https://ukraina.ru/20231113/1050959795.html

Политолог Каргин описал, какую роль играет Арестович*

Политолог Каргин описал, какую роль играет Арестович* - 13.11.2023 Украина.ру

Политолог Каргин описал, какую роль играет Арестович*

За последние полгода экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович переобулся в прыжке и превратился из ястреба в эдакого голубя мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил американист, политолог Александр Каргин

2023-11-13T06:15

2023-11-13T06:15

2023-11-13T06:15

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александр каргин

алексей арестович

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Арестович пытается играть роль рационального внешнего игрока, но в реальности, что у него в голове, сказать сложно, рассказал Каргин."Он явно рассчитывает на голоса русскоязычных избирателей в Украине и тех, кто устал от этого затяжного конфликта и разочарован в [Владимире] Зеленском", - заявил собеседник издания.Полный текст интервью читайте здесь.*Террорист и экстремист

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, александр каргин, алексей арестович