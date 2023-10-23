Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР - 23.10.2023 Украина.ру
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Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР
Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР - 23.10.2023 Украина.ру
Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР
На границе в Нарве был оштрафован мужчина в шапке с гербом СССР. Об этом сообщил 23 октября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR
2023-10-23T14:13
2023-10-23T14:13
новости
эстония
зарубежье
пограничники
ссср
герб
шапка
штраф
символика
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В минувшую субботу, 21 октября, мужчина прибыл на пограничный пункт "Нарва-1" с российской стороны. Как утверждают власти, мужчина "экспонировал предмет с символикой страны-агрессора".Корреспондент ERR уточнил, что "под предметом с символикой страны-агрессора подразумевалась белая шапка с гербом СССР".Нарушителем оказался гражданин Эстонии.Власти обратили внимание мужчины, что символика СССР запрещена в Эстонии, а также выписали ему штраф в размере 400 евро.
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новости, эстония, зарубежье, пограничники, ссср, герб, шапка, штраф, символика
Новости, Эстония, Зарубежье, пограничники, СССР, герб, шапка, штраф, символика

Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР

14:13 23.10.2023
 
© РИА Новости . Поляков Александр / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Поляков Александр
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На границе в Нарве был оштрафован мужчина в шапке с гербом СССР. Об этом сообщил 23 октября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR
В минувшую субботу, 21 октября, мужчина прибыл на пограничный пункт "Нарва-1" с российской стороны. Как утверждают власти, мужчина "экспонировал предмет с символикой страны-агрессора".
Корреспондент ERR уточнил, что "под предметом с символикой страны-агрессора подразумевалась белая шапка с гербом СССР".
Нарушителем оказался гражданин Эстонии.
Власти обратили внимание мужчины, что символика СССР запрещена в Эстонии, а также выписали ему штраф в размере 400 евро.
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НовостиЭстонияЗарубежьепограничникиСССРгербшапкаштрафсимволика
 
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