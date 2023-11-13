https://ukraina.ru/20231113/1050995966.html
Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной
Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной - 13.11.2023 Украина.ру
Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной
Польские автоперевозчики не намерены деблокировать польско-украинскую границу. Переговоры представителей протестующей стороны с украинскими чиновниками ни к чему не привели, сообщает The Guardian
2023-11-13T22:35
2023-11-13T22:35
2023-11-13T22:35
новости
украина
польша
евросоюз
перевозчики
государственная граница
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/57/1032665712_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_cbf4afa993cf397881778c7f5ae74167.jpg
Уточняется, что сегодня, 13 ноября, некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что ситуация на польско-украинской границе остаётся сложной – движение затруднено, а очереди только увеличиваются из-за протестов, начавшихся 6 ноября. Напомним, в начале ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Евросоюза. Протесты продлятся по меньшей мере до конца года.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/57/1032665712_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a0b13f7bccb12b1f646db150779ff0a0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, евросоюз, перевозчики, государственная граница, протесты
Новости, Украина, Польша, Евросоюз, перевозчики, государственная граница, протесты
Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной
Польские автоперевозчики не намерены деблокировать польско-украинскую границу. Переговоры представителей протестующей стороны с украинскими чиновниками ни к чему не привели, сообщает The Guardian
Уточняется, что сегодня, 13 ноября, некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.
"Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", – указал организатор акции протеста Рафал Меклер.
Ранее сообщалось, что ситуация на польско-украинской границе остаётся сложной – движение затруднено, а очереди только увеличиваются из-за протестов, начавшихся 6 ноября.
Напомним, в начале ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Евросоюза.
Протесты продлятся по меньшей мере до конца года.