Шмыгаль получил от посла ЕС заряд еврооптимизма - 08.11.2023 Украина.ру
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Шмыгаль получил от посла ЕС заряд еврооптимизма
Шмыгаль получил от посла ЕС заряд еврооптимизма - 08.11.2023 Украина.ру
Шмыгаль получил от посла ЕС заряд еврооптимизма
Еврокомиссия рассмотрела отчёт Киева о выполнении рекомендаций для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 8 ноября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
2023-11-08T18:18
2023-11-08T18:18
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"Официально получил от госпожи посла ЕС на Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз", - сообщил Шмыгаль в своём аккаунте.Он поблагодарил дипломата за "тесное и плодотворное сотрудничество в течение имплементации необходимых критериев", отметив: "Следующим шагом является подготовка до конца года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС".Также 8 ноября в Брюсселе президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что путь Молдавии и Украины к членству в ЕС может занять несколько лет. Он подчеркнул: "Очевидно, мы хотим, чтобы переговоры начались как можно скорее, что не означает вступления — это означает переговоры и подготовку к вступлению".
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новости, новости украины, денис шмыгаль, ес, украина-ес, соглашение с ес, еврокомиссия, дипломатия, евроинтеграция, кабмин
Новости, Новости Украины, Денис Шмыгаль, ЕС, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, Еврокомиссия, дипломатия, евроинтеграция, Кабмин

Шмыгаль получил от посла ЕС заряд еврооптимизма

18:18 08.11.2023
 
© Телеграм @inosmichannelДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© Телеграм @inosmichannel
Читать в
Еврокомиссия рассмотрела отчёт Киева о выполнении рекомендаций для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 8 ноября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
"Официально получил от госпожи посла ЕС на Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз", - сообщил Шмыгаль в своём аккаунте.
Он поблагодарил дипломата за "тесное и плодотворное сотрудничество в течение имплементации необходимых критериев", отметив: "Следующим шагом является подготовка до конца года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС".
Также 8 ноября в Брюсселе президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что путь Молдавии и Украины к членству в ЕС может занять несколько лет. Он подчеркнул: "Очевидно, мы хотим, чтобы переговоры начались как можно скорее, что не означает вступления — это означает переговоры и подготовку к вступлению".
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 15:37
Президент Румынии высказался о сроках и условиях членства Украины и Молдавии в ЕСУкраина и Молдавия не должны рассчитывать на скорый и лёгкий путь вступления в Евросоюз, которому тоже следует пройти через трансформации перед расширением. Об этом 8 ноября в Брюсселе заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
 
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