"Украинская нацистка Ирина Фарион у себя в Телеграм канале выложила скрин адресованного ей письма от крымского студента Максима Глебова, в котором тот выражал ей поддержку в её ярой русофобии. В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе", - говорится в посте.
Данных оказалось достаточно, чтобы найти парня, который ждал прихода ВСУ и поддерживал нацистские идеи Фарион о "генах украинцев" и "величии личности".
"Теперь ЦПЭ МВД занимается Максимом Глебовым, его окружением и преподавателями", - подчеркнули в материале и с иронией поблагодарили Фарион за информацию.
Также канал опубликовал видеозапись самого студента, который признался, что высказал Фарион поддержку личным письмом на электронную почту.
"Через несколько минут Фарион выставила это на своем канале. Я нахожусь теперь здесь, в центре по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Крым в городе Симферополе. Я полностью осознаю свою вину. Со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был неправ", - сказал студент.