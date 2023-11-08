https://ukraina.ru/20231108/1050871554.html

Украине выдвинули ещё четыре условия для начала переговоров о вступлении в ЕС

Украине выдвинули ещё четыре условия для начала переговоров о вступлении в ЕС - 08.11.2023 Украина.ру

Украине выдвинули ещё четыре условия для начала переговоров о вступлении в ЕС

Киев должен выполнить ещё четыре условия, после которых будут начаты переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Они стартуют если Евросовет в декабре проголосует за это решение, сообщила посол ЕС на Украине Катарина Матернова

2023-11-08T21:29

2023-11-08T21:29

2023-11-08T21:29

новости

украина

евросоюз

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103004/89/1030048969_0:225:800:675_1920x0_80_0_0_a39780c50249e5bd7e68d870b0ad8059.jpg

Так, чтобы обсуждение о членстве Украины началось, Киеву необходимо позаботиться о расширении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), изменить закон о декларировании имущества, принять закона о лоббировании в соответствии со стандартами Евросоюза, а также выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах. По словам Мартеновой, рекомендацию начать переговоры получили Украина и Молдова. Грузии рекомендовали предоставить статус кандидата для поступления при условии, если страна проведён необходимые реформы. Босния и Герцеговина получит рекомендацию о переговорах тогда, когда достигнет "уровня ответственности критериям членства". Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщал, что Еврокомиссия рассмотрела отчёт Киева о выполнении рекомендаций для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, переговоры