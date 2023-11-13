Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ - 13.11.2023 Украина.ру
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Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ
Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ - 13.11.2023 Украина.ру
Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ
Американский миллиардер Илон Маск примет участие в российской конференции по искусственному интеллекту. Об этом говорится в публикации портала EU Reporter
2023-11-13T20:32
2023-11-13T20:32
новости
илон маск
россия
конференция
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Участие Маска в конференции по искусственному интеллекту может быть связано с недавним анонсом его нейронной сети Grok от xAI, которая станет конкурентом ChatGPT, предполагают журналисты. Мероприятие заявлено как "Ключевая онлайн-конференция в сфере технологий искусственного интеллекта". Пока официально организаторы AI Journey 2023 не анонсировали участие Илона Маска. Ранее Маск советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому оберечь цвет нации и не отправлять молодёжь в окопы, вне зависимости от того, собирается ли украинский лидер разговаривать с лидером РФ Владимиром Путиным.
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Новости
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новости, илон маск, россия, конференция
Новости, Илон Маск, Россия, конференция

Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ

20:32 13.11.2023
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© YouTube
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Американский миллиардер Илон Маск примет участие в российской конференции по искусственному интеллекту. Об этом говорится в публикации портала EU Reporter
"Согласно нашим источникам, миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступит с докладом на предстоящей международной конференции по искусственному интеллекту в России, которая состоится в ближайшем будущем — AI Journey 2023", – уточняет источник.
Участие Маска в конференции по искусственному интеллекту может быть связано с недавним анонсом его нейронной сети Grok от xAI, которая станет конкурентом ChatGPT, предполагают журналисты.
Мероприятие заявлено как "Ключевая онлайн-конференция в сфере технологий искусственного интеллекта". Пока официально организаторы AI Journey 2023 не анонсировали участие Илона Маска.
Ранее Маск советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому оберечь цвет нации и не отправлять молодёжь в окопы, вне зависимости от того, собирается ли украинский лидер разговаривать с лидером РФ Владимиром Путиным.
 
НовостиИлон МаскРоссияконференция
 
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