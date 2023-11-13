https://ukraina.ru/20231113/1050987402.html

Зеленский пытается сделать генералов ВСУ "козлами отпущения" - Литовкин

Зеленский пытается сделать генералов ВСУ "козлами отпущения" - Литовкин - 13.11.2023 Украина.ру

Зеленский пытается сделать генералов ВСУ "козлами отпущения" - Литовкин

Анонсированный "процесс над генералами ВСУ" указывает на стремление Владимира Зеленского переложить на них ответственность за провал "весеннего контрнаступления". Об этом 13 ноября в комментарии Украина.ру заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2023-11-13T17:04

2023-11-13T17:04

2023-11-13T17:04

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Инфоповодом стало сообщение из парламента Украины. Нардеп Алексей Гончаренко* в своём ТГ-канале анонсировал некие "процессуальные действия по генералам". По его словам, процесс инициирован Офисом президента Украины.Экспертное сообщество и ранее обсуждало конфликт президентского офиса на улице Банковой с высокопоставленными офицерами ВСУ. Теперь же события приобрели динамику и даже криминальный окрас при спорном практическом выходе с точки зрения военной целесообразности."В этом военной целесообразности нет никакой. Банковая пытается свалить на кого-нибудь вину за провал "контрнаступа". Нельзя ведь свалить эту вину на НАТО, которое не обеспечило ВСУ всем необходимым", - сказал Литовкин.По его мнению, участвовавший в планировании "весеннего контранаступа" генералитет НАТО изначально исходил из того, что наступательная операция ВСУ не будет обеспечена авиационной поддержкой. Генералы альянса, полагает эксперт, малоопытны в планировании наступления на широкую эшелонированную оборону с обширными минными полями. Именно они и "Зеленский с камарильей", уверен Литовкин, несут ответственность за провал изначально плохо спланированной операции. Владимир Зеленский при этом несёт политическую ответственность."Изначально план был провальным. Теперь ищут козла отпущения", - констатировал эксперт.Литовкин обратил внимание на недостаточное обеспечение ВСУ западной военной помощью накануне широко анонсированного "контрнаступления". Техника поставлялась разная, не всегда современная, не вовремя и не в достаточном объёме. При этом Киев был стеснённым (и сейчас тоже) в критике западных спонсоров, от поставок которых ВСУ полностью зависимы."Они ведь не могут сказать, что виноваты западные партнёры", - подчеркнул Литовкин.Он также обратил внимание на то, как эту критику выразил Залужный в резонансной статье для журнала "Экономист". Литовкин отметил: "Главком ВСУ пробежал между струйками. Он попытался не обвинять напрямую Запад, так как западная поддержка Киеву по-прежнему нужна".При этом, добавил Литовкин", Залужный в скандальной публикации сумел "не высечь самого себя, подобно унтер-офицерской жене – ведь именно он возглавлял ВСУ"."ВСУ действительно зашли в тупик. А российская армия ещё не начинала", - уверен Литовкин.По мнению эксперта, армия России должётся, когда ВСУ в своём провальном "контрнаступе" выдохнутся окончательно. После этого начнётся российское контрнаступление с перспективой освобождения новых территорий.* внесён в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231113/1050985384.html

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