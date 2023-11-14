https://ukraina.ru/20231114/1051007609.html
Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин
Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин - 14.11.2023 Украина.ру
Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал ход встречи АТЭС в Сан-Франциско, а также рассказал о расколе американского общества и перспективах несистемных кандидатов в президенты на предстоящих выборах в США
2023-11-14T11:07
2023-11-14T11:07
2023-11-14T11:07
видео
александр домрин
сша
атэс
си цзиньпин
джо байден
дональд трамп
саммит
раскол
израиль
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00:41 - О старте саммита АТЭС в Сан-Франциско; 03:01 - Кому США передадут право председателя на АТЭС? 04:10 - Переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена; 06:41 - Беспорядки в США: к чему ведёт раскол в обществе? 10:41 - О позиции несистемных кандидатов в президенты США; 15:33 - О большой войне на Ближнем Востоке.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Грядёт большая война? "Мы здесь!" О послании Байдена Израилю, Трампе и выборах в США - Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал ход встречи АТЭС в Сан-Франциско, а также рассказал о расколе американского общества и перспективах несистемных кандидатов в президенты на предстоящих выборах в США
00:41 - О старте саммита АТЭС в Сан-Франциско;
03:01 - Кому США передадут право председателя на АТЭС?
04:10 - Переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена;
06:41 - Беспорядки в США: к чему ведёт раскол в обществе?
10:41 - О позиции несистемных кандидатов в президенты США; 15:33 - О большой войне на Ближнем Востоке.