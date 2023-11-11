"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери - 11.11.2023 Украина.ру
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"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери
"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери - 11.11.2023 Украина.ру
"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери
Противоречия между Зеленским и Залужным возникла возникли из-за тяжелой ситуации на фронте. Гибель украинских солдат является трагедией для главкома ВСУ, но для президента Украины они являются расходным материалом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2023-11-11T04:30
2023-11-11T04:30
новости
валерий залужный
владимир зеленский
всу
потери всу
солдаты
война
сво
военные
украинская армия
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Военные часто обвиняют политиков, что они принимают неправильные решения без понимания обстановки. Трудно сказать, насколько президент Украины Владимир Зеленский вмешивается в дела украинских военных, рассказал политолог.Для Залужного гибель солдат ВСУ – это трагедия. Иначе он не стал бы говорить: "мы убиваем друг друга". Очевидно, что главком ВСУ просто вынужден воевать с русской армией, отметил журналист.Потери на фронте ранят Залужного намного больше, чем Зеленского. В этом и состоит их основное противоречие. Главком ВСУ говорит: "Сделайте хоть что-то, чтобы выйти из этой ситуации". На что Зеленский отвечает: "Тебя никто не спрашивает, делай, что тебе положено", резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050874990.html
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новости, валерий залужный, владимир зеленский, всу, потери всу, солдаты, война, сво, военные, украинская армия
Новости, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ, потери ВСУ, солдаты, война, СВО, военные, украинская армия

"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потери

04:30 11.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Противоречия между Зеленским и Залужным возникла возникли из-за тяжелой ситуации на фронте. Гибель украинских солдат является трагедией для главкома ВСУ, но для президента Украины они являются расходным материалом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Военные часто обвиняют политиков, что они принимают неправильные решения без понимания обстановки. Трудно сказать, насколько президент Украины Владимир Зеленский вмешивается в дела украинских военных, рассказал политолог.
"Понятно, что между Зеленским и [главкомом ВСУ Валерием] Залужным возникла ссора из-за текста в The Economist. Я не знаю, насколько она глубокая. Но мне кажется, что Зеленский в принципе не жалеет солдат. Для него это просто биоматериал. Он не знает лично [солдат ВСУ]", - отметил Бабич.
Для Залужного гибель солдат ВСУ – это трагедия. Иначе он не стал бы говорить: "мы убиваем друг друга". Очевидно, что главком ВСУ просто вынужден воевать с русской армией, отметил журналист.
Потери на фронте ранят Залужного намного больше, чем Зеленского. В этом и состоит их основное противоречие. Главком ВСУ говорит: "Сделайте хоть что-то, чтобы выйти из этой ситуации". На что Зеленский отвечает: "Тебя никто не спрашивает, делай, что тебе положено", резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 06:31
Залужный как раскаленная чугунная сковородкаТема Залужного и его конфронтации с Зеленским не сходит со страниц как отечественных, так и западных СМИ. Возня вокруг его возможной отставки породили множество фейков и спекуляций.
 
НовостиВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВСУпотери ВСУсолдатывойнаСВОвоенныеукраинская армия
 
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