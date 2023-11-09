https://ukraina.ru/20231109/1050896176.html

Мягков о том, что начнётся, когда Зеленский решится на тотальную мобилизацию и где может ударить Залужный

Мягков о том, что начнётся, когда Зеленский решится на тотальную мобилизацию и где может ударить Залужный - 09.11.2023 Украина.ру

Мягков о том, что начнётся, когда Зеленский решится на тотальную мобилизацию и где может ударить Залужный

Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру оценил вероятность свержения Владимира Зеленского и рассказал, чьими руками это может быть сделано, а также о тактическо-оперативных задачах России

2023-11-09T15:44

2023-11-09T15:44

2023-11-09T15:44

видео

мягков

владимир зеленский

валерий залужный

сво

спецоперация

россия

украина

история

война

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00:25 – Могут ли украинские генералы свергнуть Зеленского? 08:00 – Ожидать ли серьёзных прорывов? 10:36 – Ситуация в Авдеевке в наши дни и блокада Ленинграда: в чём разница? 16:46 – 80 лет со дня освобождения Киева: сравнение с операциями в зоне СВО; 24:19 – Как Россия может форсировать Днепр? 30:40 – Что общего между ВСУ и вермахтом?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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