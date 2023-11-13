Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной - 13.11.2023 Украина.ру
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Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной
Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной - 13.11.2023 Украина.ру
Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной
Польские автоперевозчики не намерены деблокировать польско-украинскую границу. Переговоры представителей протестующей стороны с украинскими чиновниками ни к чему не привели, сообщает The Guardian
2023-11-13T22:35
2023-11-13T22:35
новости
украина
польша
евросоюз
перевозчики
государственная граница
протесты
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Уточняется, что сегодня, 13 ноября, некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что ситуация на польско-украинской границе остаётся сложной – движение затруднено, а очереди только увеличиваются из-за протестов, начавшихся 6 ноября. Напомним, в начале ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Евросоюза. Протесты продлятся по меньшей мере до конца года.
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новости, украина, польша, евросоюз, перевозчики, государственная граница, протесты
Новости, Украина, Польша, Евросоюз, перевозчики, государственная граница, протесты

Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной

22:35 13.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация у пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ситуация у пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе
© Sputnik
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Польские автоперевозчики не намерены деблокировать польско-украинскую границу. Переговоры представителей протестующей стороны с украинскими чиновниками ни к чему не привели, сообщает The Guardian
Уточняется, что сегодня, 13 ноября, некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.
"Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", – указал организатор акции протеста Рафал Меклер.
Ранее сообщалось, что ситуация на польско-украинской границе остаётся сложной – движение затруднено, а очереди только увеличиваются из-за протестов, начавшихся 6 ноября.
Напомним, в начале ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Евросоюза.
Протесты продлятся по меньшей мере до конца года.
 
НовостиУкраинаПольшаЕвросоюзперевозчикигосударственная границапротесты
 
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