Жертвами удара ВВС Израиля по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек - SNA - 10.11.2023 Украина.ру
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Жертвами удара ВВС Израиля по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек - SNA
Жертвами удара ВВС Израиля по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек - SNA - 10.11.2023 Украина.ру
Жертвами удара ВВС Израиля по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек - SNA
Шесть человек погибли в результате удара израильских ВВС по территории, прилегающей к больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом со ссылкой на директора больницы 10 ноября сообщает телеканал Sky News Arabiya
2023-11-10T04:49
2023-11-10T04:50
новости
палестино-израильский конфликт
сектор газа
израиль
обстрелы
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"Шесть человек погибли, остальные получили ранения при ударе по территории, прилегающей к больнице", - рассказал директор больницы.По его словам, ЦАХАЛ нанёс авиаудар в непосредственной близости от палаток, в которых находились беженцы и журналисты.СМИ также сообщали об ударах, которые израильская авиация нанесла по территориям вблизи других больниц, расположенных на севере Газы - "Ар-Рантиси" и Индонезийского госпиталя.Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что не видит возможности для прекращения огня в секторе Газа.
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новости, палестино-израильский конфликт, сектор газа, израиль, обстрелы
Новости, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, Израиль, обстрелы

Жертвами удара ВВС Израиля по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек - SNA

04:49 10.11.2023 (обновлено: 04:50 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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Шесть человек погибли в результате удара израильских ВВС по территории, прилегающей к больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом со ссылкой на директора больницы 10 ноября сообщает телеканал Sky News Arabiya
"Шесть человек погибли, остальные получили ранения при ударе по территории, прилегающей к больнице", - рассказал директор больницы.
По его словам, ЦАХАЛ нанёс авиаудар в непосредственной близости от палаток, в которых находились беженцы и журналисты.
СМИ также сообщали об ударах, которые израильская авиация нанесла по территориям вблизи других больниц, расположенных на севере Газы - "Ар-Рантиси" и Индонезийского госпиталя.
Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что не видит возможности для прекращения огня в секторе Газа.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 05:56
Почему "Хезболла" не вступает в войну с ИзраилемТекущий конфликт на Ближнем Востоке продолжает развиваться. Армия обороны Израиля после массированных бомбардировок сектора Газа перешла к наземной фазе операции. Руководство ЦАХАЛ рапортует о продвижении: согласно официальной информации, израильские подразделения вошли в Газу и сейчас ведут боевые действия в её пределах.
 
НовостиПалестино-израильский конфликтсектор ГазаИзраильобстрелы
 
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