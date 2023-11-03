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Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву

Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву - 03.11.2023 Украина.ру

Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву

Дополнительные бюджетные средства на помощь Украине исчерпаны. Это подтвердили в пятницу, 3 ноября, в Белом доме

2023-11-03T21:08

2023-11-03T21:08

2023-11-03T21:08

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До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Украине нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. В него вошли зенитные управляемые ракеты к ЗРК NASAMS, реактивные снаряды к РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, три миллиона патронов и 12 танковозов. Помимо этого, Вашингтон предоставляет Киеву помощь в размере 300 миллионов долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI). Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, белый дом, военная помощь, военная техника, сво