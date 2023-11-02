Медведев допустил вторжение Польши на Украину
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
Польша полна решимости вернуть свои территории на Украине, а потому вполне может ввести свои войска в страну. Такой сценарий развития событий не исключает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
В интервью "Российской газете" он указал, что таким образом Польша может вступить в конфликт с РФ и Белоруссией, а поддержка Варшавой Киева – это всего лишь стремление к тотальному контролю в регионе.
"Эта страна (прим. ред. – Польша) полна решимости вернуть свои территории, несправедливо, по ее мнению, у неё отторгнутые, и воплотить в жизнь давно терзающие её представления "о справедливом мироустройстве". Вопреки здравому смыслу она может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия в регионе", – считает зампред.
Сегодня Польша из "геополитической корысти" подталкивает украинского президента к сближению с Западом и продолжению конфликта с Россией. В это же время польское общество преимущественно демонстрирует русофобию, потому может подтолкнуть власти к вводу войск на Украину.
Варшава, выбрав в качестве образца для подражания авантюрную политику Гитлера, последовательно идёт по пути геополитического реваншизма, который в итоге привел немецкую нацию к катастрофе, подчеркнул Дмитрий Медведев.
"Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз, которые исходят из дурных амбиций польского истеблишмента. Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну", – предупредил Медведев.
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