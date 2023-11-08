Киевско-кишинёвский рахит обескровит старушку Европу – Медведев - 08.11.2023 Украина.ру
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Киевско-кишинёвский рахит обескровит старушку Европу – Медведев
Киевско-кишинёвский рахит обескровит старушку Европу – Медведев - 08.11.2023 Украина.ру
Киевско-кишинёвский рахит обескровит старушку Европу – Медведев
Прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу, а уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Так прокомментировал последствия расширения Евросоюза зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
2023-11-08T20:59
2023-11-08T21:01
новости
дмитрий медведев
совбез
украина-ес
молдавия
евросоюз
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В своём телеграм-канале политик опубликовал пост, посвящённый кандидатам в ЕС – Украине и Молдавии. Обе страны Медведев назвал будущими "микрочленами Евросоюза", которые "перейдут на прямое кормление евротолстяков". От расширения Евросоюза, принятием в её состав Украины и Молдавии, самым большим выгодополучатетем будут Соединённые Штаты Америки. О них Медведев не пишет прямо, позволяя пользователям сети самостоятельно определить какое слово из трёх букв имеет ввиду российский зампред. Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Польша полна решимости вернуть свои территории на Украине, а потому вполне может ввести свои войска в страну.
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новости, дмитрий медведев, совбез, украина-ес, молдавия, евросоюз
Новости, Дмитрий Медведев, Совбез, Украина-ЕС, Молдавия, Евросоюз

Киевско-кишинёвский рахит обескровит старушку Европу – Медведев

20:59 08.11.2023 (обновлено: 21:01 08.11.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу, а уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Так прокомментировал последствия расширения Евросоюза зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
В своём телеграм-канале политик опубликовал пост, посвящённый кандидатам в ЕС – Украине и Молдавии. Обе страны Медведев назвал будущими "микрочленами Евросоюза", которые "перейдут на прямое кормление евротолстяков".
"Безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева. Ну и в пользу, как её там, Молдовы или Молдавии. Неясно, где она и кто там живёт, румыны, кажись, но куда уж её девать при таком раскладе. Политика превыше всего!", – отметил зампред.
От расширения Евросоюза, принятием в её состав Украины и Молдавии, самым большим выгодополучатетем будут Соединённые Штаты Америки. О них Медведев не пишет прямо, позволяя пользователям сети самостоятельно определить какое слово из трёх букв имеет ввиду российский зампред.
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Польша полна решимости вернуть свои территории на Украине, а потому вполне может ввести свои войска в страну.
 
НовостиДмитрий МедведевСовбезУкраина-ЕСМолдавияЕвросоюз
 
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