https://ukraina.ru/20231103/1050759707.html

США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен

США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен - 03.11.2023 Украина.ру

США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен

Соединённые Штаты Америки выделили Киеву новый пакет военной помощи, сумма которого оценивается примерно в 125 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

2023-11-03T19:32

2023-11-03T19:32

2023-11-03T19:34

новости

украина

энтони блинкен

военная помощь

спецоперация

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049225753_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_ffccb8b6e23d483b6f933c1dcffa9d73.jpg

Так, киевским боевикам поставят вооружение из арсеналов Пентагона: боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК, тёплую одежду, а также средства борьбы с беспилотниками. По словам Блинкена, США и возглавляемая ими коалиция стран продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не примет решение вывести войска из страны. Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, энтони блинкен, военная помощь, спецоперация, сво, всу