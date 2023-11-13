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Венгрия обсудит допвыплаты Украине после отчёта по ранее выделенным
Венгрия обсудит допвыплаты Украине после отчёта по ранее выделенным - 13.11.2023 Украина.ру
Венгрия обсудит допвыплаты Украине после отчёта по ранее выделенным
Пока отсутствует отчёт об использовании ранее выделенных Киеву 80-ти миллиардов евро, Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
2023-11-13T19:59
2023-11-13T19:59
2023-11-13T19:59
новости
украина
венгрия
петер сийярто
мид
военная помощь
сво
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Сийярто также считает, что Евросоюзу следует проанализировать причины провала решений, принятых в связи с украинским конфликтом. Такие же заявления с требованием предоставить отчёт об использованной Киевом помощи Сийярто делал неоднократно. Ни на одно из них ответа не последовало. Ранее Венгрия не одобрила выделение Киеву 500 млн евро на оружие. Такое решение Будапешт принял из-за того, что от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) не получил гарантий, что венгерские фирмы не будут включены в список "международных спонсоров войны".Как сообщало агентство Reuters, Еврокомиссия может пересмотреть свое предложение о выделении Украине военной помощи на 20 миллиардов евро на четыре года. Главы минобороны стран Евросоюза собираются 14 ноября обсудить в Брюсселе планы оказания военной помощи Киеву.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, венгрия, петер сийярто, мид, военная помощь, сво
Новости, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, МИД, военная помощь, СВО
Венгрия обсудит допвыплаты Украине после отчёта по ранее выделенным
Пока отсутствует отчёт об использовании ранее выделенных Киеву 80-ти миллиардов евро, Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
"Мы не видим возможности для существенной дискуссии о выделении десяти миллиардов евро Украине в то время как страны-члены ЕС не получили никакого полного отчёта об использовании ранее выделенных более чем 80 миллиардов евро", – цитирует главу венгерского МИДа РИА Новости.
Сийярто также считает, что Евросоюзу следует проанализировать причины провала решений, принятых в связи с украинским конфликтом.
Такие же заявления с требованием предоставить отчёт об использованной Киевом помощи Сийярто делал неоднократно. Ни на одно из них ответа не последовало.
Ранее Венгрия не одобрила
выделение Киеву 500 млн евро на оружие. Такое решение Будапешт принял из-за того, что от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) не получил гарантий, что венгерские фирмы не будут включены в список "международных спонсоров войны".
Как сообщало агентство Reuters, Еврокомиссия может пересмотреть свое предложение о выделении Украине военной помощи на 20 миллиардов евро на четыре года. Главы минобороны стран Евросоюза собираются 14 ноября обсудить в Брюсселе планы оказания военной помощи Киеву.