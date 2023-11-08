Шмыгаль получил от посла ЕС заряд еврооптимизма
© Телеграм @inosmichannelДенис Шмыгаль
© Телеграм @inosmichannel
Еврокомиссия рассмотрела отчёт Киева о выполнении рекомендаций для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 8 ноября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
"Официально получил от госпожи посла ЕС на Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз", - сообщил Шмыгаль в своём аккаунте.
Он поблагодарил дипломата за "тесное и плодотворное сотрудничество в течение имплементации необходимых критериев", отметив: "Следующим шагом является подготовка до конца года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС".
Также 8 ноября в Брюсселе президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что путь Молдавии и Украины к членству в ЕС может занять несколько лет. Он подчеркнул: "Очевидно, мы хотим, чтобы переговоры начались как можно скорее, что не означает вступления — это означает переговоры и подготовку к вступлению".
8 ноября, 15:37Президент Румынии высказался о сроках и условиях членства Украины и Молдавии в ЕСУкраина и Молдавия не должны рассчитывать на скорый и лёгкий путь вступления в Евросоюз, которому тоже следует пройти через трансформации перед расширением. Об этом 8 ноября в Брюсселе заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.