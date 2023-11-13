https://ukraina.ru/20231113/1050975828.html
Французские СМИ бьют тревогу. Прием Украины в ЕС разорит европейских фермеров
Французские СМИ бьют тревогу. Прием Украины в ЕС разорит европейских фермеров - 13.11.2023 Украина.ру
Французские СМИ бьют тревогу. Прием Украины в ЕС разорит европейских фермеров
Появление нового участника вызовет необходимость перераспределения сельскохозяйственных фондов Евросоюза, размер которых практический не меняется
2023-11-13T11:50
2023-11-13T11:50
2023-11-13T11:50
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франция
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фермеры
конкуренция
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Возможное вступление Украины в Евросоюз создаст конкуренцию европейским фермерам на рынке сельскохозяйственной продукции, сообщает французская газета L'Opinion.Вступление Украины ЕС полностью изменило бы сельскохозяйственную и продовольственную ситуацию для исторических членов блока и это вызывает большие опасения, отмечает издание.Французская газета напоминает, что общая сельскохозяйственная политика является единственной интегрированной политикой ЕС. Появление нового участника вызовет необходимость перераспределения фондов, размер которых практический не меняется. При этом на Украине в полтора раза больше сельскохозяйственных земель, чем во Франции и в три раза больше, чем в Польше, подчеркивает L'Opinion.Европейским странам также придется восстанавливать и модернизировать сельское хозяйство Украины после военного конфликта, что с одной стороны потребует больших финансовых вливаний, с другой – увеличит выпуск украинской продукции и вынудить европейских фермеров сократить производство на 20%, пишет издание.Чтобы поддержать экономику Украины во время конфликта, ЕС уже сейчас заключил с Киевом торговые соглашения и частично отменил пошлины. Учитывая то, что на Украине зарплаты низкие, европейские фермеры опасаются, что данное обстоятельство сможет сильно изменить внутриевропейскую конкуренцию. Под угрозой могут оказаться целые отрасли, резюмирует издание.Напомним, что Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Решение о начале переговоров могут принять главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, европа, фермеры, конкуренция, евросоюз
Новости, Украина, Франция, Европа, фермеры, конкуренция, Евросоюз
Французские СМИ бьют тревогу. Прием Украины в ЕС разорит европейских фермеров
Появление нового участника вызовет необходимость перераспределения сельскохозяйственных фондов Евросоюза, размер которых практический не меняется
Возможное вступление Украины в Евросоюз создаст конкуренцию европейским фермерам на рынке сельскохозяйственной продукции, сообщает французская газета L'Opinion.
Вступление Украины ЕС полностью изменило бы сельскохозяйственную и продовольственную ситуацию для исторических членов блока и это вызывает большие опасения, отмечает издание.
Французская газета напоминает, что общая сельскохозяйственная политика является единственной интегрированной политикой ЕС. Появление нового участника вызовет необходимость перераспределения фондов, размер которых практический не меняется. При этом на Украине в полтора раза больше сельскохозяйственных земель, чем во Франции и в три раза больше, чем в Польше, подчеркивает L'Opinion.
Европейским странам также придется восстанавливать и модернизировать сельское хозяйство Украины после военного конфликта, что с одной стороны потребует больших финансовых вливаний, с другой – увеличит выпуск украинской продукции и вынудить европейских фермеров сократить производство на 20%, пишет издание.
Чтобы поддержать экономику Украины во время конфликта, ЕС уже сейчас заключил с Киевом торговые соглашения и частично отменил пошлины. Учитывая то, что на Украине зарплаты низкие, европейские фермеры опасаются, что данное обстоятельство сможет сильно изменить внутриевропейскую конкуренцию. Под угрозой могут оказаться целые отрасли, резюмирует издание.
Напомним, что Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Решение о начале переговоров могут принять главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.