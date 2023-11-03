Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева - 03.11.2023 Украина.ру
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Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева
Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева - 03.11.2023 Украина.ру
Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева
Около 14,3 миллиардов долларов получит Израиль от Соединённых Штатов Америки. Законопроект одобрила контролируемая республиканцами палата представителей, сообщает РИА Новости.
2023-11-03T01:25
2023-11-03T01:25
новости
украина
сво
палестино-израильский конфликт
израиль
военная помощь
сша
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По результатам голосования, в новом пакете отсутствует упоминание Украины. Всего проект выделения помощи Израилю поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196.Инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Напомним, Шумер всего пару часов назад заявлял, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, так как в нём нет пункта о выделении помощи Украине. Ранее издание Reuters сообщало, что о новом пакете военной помощи Киеву, сумма которого достигнет 425 миллионов долларов, Соединённые Штаты объявят в пятницу, 3 ноября. Уточнялось, что на Украину доставят средства для противодействия беспилотникам и боеприпасы.
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новости, украина, сво, палестино-израильский конфликт, израиль, военная помощь, сша
Новости, Украина, СВО, Палестино-израильский конфликт, Израиль, военная помощь, США

Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева

01:25 03.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Около 14,3 миллиардов долларов получит Израиль от Соединённых Штатов Америки. Законопроект одобрила контролируемая республиканцами палата представителей, сообщает РИА Новости.
По результатам голосования, в новом пакете отсутствует упоминание Украины. Всего проект выделения помощи Израилю поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196.
Инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера.
Напомним, Шумер всего пару часов назад заявлял, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, так как в нём нет пункта о выделении помощи Украине.
Ранее издание Reuters сообщало, что о новом пакете военной помощи Киеву, сумма которого достигнет 425 миллионов долларов, Соединённые Штаты объявят в пятницу, 3 ноября. Уточнялось, что на Украину доставят средства для противодействия беспилотникам и боеприпасы.
 
НовостиУкраинаСВОПалестино-израильский конфликтИзраильвоенная помощьСША
 
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