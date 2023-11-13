https://ukraina.ru/20231113/1050989010.html
Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту
Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту - 13.11.2023 Украина.ру
Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщил 13 ноября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR
2023-11-13T17:38
2023-11-13T17:38
2023-11-13T17:38
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эстония
зарубежье
россия
россиянин
георгиевская лента
штраф
пограничники
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Инцидент произошел на пограничном пункте "Нарва-1". Эстонские пограничники проверяли автомобиль, въехавший в страну из России.После штрафа ему разрешили въехать в страну.В конце октября на этом же пограничном пункте на 400 евро был оштрафован мужчина в шапке с гербом СССР. Но "нарушителем" оказался гражданин Эстонии.В апреле 2022 года парламент Эстонии принял закон о запрете использования "враждебной символики". В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста.
https://ukraina.ru/20230906/1049217296.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, эстония, зарубежье, россия, россиянин, георгиевская лента, штраф, пограничники
Новости, Эстония, Зарубежье, Россия, россиянин, георгиевская лента, штраф, пограничники
Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщил 13 ноября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR
Инцидент произошел на пограничном пункте "Нарва-1". Эстонские пограничники проверяли автомобиль, въехавший в страну из России.
"Пограничники обнаружили прикрепленную к машине георгиевскую ленту. Водитель, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика в стране запрещена", - говорится в сообщении.
После штрафа ему разрешили въехать в страну.
В конце октября на этом же пограничном пункте на 400 евро был оштрафован
мужчина в шапке с гербом СССР. Но "нарушителем" оказался гражданин Эстонии.
В апреле 2022 года парламент Эстонии принял закон о запрете использования "враждебной символики".
В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста.