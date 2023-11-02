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Медведев допустил вторжение Польши на Украину

Медведев допустил вторжение Польши на Украину - 02.11.2023 Украина.ру

Медведев допустил вторжение Польши на Украину

Польша полна решимости вернуть свои территории на Украине, а потому вполне может ввести свои войска в страну. Такой сценарий развития событий не исключает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2023-11-02T19:26

2023-11-02T19:26

2023-11-02T19:26

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польша

сво

спецоперация

дмитрий медведев

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В интервью "Российской газете" он указал, что таким образом Польша может вступить в конфликт с РФ и Белоруссией, а поддержка Варшавой Киева – это всего лишь стремление к тотальному контролю в регионе. Сегодня Польша из "геополитической корысти" подталкивает украинского президента к сближению с Западом и продолжению конфликта с Россией. В это же время польское общество преимущественно демонстрирует русофобию, потому может подтолкнуть власти к вводу войск на Украину. Варшава, выбрав в качестве образца для подражания авантюрную политику Гитлера, последовательно идёт по пути геополитического реваншизма, который в итоге привел немецкую нацию к катастрофе, подчеркнул Дмитрий Медведев. Ранее Дмитрий Медведев пообещал датским пивоварам "хрен, а не деньги" в ответ на обвинения о воровстве российских властей бизнеса Дании.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, польша, сво, спецоперация, дмитрий медведев