https://ukraina.ru/20231023/1050410185.html
Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР
Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР - 23.10.2023 Украина.ру
Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР
На границе в Нарве был оштрафован мужчина в шапке с гербом СССР. Об этом сообщил 23 октября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR
2023-10-23T14:13
2023-10-23T14:13
2023-10-23T14:13
новости
эстония
зарубежье
пограничники
ссср
герб
шапка
штраф
символика
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В минувшую субботу, 21 октября, мужчина прибыл на пограничный пункт "Нарва-1" с российской стороны. Как утверждают власти, мужчина "экспонировал предмет с символикой страны-агрессора".Корреспондент ERR уточнил, что "под предметом с символикой страны-агрессора подразумевалась белая шапка с гербом СССР".Нарушителем оказался гражданин Эстонии.Власти обратили внимание мужчины, что символика СССР запрещена в Эстонии, а также выписали ему штраф в размере 400 евро.
https://ukraina.ru/20230906/1049217296.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, зарубежье, пограничники, ссср, герб, шапка, штраф, символика
Новости, Эстония, Зарубежье, пограничники, СССР, герб, шапка, штраф, символика
Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР
На границе в Нарве был оштрафован мужчина в шапке с гербом СССР. Об этом сообщил 23 октября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR