США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен - 03.11.2023 Украина.ру
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США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен
США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен - 03.11.2023 Украина.ру
США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен
Соединённые Штаты Америки выделили Киеву новый пакет военной помощи, сумма которого оценивается примерно в 125 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
2023-11-03T19:32
2023-11-03T19:34
новости
украина
энтони блинкен
военная помощь
спецоперация
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Так, киевским боевикам поставят вооружение из арсеналов Пентагона: боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК, тёплую одежду, а также средства борьбы с беспилотниками. По словам Блинкена, США и возглавляемая ими коалиция стран продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не примет решение вывести войска из страны. Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.
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новости, украина, энтони блинкен, военная помощь, спецоперация, сво, всу
Новости, Украина, Энтони Блинкен, военная помощь, Спецоперация, СВО, ВСУ

США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 млн долларов – Блинкен

19:32 03.11.2023 (обновлено: 19:34 03.11.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Блинкен
Зеленский Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
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Соединённые Штаты Америки выделили Киеву новый пакет военной помощи, сумма которого оценивается примерно в 125 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
"США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины, защищающего свою страну и свободу от агрессии России", - сказано в распространённом заявлении Блинкена.
Так, киевским боевикам поставят вооружение из арсеналов Пентагона: боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК, тёплую одежду, а также средства борьбы с беспилотниками.
По словам Блинкена, США и возглавляемая ими коалиция стран продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не примет решение вывести войска из страны.
"Мы продолжим работать с Конгрессом для реализации наших интересов в сфере нацбезопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее в условиях устойчивой и процветающей демократии", – отметил Блинкен.
Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.
 
НовостиУкраинаЭнтони Блинкенвоенная помощьСпецоперацияСВОВСУ
 
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