Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин - 03.11.2023 Украина.ру
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Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин
Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин - 03.11.2023 Украина.ру
Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин
Россию хотели раскачать изнутри событиями в Махачкале, заявил 3 ноября президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
2023-11-03T16:17
2023-11-03T16:17
новости
россия
владимир путин
общественная палата
дагестан
мвд по республике дагестан
сергей меликов
махачкала
аэропорт
беспорядки
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Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние беспорядки в аэропорту Махачкалы.Путин подчеркнул, что необходимо с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет "Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине", - добавил Путин.Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.По последним данным МВД, за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека.
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новости, россия, владимир путин, общественная палата, дагестан, мвд по республике дагестан, сергей меликов, махачкала, аэропорт, беспорядки
Новости, Россия, Владимир Путин, общественная палата, Дагестан, МВД по Республике Дагестан, Сергей Меликов, Махачкала, аэропорт, беспорядки

Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин

16:17 03.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россию хотели раскачать изнутри событиями в Махачкале, заявил 3 ноября президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние беспорядки в аэропорту Махачкалы.
"Это говорит о том, что на самом то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае - интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо", - сказал Путин.
Путин подчеркнул, что необходимо с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет
"Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине", - добавил Путин.
Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.
По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.
По последним данным МВД, за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 16:17
"Отрабатывается технология управления массами". Эксперты о произошедшем в ДагестанеВ воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины
 
НовостиРоссияВладимир Путинобщественная палатаДагестанМВД по Республике ДагестанСергей МеликовМахачкалааэропортбеспорядки
 
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