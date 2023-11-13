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Франция обучит 7000 украинских военнослужащих по программе ЕС

Франция обучит 7000 украинских военнослужащих по программе ЕС - 13.11.2023 Украина.ру

Франция обучит 7000 украинских военнослужащих по программе ЕС

Франция в 2023 году обучит 7000 военнослужащих ВСУ, чтобы превратить их "помочь превратить их в "лучших и более смертоносных воинов". Об этом 13 ноября пишет Associated Press

2023-11-13T20:16

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2023-11-13T20:16

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Информагентство отметило, что Запад по-прежнему уделяет внимание СВО – несмотря на палестино-израильский конфликт в Газе. Франция оказывает помощь ВСУ в подготовке армии по специальной программе Евросоюза, финансирующей оказание военной помощи Украине (EUMAM).Подготовка ВСУ во Франции ориентирована на ближайшую перспективу, когда "украинцы вернутся домой и будут отправлены на линию фронта против российских войск", отметило информагентство. Авторы публикации верят в "окончательную победу" Украины в СВО.Для этого французские инструкторы делают ставку на маневренную тактику. Подготовка проходит на нескольких французских военных базах."В этом году Франция собирается обучить 7000 украинцев — некоторых в Польше", сказано в публикации. Программа ЕС по военной помощи Украине была рассчитана на подготовку 15 000 солдат, но по факту план досрочно выполнен и перевыполнен – к концу 2023 года будет подготовлено 35 000 солдат ВСУ."По данным Комиссии ЕС, все, кроме трех, из 27 стран-членов ЕС, а также Норвегия, не входящая в его состав, предоставили учебные курсы или инструкторов, - сказано в публикации. - По данным Пентагона, Соединенные Штаты подготовили около 18 000 человек, в основном в Германии, и еще 1000 человек находятся в стадии подготовки. В Британии за последние 17 месяцев 30 000 человек прошли обучение военному делу. Правительство Великобритании заявляет, что эта программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны".ВСУшников обучают не только базовым навыкам – "инструкторы также передают специальные военные ноу-хау, начиная от разминирования и нанесения ударов с воды на борту небольших катеров до ремонта оборудования, обучения офицеров и даже помощи украинским военным капелланам"."Французские тренеры заявили, что на собственном опыте поняли, что неразумно слишком дружить со стажерами, потому что некоторых из них наверняка убьют дома", - отмечено в публикации.Ранее, в августе министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна в 2023 году планово обучила 6000 украинских военнослужащих. Франция активно участвует в милитаризации Украины с 2014 года, а с 2022 года входит в пул крупнейших поставщиков военной помощи для украинской армии.Париж утилизировал на Украине огромные объёмы "оружейного утиля", включая морально устаревшую технику и просроченные боеприпасы. При этом Франция получила осваивала финансовые потоки ЕС, направленные на "поддержку Украины" в лице Владимира Зеленского и его защитников.

https://ukraina.ru/20231113/1050992499.html

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