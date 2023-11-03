Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке - 03.11.2023 Украина.ру
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Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке - 03.11.2023 Украина.ру
Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Соединённые Штаты Америки несут ответственность за преступления в Палестине, Сирии и Ираке. Такое заявление в пятницу, 3 ноября, сделал генсек ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла
2023-11-03T20:38
2023-11-03T20:38
новости
палестино-израильский конфликт
ближний восток
сша
хезболла
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Говоря об участии США в палестино-израильском конфликте, Насрулла подчеркнул, что Америка — Великий Дьявол. Глава "Хезболлы" также напомнил, что Америка уже совершала подобные преступления в Хиросиме, Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла сегодня выступил с речью впервые с момента обострения противостояния между ХАМАС и Израилем.Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.
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новости, палестино-израильский конфликт, ближний восток, сша, хезболла
Новости, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, США, Хезболла

Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке

20:38 03.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Соединённые Штаты Америки несут ответственность за преступления в Палестине, Сирии и Ираке. Такое заявление в пятницу, 3 ноября, сделал генсек ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла
"Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это мудрое решение сопротивления", - сказал он.
Говоря об участии США в палестино-израильском конфликте, Насрулла подчеркнул, что Америка — Великий Дьявол.
"Нам всем следует признать, что США несут полную ответственность за бушующую в Газе войну, которая ведется против безоружных людей. Именно США наложили вето на проект резолюции с осуждением Израиля в Совбезе ООН. США препятствуют установлению режима прекращения огня в Газе. США в очередной раз доказывают, что как и сказал Хомейни, Америка — Великий Сатана, Великий Дьявол", – сказал он в обращении.
Глава "Хезболлы" также напомнил, что Америка уже совершала подобные преступления в Хиросиме, Вьетнаме, Ираке, Афганистане.
"США должны быть привлечены к ответственности и наказаны за все, что они совершают против нашего народа и народов региона", – считает Хасан Насрулла.
Генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла сегодня выступил с речью впервые с момента обострения противостояния между ХАМАС и Израилем.
Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева. На нужды еврейской страны было направлено 14,3 миллиардов долларов.
 
НовостиПалестино-израильский конфликтБлижний ВостокСШАХезболла
 
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