Украине выдвинули ещё четыре условия для начала переговоров о вступлении в ЕС - 08.11.2023 Украина.ру
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Украине выдвинули ещё четыре условия для начала переговоров о вступлении в ЕС
Украине выдвинули ещё четыре условия для начала переговоров о вступлении в ЕС - 08.11.2023 Украина.ру
Украине выдвинули ещё четыре условия для начала переговоров о вступлении в ЕС
Киев должен выполнить ещё четыре условия, после которых будут начаты переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Они стартуют если Евросовет в декабре проголосует за это решение, сообщила посол ЕС на Украине Катарина Матернова
2023-11-08T21:29
2023-11-08T21:29
новости
украина
евросоюз
переговоры
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Так, чтобы обсуждение о членстве Украины началось, Киеву необходимо позаботиться о расширении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), изменить закон о декларировании имущества, принять закона о лоббировании в соответствии со стандартами Евросоюза, а также выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах. По словам Мартеновой, рекомендацию начать переговоры получили Украина и Молдова. Грузии рекомендовали предоставить статус кандидата для поступления при условии, если страна проведён необходимые реформы. Босния и Герцеговина получит рекомендацию о переговорах тогда, когда достигнет "уровня ответственности критериям членства". Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщал, что Еврокомиссия рассмотрела отчёт Киева о выполнении рекомендаций для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
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новости, украина, евросоюз, переговоры
Новости, Украина, Евросоюз, переговоры

Украине выдвинули ещё четыре условия для начала переговоров о вступлении в ЕС

21:29 08.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
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Киев должен выполнить ещё четыре условия, после которых будут начаты переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Они стартуют если Евросовет в декабре проголосует за это решение, сообщила посол ЕС на Украине Катарина Матернова
"Украина должна завершить еще несколько аспектов реформ и только тогда сможет получить так называемый переговорный мандат", – цитирует её телеграм-канал "Общественное".
Так, чтобы обсуждение о членстве Украины началось, Киеву необходимо позаботиться о расширении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), изменить закон о декларировании имущества, принять закона о лоббировании в соответствии со стандартами Евросоюза, а также выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах.
По словам Мартеновой, рекомендацию начать переговоры получили Украина и Молдова. Грузии рекомендовали предоставить статус кандидата для поступления при условии, если страна проведён необходимые реформы. Босния и Герцеговина получит рекомендацию о переговорах тогда, когда достигнет "уровня ответственности критериям членства".
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщал, что Еврокомиссия рассмотрела отчёт Киева о выполнении рекомендаций для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
 
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