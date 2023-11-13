Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ
Американский миллиардер Илон Маск примет участие в российской конференции по искусственному интеллекту. Об этом говорится в публикации портала EU Reporter
"Согласно нашим источникам, миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступит с докладом на предстоящей международной конференции по искусственному интеллекту в России, которая состоится в ближайшем будущем — AI Journey 2023", – уточняет источник.
Участие Маска в конференции по искусственному интеллекту может быть связано с недавним анонсом его нейронной сети Grok от xAI, которая станет конкурентом ChatGPT, предполагают журналисты.
Мероприятие заявлено как "Ключевая онлайн-конференция в сфере технологий искусственного интеллекта". Пока официально организаторы AI Journey 2023 не анонсировали участие Илона Маска.
Ранее Маск советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому оберечь цвет нации и не отправлять молодёжь в окопы, вне зависимости от того, собирается ли украинский лидер разговаривать с лидером РФ Владимиром Путиным.