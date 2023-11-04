Военный эксперт предположил, как Украина использует для запуска Storm Shadow контейнеры для Taurus - 04.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт предположил, как Украина использует для запуска Storm Shadow контейнеры для Taurus
Военный эксперт предположил, как Украина использует для запуска Storm Shadow контейнеры для Taurus - 04.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт предположил, как Украина использует для запуска Storm Shadow контейнеры для Taurus
Ракеты Storm Shadow и Scalp являются практически аналогами. Для них могут применять пусковые установки, которые используются для ракет Taurus. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-04T04:00
2023-11-04T04:00
новости
ракеты
storm shadow
scalp
"taurus"
пуск
крым
пво
украина
россия
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Несмотря на то, что российская ПВО в связке с самолета дальнего радиолокационного обнаружения A-50 устроила самолетопад для ВВС Украины, обстрелы Крыма ракетами воздушного базирования продолжаются, рассказал эксперт.Про ракету Storm Shadow не было открытой информации о том, что она запускается с земли. При этом немецкая ракета Taurus имеет пусковую установку, которая располагается в грузовом контейнере, добавил он.Вероятно, что фура которая перевозит грузовой контейнер с ракетами Taurus, с дороги сворачивает на поляну, контейнер раскрывается, производится пуск той же Storm Shadow, затем фура едет дальше, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231103/1050727069.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ракеты, storm shadow , scalp , "taurus", пуск, крым, пво, украина, россия, сво
Новости, ракеты, Storm Shadow , SCALP , "Taurus", пуск, Крым, ПВО, Украина, Россия, СВО

Военный эксперт предположил, как Украина использует для запуска Storm Shadow контейнеры для Taurus

04:00 04.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / David Monniaux Storm Shadow
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© commons.wikimedia.org / David Monniaux
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Ракеты Storm Shadow и Scalp являются практически аналогами. Для них могут применять пусковые установки, которые используются для ракет Taurus. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Несмотря на то, что российская ПВО в связке с самолета дальнего радиолокационного обнаружения A-50 устроила самолетопад для ВВС Украины, обстрелы Крыма ракетами воздушного базирования продолжаются, рассказал эксперт.
Про ракету Storm Shadow не было открытой информации о том, что она запускается с земли. При этом немецкая ракета Taurus имеет пусковую установку, которая располагается в грузовом контейнере, добавил он.
"Storm Shadow, французская Scalp — это почти аналоги. Taurus тоже недалеко ушла от этих ракет. Вполне возможно, что могут применяться пусковые установки, которые используются для ракет Taurus", - подчеркнул Кнутов.
Вероятно, что фура которая перевозит грузовой контейнер с ракетами Taurus, с дороги сворачивает на поляну, контейнер раскрывается, производится пуск той же Storm Shadow, затем фура едет дальше, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 04:07
Кирилл Копылов: ВСУ обездвижили сами себя, поэтому Россия их "покусает", а потом побьет за пять ударовВ ближайшем будущем мы увидим несколько наступательных операций российской армии, которые окончательно сломают нынешнюю украинскую действительность. Это позволит нам зимой продвинутся вперед на фоне возрастающих украинских проблем, считает военный историк Кирилл Копылов
 
НовостиракетыStorm ShadowSCALP"Taurus"пускКрымПВОУкраинаРоссияСВО
 
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