https://ukraina.ru/20231110/1050904722.html

Три боксёра и один бывший актёр. Как на Украине начинают готовиться к выборам президента

Три боксёра и один бывший актёр. Как на Украине начинают готовиться к выборам президента - 10.11.2023 Украина.ру

Три боксёра и один бывший актёр. Как на Украине начинают готовиться к выборам президента

Будут выборы на Украине или нет - пока точно неизвестно. Но подготовка, в любом случае, идёт полным ходом. Особенно в информационной сфере. Первым делом, конечно, начался сезон "селфи" и промо-роликов.

2023-11-10T05:35

2023-11-10T05:35

2023-11-10T05:35

эксклюзив

украина

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"Мы в тупике"Мэр Киева, Виталий Кличко, один из самых серьёзных кандидатов на пост президента, выпустил небольшой ролик и призвал провести выборы и президента, и парламента. Причем, в этом раз он даже не запутался в словах.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, как известно, сообщил про Украину, что "мы в тупике". Это тоже заявка на будущее президентство. В тупик же ВСУ завел не Залужный! Это были другие: НАТО и Зеленский.Остальные возможные кандидаты начинают поспешно отвечать на простой вопрос: "Чому нэ на фронти?" Почему ты не на фронте?Все понимают, что сейчас это будет самый популярный вопрос любым политикам.Поэтому бывший президент Порошенко и кум его, бывший прокурор Украины Луценко, заблаговременно записали пару роликов из окопов. И теперь отлично себя чувствуют. Мы, мол, прямо с передовой!"Мы с Украиной!" - кричат они, улыбаются. В касках и бронежилетах, по пояс в каком-то окопе. Сзади что-то взрывается, грюкает. Огонь, дым! Они продолжают улыбаться, как ни в чём не бывало. Реквизит взрывается, какие проблемы.Это теперь на Украине особый жанр. Ролики снимаются в окопах, траншеях, с оружием в руках, в бронежилетах и касках.Скоро на Украине всё будет заполнено такими роликами. С бутафорскими взрывами и дымом прямо за спиной главных героев, как у Порошенко с Луценко.Но их далеко переплюнули будущие возможные фавориты выборов: украинские боксёры.Три боксёраСвоеобразный ответ дали брат мэра Киева Владимир Кличко и боксёр Усик. Оба - возможные претенденты на роль президента Украины.Что говорит Владимир, младший брат Виталия? Напомним, он Олимпийский чемпион по боксу в тяжёлом весе, чемпион мира по боксу.После небольшого интервью немецкой прессе, стало понятно: младший брат мэра Киева, пожалуй, может соперничать с ним в красноречии:- Я не готов умереть за страну. Я готов жить за неё. Это сложнее, чем умереть.Интересно, что скажут на Украине, если он выйдет с такой предвыборной речью?Владимир давно собирается "зайти в политику", либо в парламент, либо сразу в президенты.Выдержит ли страна двух боксеров в управлении?Но есть ещё один! Александр Усик, тоже чемпион мира в супертяжелом весе, давно собирается баллотироваться.Не зря же он ходит в вышиванках, поёт песни, отрастил чуб. Или это такой парик у него в форме чуба? На других фото у него вполне нормальная прическа. Загадка.И что же говорит Усик? Тоже в интервью западному журналисту.- На Украине пахнет смертью. Тяжестью пахнет, негативом. Там не хочется находиться...Но к счастью, сам Владимир Кличко и "побратимы" уговорили Усика: иди, Усик, занимайся боксом, не нужен ты на фронте. Так рассказывает сам Усик.И теперь Усик не на Украине, где ему так тяжело дышать, а где-то в Европе. Где он и живёт постоянно, недвижимость в Испании купил. Гражданство Испании, говорят, собирается оформлять.Да, два боксёра выступили почти так же креативно, как иноагент Галкин в Израиле: я воевать не пойду, но буду сдавать кровь.Теперь Максим "сдаёт кровь" для ЦАХАЛ, видимо, в Латвии, где прекрасная осень стоит и Алла с Максимом тоже удачно делают селфи, вдали от своей новой родины.Жаль, что иноагент Галкин не будет участвовать в выборах президента Украины. Два комика - это было бы уникально. Зеленский же тоже пойдёт?Но пока что на Украине есть выбор из двух - трёх боксеров. Один Усик и два Кличко.Селфи из ВашингтонаИ только бывший советник офиса президента Арестович из всех возможных кандидатов делает селфи из Вашингтона, вызывая лютую злобу у остальных претендентов на место президента.У него - реальные смотрины. Встреча с Камалой Харрис и новым главой Конгресса. Неужели? - с ненавистью думают все остальные. Вот этот вертлявый актёришка? Арестович на самом деле довольно долго был в Киеве театральным актёром.Сам же Арестович не устаёт заниматься своим любимым делом: манипуляции и словесно-смысловая эквилибристика.Он в какой-то очередной по счету раз (все уже устали считать, в какой) признался: "Украинцы, я вам врал"."Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я её разрушаю, чтобы мы выжили дальше."Но почему народ должен поверить, что Арестович в этот раз, наконец, говорит правду?Что может помешать ему опять выступить с темой "украинцы, я вам опять соврал"?"Броник" в кредитНо наиболее "креативно" выступил глава нацистской группировки С-14 Евгений Карась. Он сам в президенты пока вроде бы не собирался. Но ролик снял."Оптимистично" высказался Евгений Карась. В ролике, где он стоит, конечно, по пояс в траншее, Карась заявил: ребятам нужна экипировка, "броники"."Так возьми кредит и купи тот "броник". Если погибнешь, кредит отдавать не надо будет. Ха-ха-ха!" Смеётся упитанный, лоснящийся, весёлый Карась. Юмор!И журналистка рядом с ним в траншее смеётся. Тоже залезла. И оператор, наверное, смеётся. Они же не на линии фронта. Им можно и посмеяться.Ну что ж. Ждём новых роликов и "фронтовых рассказов". Шоу продолжается.И всё это было бы смешно, если бы не было так грустно за народ и страну.

https://ukraina.ru/20231107/1050831013.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина