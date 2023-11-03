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Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке - 03.11.2023 Украина.ру

Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты Америки несут ответственность за преступления в Палестине, Сирии и Ираке. Такое заявление в пятницу, 3 ноября, сделал генсек ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла

2023-11-03T20:38

2023-11-03T20:38

2023-11-03T20:38

новости

палестино-израильский конфликт

ближний восток

сша

хезболла

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Говоря об участии США в палестино-израильском конфликте, Насрулла подчеркнул, что Америка — Великий Дьявол. Глава "Хезболлы" также напомнил, что Америка уже совершала подобные преступления в Хиросиме, Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла сегодня выступил с речью впервые с момента обострения противостояния между ХАМАС и Израилем.Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.

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2023

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Новости

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новости, палестино-израильский конфликт, ближний восток, сша, хезболла