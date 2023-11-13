Политолог Каргин описал, какую роль играет Арестович* - 13.11.2023 Украина.ру
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Политолог Каргин описал, какую роль играет Арестович*
Политолог Каргин описал, какую роль играет Арестович* - 13.11.2023 Украина.ру
Политолог Каргин описал, какую роль играет Арестович*
За последние полгода экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович переобулся в прыжке и превратился из ястреба в эдакого голубя мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил американист, политолог Александр Каргин
2023-11-13T06:15
2023-11-13T06:15
новости
украина
александр каргин
алексей арестович
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Арестович пытается играть роль рационального внешнего игрока, но в реальности, что у него в голове, сказать сложно, рассказал Каргин."Он явно рассчитывает на голоса русскоязычных избирателей в Украине и тех, кто устал от этого затяжного конфликта и разочарован в [Владимире] Зеленском", - заявил собеседник издания.Полный текст интервью читайте здесь.*Террорист и экстремист
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2023
Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, александр каргин, алексей арестович
Новости, Украина, Александр Каргин, Алексей Арестович

Политолог Каргин описал, какую роль играет Арестович*

06:15 13.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
- РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
Читать в
За последние полгода экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович переобулся в прыжке и превратился из ястреба в эдакого голубя мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил американист, политолог Александр Каргин
Арестович пытается играть роль рационального внешнего игрока, но в реальности, что у него в голове, сказать сложно, рассказал Каргин.
"Он явно рассчитывает на голоса русскоязычных избирателей в Украине и тех, кто устал от этого затяжного конфликта и разочарован в [Владимире] Зеленском", - заявил собеседник издания.
Полный текст интервью читайте здесь.
*Террорист и экстремист
 
НовостиУкраинаАлександр КаргинАлексей Арестович
 
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