https://ukraina.ru/20231113/1050989010.html

Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту

Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту - 13.11.2023 Украина.ру

Россиянина оштрафовали эстонские пограничники на 400 евро за георгиевскую ленту

Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщил 13 ноября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR

2023-11-13T17:38

2023-11-13T17:38

2023-11-13T17:38

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Инцидент произошел на пограничном пункте "Нарва-1". Эстонские пограничники проверяли автомобиль, въехавший в страну из России.После штрафа ему разрешили въехать в страну.В конце октября на этом же пограничном пункте на 400 евро был оштрафован мужчина в шапке с гербом СССР. Но "нарушителем" оказался гражданин Эстонии.В апреле 2022 года парламент Эстонии принял закон о запрете использования "враждебной символики". В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста.

https://ukraina.ru/20230906/1049217296.html

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новости, эстония, зарубежье, россия, россиянин, георгиевская лента, штраф, пограничники