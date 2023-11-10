Жертвами удара ВВС Израиля по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек - SNA
04:49 10.11.2023 (обновлено: 04:50 10.11.2023)
Шесть человек погибли в результате удара израильских ВВС по территории, прилегающей к больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом со ссылкой на директора больницы 10 ноября сообщает телеканал Sky News Arabiya
"Шесть человек погибли, остальные получили ранения при ударе по территории, прилегающей к больнице", - рассказал директор больницы.
По его словам, ЦАХАЛ нанёс авиаудар в непосредственной близости от палаток, в которых находились беженцы и журналисты.
СМИ также сообщали об ударах, которые израильская авиация нанесла по территориям вблизи других больниц, расположенных на севере Газы - "Ар-Рантиси" и Индонезийского госпиталя.
Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что не видит возможности для прекращения огня в секторе Газа.
Вчера, 05:56Почему "Хезболла" не вступает в войну с ИзраилемТекущий конфликт на Ближнем Востоке продолжает развиваться. Армия обороны Израиля после массированных бомбардировок сектора Газа перешла к наземной фазе операции. Руководство ЦАХАЛ рапортует о продвижении: согласно официальной информации, израильские подразделения вошли в Газу и сейчас ведут боевые действия в её пределах.