"Авдеевка забуксовала": военный эксперт объяснил, какой важный сигнал послал России Лукашенко - 04.11.2023 Украина.ру
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"Авдеевка забуксовала": военный эксперт объяснил, какой важный сигнал послал России Лукашенко
"Авдеевка забуксовала": военный эксперт объяснил, какой важный сигнал послал России Лукашенко - 04.11.2023 Украина.ру
"Авдеевка забуксовала": военный эксперт объяснил, какой важный сигнал послал России Лукашенко
Белоруссия не хочет втягивания в конфликт на Украине и поэтому Лукашенко делает заявления о том, что России стоит задуматься о переговорах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-11-04T04:45
2023-11-04T04:45
новости
белоруссия
украина
лукашенко
сигналы
граница
переговоры
авдеевка
сша
конфликт
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Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российское наступление в Авдеевке замедлилось, поэтому пора договариваться - это сигнал своему населению, что он боится втягивания Белоруссии в боевые действия. Вряд ли это заявление было адресовано США, рассказал эксперт.ВСУ и раньше держали на границе группировку для защиты от нового наступления России с белорусской территории. Понятно, что участвовать в боевых действиях у Лукашенко нет никакого желания, добавил он.Возможно, что американцы сейчас не хотят расширения конфликта. Но Лукашенко подозревает их в этом намерении, пытаясь за счет подобных сигналов погасить эту ситуацию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231103/1050727069.html
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новости, белоруссия, украина, лукашенко, сигналы, граница, переговоры, авдеевка, сша, конфликт
Новости, Белоруссия, Украина, Лукашенко, сигналы, граница, переговоры, Авдеевка, США, конфликт

"Авдеевка забуксовала": военный эксперт объяснил, какой важный сигнал послал России Лукашенко

04:45 04.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Белоруссия не хочет втягивания в конфликт на Украине и поэтому Лукашенко делает заявления о том, что России стоит задуматься о переговорах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российское наступление в Авдеевке замедлилось, поэтому пора договариваться - это сигнал своему населению, что он боится втягивания Белоруссии в боевые действия. Вряд ли это заявление было адресовано США, рассказал эксперт.
ВСУ и раньше держали на границе группировку для защиты от нового наступления России с белорусской территории. Понятно, что участвовать в боевых действиях у Лукашенко нет никакого желания, добавил он.
"Кстати, российское наступление на Авдеевку действительно забуксовало. У нас были небольшие успехи на севере, но сейчас мы там перешли к активной обороне. Может быть, за этой активной обороной снова последует наше наступление по образцу Артемовска", - подчеркнул Марков.
Возможно, что американцы сейчас не хотят расширения конфликта. Но Лукашенко подозревает их в этом намерении, пытаясь за счет подобных сигналов погасить эту ситуацию, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 04:07
Кирилл Копылов: ВСУ обездвижили сами себя, поэтому Россия их "покусает", а потом побьет за пять ударовВ ближайшем будущем мы увидим несколько наступательных операций российской армии, которые окончательно сломают нынешнюю украинскую действительность. Это позволит нам зимой продвинутся вперед на фоне возрастающих украинских проблем, считает военный историк Кирилл Копылов
 
НовостиБелоруссияУкраинаЛукашенкосигналыграницапереговорыАвдеевкаСШАконфликт
 
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