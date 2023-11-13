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Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной

Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной - 13.11.2023 Украина.ру

Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной

Польские автоперевозчики не намерены деблокировать польско-украинскую границу. Переговоры представителей протестующей стороны с украинскими чиновниками ни к чему не привели, сообщает The Guardian

2023-11-13T22:35

2023-11-13T22:35

2023-11-13T22:35

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Уточняется, что сегодня, 13 ноября, некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что ситуация на польско-украинской границе остаётся сложной – движение затруднено, а очереди только увеличиваются из-за протестов, начавшихся 6 ноября. Напомним, в начале ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Евросоюза. Протесты продлятся по меньшей мере до конца года.

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2023

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новости, украина, польша, евросоюз, перевозчики, государственная граница, протесты