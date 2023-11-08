https://ukraina.ru/20231108/1050871297.html

Киевско-кишинёвский рахит обескровит старушку Европу – Медведев

Киевско-кишинёвский рахит обескровит старушку Европу – Медведев - 08.11.2023 Украина.ру

Киевско-кишинёвский рахит обескровит старушку Европу – Медведев

Прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу, а уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Так прокомментировал последствия расширения Евросоюза зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

2023-11-08T20:59

2023-11-08T20:59

2023-11-08T21:01

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дмитрий медведев

совбез

украина-ес

молдавия

евросоюз

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В своём телеграм-канале политик опубликовал пост, посвящённый кандидатам в ЕС – Украине и Молдавии. Обе страны Медведев назвал будущими "микрочленами Евросоюза", которые "перейдут на прямое кормление евротолстяков". От расширения Евросоюза, принятием в её состав Украины и Молдавии, самым большим выгодополучатетем будут Соединённые Штаты Америки. О них Медведев не пишет прямо, позволяя пользователям сети самостоятельно определить какое слово из трёх букв имеет ввиду российский зампред. Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Польша полна решимости вернуть свои территории на Украине, а потому вполне может ввести свои войска в страну.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий медведев, совбез, украина-ес, молдавия, евросоюз