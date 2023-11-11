https://ukraina.ru/20231111/1050918764.html

"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери

"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери - 11.11.2023 Украина.ру

"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери

Противоречия между Зеленским и Залужным возникла возникли из-за тяжелой ситуации на фронте. Гибель украинских солдат является трагедией для главкома ВСУ, но для президента Украины они являются расходным материалом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-11-11T04:30

2023-11-11T04:30

2023-11-11T04:30

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валерий залужный

владимир зеленский

всу

потери всу

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военные

украинская армия

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Военные часто обвиняют политиков, что они принимают неправильные решения без понимания обстановки. Трудно сказать, насколько президент Украины Владимир Зеленский вмешивается в дела украинских военных, рассказал политолог.Для Залужного гибель солдат ВСУ – это трагедия. Иначе он не стал бы говорить: "мы убиваем друг друга". Очевидно, что главком ВСУ просто вынужден воевать с русской армией, отметил журналист.Потери на фронте ранят Залужного намного больше, чем Зеленского. В этом и состоит их основное противоречие. Главком ВСУ говорит: "Сделайте хоть что-то, чтобы выйти из этой ситуации". На что Зеленский отвечает: "Тебя никто не спрашивает, делай, что тебе положено", резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050874990.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, валерий залужный, владимир зеленский, всу, потери всу, солдаты, война, сво, военные, украинская армия