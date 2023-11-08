https://ukraina.ru/20231108/1050868497.html

Шмыгаль получил от посла ЕС заряд еврооптимизма

Шмыгаль получил от посла ЕС заряд еврооптимизма - 08.11.2023 Украина.ру

Шмыгаль получил от посла ЕС заряд еврооптимизма

Еврокомиссия рассмотрела отчёт Киева о выполнении рекомендаций для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 8 ноября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

2023-11-08T18:18

2023-11-08T18:18

2023-11-08T18:18

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"Официально получил от госпожи посла ЕС на Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз", - сообщил Шмыгаль в своём аккаунте.Он поблагодарил дипломата за "тесное и плодотворное сотрудничество в течение имплементации необходимых критериев", отметив: "Следующим шагом является подготовка до конца года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС".Также 8 ноября в Брюсселе президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что путь Молдавии и Украины к членству в ЕС может занять несколько лет. Он подчеркнул: "Очевидно, мы хотим, чтобы переговоры начались как можно скорее, что не означает вступления — это означает переговоры и подготовку к вступлению".

https://ukraina.ru/20231108/1050859963.html

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