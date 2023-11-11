https://ukraina.ru/20231111/1050939825.html

Маск дал Зеленскому демографический совет

Маск дал Зеленскому демографический совет - 11.11.2023 Украина.ру

Маск дал Зеленскому демографический совет

Обстановка на фронте сложилась таким образом, что попытка ВСУ наступать приведет к большому числу жертв. В этих обстоятельствах Владимиру Зеленскому лучше поберечь цвет нации и не отправлять молодежь в окопы, вне зависимости от того, собирается ли украинский президент разговаривать с лидером РФ Владимиром Путиным

2023-11-11T09:26

2023-11-11T09:26

2023-11-11T09:26

новости

илон маск

владимир зеленский

украина

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Такое мнение в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана выразил американский миллиардер Илон Маск.Фридман уточнил у Маска, стоит ли Зеленскому сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Он добавил, что на Украине похожи с событиями Первой мировой войны, когда обстановка на фронте также сложилась таким образом, что попытки наступления приводили к большому числу жертв.В Кремле многократно подчеркивали, что Россия готова к переговорам, а вот Зеленский чуть ли не каждый день менял мнение на этот счет, пока в конце концов не запретил сам себе на законодательном уровне диалог с Москвой.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выражал мнение, что вести диалог с Россией Киеву запретили страны Запада.Украинская сторона обвиняет миллиардера в том, что он использует возможности Starlink, чтобы помешать Киеву одержать победу на поле боя.Первые спутники Starlink Маск запустил на орбиту Земли в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Благодаря этой системе интернет есть зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в самых отдаленных районах.Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. Однако в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".Позже Маск опроверг сообщения о том, что ограничивал работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, отметив, что "указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего.Маск добавил, что получил экстренный запрос со стороны "правительства" на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя с целью "потопить большую часть российского флота на якоре"."Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта", - уточнил он.Однако позже отметил, что если бы президент США указал ему поступить по-другому, он бы выполнил его приказ.

https://ukraina.ru/20231111/1050938270.html

https://ukraina.ru/20231024/1050436363.html

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новости, илон маск, владимир зеленский, украина