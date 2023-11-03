https://ukraina.ru/20231103/1050760656.html
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву - 03.11.2023 Украина.ру
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
Дополнительные бюджетные средства на помощь Украине исчерпаны. Это подтвердили в пятницу, 3 ноября, в Белом доме
2023-11-03T21:08
2023-11-03T21:08
2023-11-03T21:08
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сша
украина
белый дом
военная помощь
военная техника
сво
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До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Украине нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. В него вошли зенитные управляемые ракеты к ЗРК NASAMS, реактивные снаряды к РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, три миллиона патронов и 12 танковозов. Помимо этого, Вашингтон предоставляет Киеву помощь в размере 300 миллионов долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI). Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, белый дом, военная помощь, военная техника, сво
Новости, США, Украина, Белый дом, военная помощь, военная техника, СВО
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
Дополнительные бюджетные средства на помощь Украине исчерпаны. Это подтвердили в пятницу, 3 ноября, в Белом доме
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил
о выделении Украине нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. В него вошли зенитные управляемые ракеты к ЗРК NASAMS, реактивные снаряды к РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, три миллиона патронов и 12 танковозов.
Помимо этого, Вашингтон предоставляет Киеву помощь в размере 300 миллионов долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI).
Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила
проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.