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Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ

Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ - 13.11.2023 Украина.ру

Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ

Американский миллиардер Илон Маск примет участие в российской конференции по искусственному интеллекту. Об этом говорится в публикации портала EU Reporter

2023-11-13T20:32

2023-11-13T20:32

2023-11-13T20:32

новости

илон маск

россия

конференция

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Участие Маска в конференции по искусственному интеллекту может быть связано с недавним анонсом его нейронной сети Grok от xAI, которая станет конкурентом ChatGPT, предполагают журналисты. Мероприятие заявлено как "Ключевая онлайн-конференция в сфере технологий искусственного интеллекта". Пока официально организаторы AI Journey 2023 не анонсировали участие Илона Маска. Ранее Маск советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому оберечь цвет нации и не отправлять молодёжь в окопы, вне зависимости от того, собирается ли украинский лидер разговаривать с лидером РФ Владимиром Путиным.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, илон маск, россия, конференция