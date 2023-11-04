"Авдеевка забуксовала": военный эксперт объяснил, какой важный сигнал послал России Лукашенко
Белоруссия не хочет втягивания в конфликт на Украине и поэтому Лукашенко делает заявления о том, что России стоит задуматься о переговорах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российское наступление в Авдеевке замедлилось, поэтому пора договариваться - это сигнал своему населению, что он боится втягивания Белоруссии в боевые действия. Вряд ли это заявление было адресовано США, рассказал эксперт.
ВСУ и раньше держали на границе группировку для защиты от нового наступления России с белорусской территории. Понятно, что участвовать в боевых действиях у Лукашенко нет никакого желания, добавил он.
"Кстати, российское наступление на Авдеевку действительно забуксовало. У нас были небольшие успехи на севере, но сейчас мы там перешли к активной обороне. Может быть, за этой активной обороной снова последует наше наступление по образцу Артемовска", - подчеркнул Марков.
Возможно, что американцы сейчас не хотят расширения конфликта. Но Лукашенко подозревает их в этом намерении, пытаясь за счет подобных сигналов погасить эту ситуацию, резюмировал собеседник Украина.ру.
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