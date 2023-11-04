Военный эксперт предположил, как Украина использует для запуска Storm Shadow контейнеры для Taurus
Ракеты Storm Shadow и Scalp являются практически аналогами. Для них могут применять пусковые установки, которые используются для ракет Taurus. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Несмотря на то, что российская ПВО в связке с самолета дальнего радиолокационного обнаружения A-50 устроила самолетопад для ВВС Украины, обстрелы Крыма ракетами воздушного базирования продолжаются, рассказал эксперт.
Про ракету Storm Shadow не было открытой информации о том, что она запускается с земли. При этом немецкая ракета Taurus имеет пусковую установку, которая располагается в грузовом контейнере, добавил он.
"Storm Shadow, французская Scalp — это почти аналоги. Taurus тоже недалеко ушла от этих ракет. Вполне возможно, что могут применяться пусковые установки, которые используются для ракет Taurus", - подчеркнул Кнутов.
Вероятно, что фура которая перевозит грузовой контейнер с ракетами Taurus, с дороги сворачивает на поляну, контейнер раскрывается, производится пуск той же Storm Shadow, затем фура едет дальше, резюмировал собеседник Украина.ру.
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