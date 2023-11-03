Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву - 03.11.2023 Украина.ру
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Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву - 03.11.2023 Украина.ру
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
Дополнительные бюджетные средства на помощь Украине исчерпаны. Это подтвердили в пятницу, 3 ноября, в Белом доме
2023-11-03T21:08
2023-11-03T21:08
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До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Украине нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. В него вошли зенитные управляемые ракеты к ЗРК NASAMS, реактивные снаряды к РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, три миллиона патронов и 12 танковозов. Помимо этого, Вашингтон предоставляет Киеву помощь в размере 300 миллионов долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI). Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, белый дом, военная помощь, военная техника, сво
Новости, США, Украина, Белый дом, военная помощь, военная техника, СВО

Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву

21:08 03.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Дополнительные бюджетные средства на помощь Украине исчерпаны. Это подтвердили в пятницу, 3 ноября, в Белом доме
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Украине нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. В него вошли зенитные управляемые ракеты к ЗРК NASAMS, реактивные снаряды к РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, три миллиона патронов и 12 танковозов.
Помимо этого, Вашингтон предоставляет Киеву помощь в размере 300 миллионов долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI).
Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.
 
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