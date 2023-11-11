https://ukraina.ru/20231111/1050918764.html
"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери
"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери - 11.11.2023 Украина.ру
"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери
Противоречия между Зеленским и Залужным возникла возникли из-за тяжелой ситуации на фронте. Гибель украинских солдат является трагедией для главкома ВСУ, но для президента Украины они являются расходным материалом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2023-11-11T04:30
2023-11-11T04:30
2023-11-11T04:30
новости
валерий залужный
владимир зеленский
всу
потери всу
солдаты
война
сво
военные
украинская армия
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Военные часто обвиняют политиков, что они принимают неправильные решения без понимания обстановки. Трудно сказать, насколько президент Украины Владимир Зеленский вмешивается в дела украинских военных, рассказал политолог.Для Залужного гибель солдат ВСУ – это трагедия. Иначе он не стал бы говорить: "мы убиваем друг друга". Очевидно, что главком ВСУ просто вынужден воевать с русской армией, отметил журналист.Потери на фронте ранят Залужного намного больше, чем Зеленского. В этом и состоит их основное противоречие. Главком ВСУ говорит: "Сделайте хоть что-то, чтобы выйти из этой ситуации". На что Зеленский отвечает: "Тебя никто не спрашивает, делай, что тебе положено", резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050874990.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, владимир зеленский, всу, потери всу, солдаты, война, сво, военные, украинская армия
Новости, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ, потери ВСУ, солдаты, война, СВО, военные, украинская армия
"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери
Противоречия между Зеленским и Залужным возникла возникли из-за тяжелой ситуации на фронте. Гибель украинских солдат является трагедией для главкома ВСУ, но для президента Украины они являются расходным материалом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич