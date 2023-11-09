Военный эксперт объяснил, почему Израиль не затмит Украину и нужно ли России готовиться к "вечной войне"
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Если США потеряют Украину как плацдарм для войны с Россией, то они возьмутся за Польшу и Прибалтику. Никаких послаблений в отношении РФ у Запада никогда не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
США через Израиль ведут боевые действия, чтобы оставаться на Ближнем Востоке в своих интересах. А на Украине США воюют с Россией, чтобы ослабить ее и сделать неконкурентоспособной, рассказал обозреватель.
Никаких послаблений в отношении России у Запада не будет. И когда кто-то говорит, что Израиль якобы затмит Украину в политике США — это неправда. Это попытка успокоить самих себя или "перевести стрелки", добавил он.
"Эта их экзистенциальная задача. Они же просчитались. Они думали, что Россия никогда не оправится от кризиса 90-х. Но Россия восстановилась и в военном отношении стала не менее сильной, чем СССР", - подчеркнул Литовкин.
Единственное условие, которое позволит США отстать от России — полная потеря Украины как плацдарма. Но даже в этом случае для воздействия на РФ у Запада останется Польша и Прибалтика. Поэтому эта война не прекратится никогда и мы должны быть к этому готовы, резюмировал собеседник издания.
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