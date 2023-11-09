https://ukraina.ru/20231109/1050871028.html

Военный эксперт объяснил, почему Израиль не затмит Украину и нужно ли России готовиться к "вечной войне"

Военный эксперт объяснил, почему Израиль не затмит Украину и нужно ли России готовиться к "вечной войне" - 09.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Израиль не затмит Украину и нужно ли России готовиться к "вечной войне"

Если США потеряют Украину как плацдарм для войны с Россией, то они возьмутся за Польшу и Прибалтику. Никаких послаблений в отношении РФ у Запада никогда не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2023-11-09T06:00

2023-11-09T06:00

2023-11-09T06:00

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США через Израиль ведут боевые действия, чтобы оставаться на Ближнем Востоке в своих интересах. А на Украине США воюют с Россией, чтобы ослабить ее и сделать неконкурентоспособной, рассказал обозреватель.Никаких послаблений в отношении России у Запада не будет. И когда кто-то говорит, что Израиль якобы затмит Украину в политике США — это неправда. Это попытка успокоить самих себя или "перевести стрелки", добавил он.Единственное условие, которое позволит США отстать от России — полная потеря Украины как плацдарма. Но даже в этом случае для воздействия на РФ у Запада останется Польша и Прибалтика. Поэтому эта война не прекратится никогда и мы должны быть к этому готовы, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050861663.html

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новости, сша, украина, израиль, россия, война, конфликт, сво, польша, прибалтика, кризис, запад