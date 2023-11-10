https://ukraina.ru/20231110/1050909743.html

Жертвами удара ВВС Израиля по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек - SNA

Жертвами удара ВВС Израиля по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек - SNA - 10.11.2023 Украина.ру

Жертвами удара ВВС Израиля по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек - SNA

Шесть человек погибли в результате удара израильских ВВС по территории, прилегающей к больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом со ссылкой на директора больницы 10 ноября сообщает телеканал Sky News Arabiya

2023-11-10T04:49

2023-11-10T04:49

2023-11-10T04:50

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палестино-израильский конфликт

сектор газа

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обстрелы

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"Шесть человек погибли, остальные получили ранения при ударе по территории, прилегающей к больнице", - рассказал директор больницы.По его словам, ЦАХАЛ нанёс авиаудар в непосредственной близости от палаток, в которых находились беженцы и журналисты.СМИ также сообщали об ударах, которые израильская авиация нанесла по территориям вблизи других больниц, расположенных на севере Газы - "Ар-Рантиси" и Индонезийского госпиталя.Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что не видит возможности для прекращения огня в секторе Газа.

https://ukraina.ru/20231109/1050875165.html

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новости, палестино-израильский конфликт, сектор газа, израиль, обстрелы