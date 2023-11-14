https://ukraina.ru/20231114/1051007609.html

Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин

Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин - 14.11.2023 Украина.ру

Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин

Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал ход встречи АТЭС в Сан-Франциско, а также рассказал о расколе американского общества и перспективах несистемных кандидатов в президенты на предстоящих выборах в США

2023-11-14T11:07

2023-11-14T11:07

2023-11-14T11:07

видео

александр домрин

сша

атэс

си цзиньпин

джо байден

дональд трамп

саммит

раскол

израиль

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00:41 - О старте саммита АТЭС в Сан-Франциско; 03:01 - Кому США передадут право председателя на АТЭС? 04:10 - Переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена; 06:41 - Беспорядки в США: к чему ведёт раскол в обществе? 10:41 - О позиции несистемных кандидатов в президенты США; 15:33 - О большой войне на Ближнем Востоке.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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