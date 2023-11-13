https://ukraina.ru/20231113/1050980216.html

Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России

Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России - 13.11.2023 Украина.ру

Выдала единомышленника. Националистка Фарион помогла МВД России

Экс-депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион подставила собственного единомышленника из Крыма. Об этом 13 ноября сообщил телеграм-канал "Крымский СМЕРШ"

2023-11-13T14:04

2023-11-13T14:04

2023-11-13T14:04

фарион

новости

крым

националист

украина

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"Украинская нацистка Ирина Фарион у себя в Телеграм канале выложила скрин адресованного ей письма от крымского студента Максима Глебова, в котором тот выражал ей поддержку в её ярой русофобии. В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе", - говорится в посте.Данных оказалось достаточно, чтобы найти парня, который ждал прихода ВСУ и поддерживал нацистские идеи Фарион о "генах украинцев" и "величии личности".Также канал опубликовал видеозапись самого студента, который признался, что высказал Фарион поддержку личным письмом на электронную почту."Через несколько минут Фарион выставила это на своем канале. Я нахожусь теперь здесь, в центре по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Крым в городе Симферополе. Я полностью осознаю свою вину. Со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был неправ", - сказал студент.

https://ukraina.ru/20231113/1050977718.html

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фарион, новости, крым, националист, украина