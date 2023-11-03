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США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен
США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен - 03.11.2023 Украина.ру
США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен
Соединённые Штаты Америки выделили Киеву новый пакет военной помощи, сумма которого оценивается примерно в 125 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
2023-11-03T19:32
2023-11-03T19:32
2023-11-03T19:34
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Так, киевским боевикам поставят вооружение из арсеналов Пентагона: боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК, тёплую одежду, а также средства борьбы с беспилотниками. По словам Блинкена, США и возглавляемая ими коалиция стран продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не примет решение вывести войска из страны. Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, энтони блинкен, военная помощь, спецоперация, сво, всу
Новости, Украина, Энтони Блинкен, военная помощь, Спецоперация, СВО, ВСУ
США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен
19:32 03.11.2023 (обновлено: 19:34 03.11.2023)
Соединённые Штаты Америки выделили Киеву новый пакет военной помощи, сумма которого оценивается примерно в 125 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
"США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины, защищающего свою страну и свободу от агрессии России", - сказано в распространённом заявлении Блинкена.
Так, киевским боевикам поставят вооружение из арсеналов Пентагона: боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК, тёплую одежду, а также средства борьбы с беспилотниками.
По словам Блинкена, США и возглавляемая ими коалиция стран продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не примет решение вывести войска из страны.
"Мы продолжим работать с Конгрессом для реализации наших интересов в сфере нацбезопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее в условиях устойчивой и процветающей демократии", – отметил Блинкен.
Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила
проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.