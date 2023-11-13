Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту - 13.11.2023 Украина.ру
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Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту
Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту - 13.11.2023 Украина.ру
Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщил 13 ноября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR
2023-11-13T17:38
2023-11-13T17:38
новости
эстония
зарубежье
россия
россиянин
георгиевская лента
штраф
пограничники
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Инцидент произошел на пограничном пункте "Нарва-1". Эстонские пограничники проверяли автомобиль, въехавший в страну из России.После штрафа ему разрешили въехать в страну.В конце октября на этом же пограничном пункте на 400 евро был оштрафован мужчина в шапке с гербом СССР. Но "нарушителем" оказался гражданин Эстонии.В апреле 2022 года парламент Эстонии принял закон о запрете использования "враждебной символики". В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста.
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новости, эстония, зарубежье, россия, россиянин, георгиевская лента, штраф, пограничники
Новости, Эстония, Зарубежье, Россия, россиянин, георгиевская лента, штраф, пограничники

Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту

17:38 13.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРаздача георгиевских ленточек в Казани
Раздача георгиевских ленточек в Казани - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщил 13 ноября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR
Инцидент произошел на пограничном пункте "Нарва-1". Эстонские пограничники проверяли автомобиль, въехавший в страну из России.
"Пограничники обнаружили прикрепленную к машине георгиевскую ленту. Водитель, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика в стране запрещена", - говорится в сообщении.
После штрафа ему разрешили въехать в страну.
В конце октября на этом же пограничном пункте на 400 евро был оштрафован мужчина в шапке с гербом СССР. Но "нарушителем" оказался гражданин Эстонии.
В апреле 2022 года парламент Эстонии принял закон о запрете использования "враждебной символики".
В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста.
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В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобилеЭстонская полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщил портал Delfi
 
НовостиЭстонияЗарубежьеРоссияроссиянингеоргиевская ленташтрафпограничники
 
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