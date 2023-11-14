Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин - 14.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231114/1051007609.html
Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин
Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин - 14.11.2023 Украина.ру
Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал ход встречи АТЭС в Сан-Франциско, а также рассказал о расколе американского общества и перспективах несистемных кандидатов в президенты на предстоящих выборах в США
2023-11-14T11:07
2023-11-14T11:07
видео
александр домрин
сша
атэс
си цзиньпин
джо байден
дональд трамп
саммит
раскол
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051007482_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f81394c337208904375a43e6fd2cc0b.jpg
00:41 - О старте саммита АТЭС в Сан-Франциско; 03:01 - Кому США передадут право председателя на АТЭС? 04:10 - Переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена; 06:41 - Беспорядки в США: к чему ведёт раскол в обществе? 10:41 - О позиции несистемных кандидатов в президенты США; 15:33 - О большой войне на Ближнем Востоке.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051007482_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_84cf9f0fb629dd4453dd18eb5610e63d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, александр домрин, сша, атэс, си цзиньпин, джо байден, дональд трамп, саммит, раскол, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, украина, сво, спецоперация, ближний восток, выборы, президентские выборы, видео
Видео, Александр Домрин, США, АТЭС, Си Цзиньпин, Джо Байден, Дональд Трамп, саммит, раскол, Израиль, Палестина, Палестино-израильский конфликт, Украина, СВО, Спецоперация, Ближний Восток, выборы, президентские выборы

Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин

11:07 14.11.2023
 
Читать в
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал ход встречи АТЭС в Сан-Франциско, а также рассказал о расколе американского общества и перспективах несистемных кандидатов в президенты на предстоящих выборах в США
00:41 - О старте саммита АТЭС в Сан-Франциско;
03:01 - Кому США передадут право председателя на АТЭС?
04:10 - Переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена;
06:41 - Беспорядки в США: к чему ведёт раскол в обществе?
10:41 - О позиции несистемных кандидатов в президенты США; 15:33 - О большой войне на Ближнем Востоке.
 
ВидеоАлександр ДомринСШААТЭССи ЦзиньпинДжо БайденДональд ТрампсаммитрасколИзраильПалестинаПалестино-израильский конфликтУкраинаСВОСпецоперацияБлижний Востоквыборыпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО
14:41Львовские студенты призывают уволить националистку Фарион
14:09Гуменюк по-своему объяснила "вброс" о передислокации российских военных
14:07Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения России
14:00Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовали
13:49Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота США
13:44Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард"
13:44Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУ
13:10Украина делением не размножается. Почему на Западе заговорили о разделе страны
13:04ЕС не сможет передать Украине миллион снарядов - Минобороны Германии
13:04Темная сторона Евросоюза. Как Прибалтийские государства расправляются с инакомыслящими
13:00Нехватка снарядов, повреждение порта, нарушение конвенции о минах. Главное на Украине на 13:00 14 ноября
12:45"Победа Украины - в интересах США": Ермак продолжает выпрашивать деньги для Киева
12:26Ермак попросил евреев из США о поддержке Украины
11:50"У меня уже две повестки": украинский спортсмен отказался возвращаться на утилизацию
11:07Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин
10:40Зеленский против Залужного. Как на Украине с согласия США главу государства собрались менять
10:38В Челябинске задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт
10:19Наши в Пекине. Журналисты издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в столице КНР
10:14На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке
Лента новостейМолния