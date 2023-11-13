https://ukraina.ru/20231113/1050989581.html

Венгрия не одобрила выделение Киеву 500 млн евро на оружие

Венгрия не одобрила выделение Киеву 500 млн евро на оружие - 13.11.2023 Украина.ру

Венгрия не одобрила выделение Киеву 500 млн евро на оружие

Это решение обусловлено тем, что Киев венгерским фирмам не предоставил гарантии непопадания в список международных спонсоров войны

2023-11-13T17:39

2023-11-13T17:39

2023-11-13T17:39

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венгрия

украина

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петер сийярто

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Венгрия не дала согласие на выделение Киеву на закупки оружия 500 млн евро из Европейского фонда мира. Об этом 13 ноября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Такое решение Будапешт принял из-за того, что от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) не получил гарантий, что венгерские фирмы не будут включены в список "международных спонсоров войны", уточнил министр.Сийярто отметил, что на заседании Совета по иностранным делам ЕС на Венгрию оказывалось большое давление по этому вопросу, тем не менее, Будапешт не пошел на уступки."Естественно, я и сегодня не согласился на это, мы по-прежнему придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского Национального агентства по противодействию коррупции гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список международных спонсоров войны", - сказал Сийярто венгерским журналистам в ходе выступления, которое транслировалось в соцсетях.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил о возможном сокращении военной помощи Украине со стороны США и призвал страны ЕС быть готовыми к тому, чтобы продолжить поддержку Киева.

https://ukraina.ru/20231110/1050916638.html

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новости, венгрия, украина, военная помощь, петер сийярто, ес