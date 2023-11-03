https://ukraina.ru/20231103/1050752616.html
Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин
Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин - 03.11.2023 Украина.ру
Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин
Россию хотели раскачать изнутри событиями в Махачкале, заявил 3 ноября президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
2023-11-03T16:17
2023-11-03T16:17
2023-11-03T16:17
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общественная палата
дагестан
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сергей меликов
махачкала
аэропорт
беспорядки
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Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние беспорядки в аэропорту Махачкалы.Путин подчеркнул, что необходимо с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет "Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине", - добавил Путин.Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.По последним данным МВД, за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, общественная палата, дагестан, мвд по республике дагестан, сергей меликов, махачкала, аэропорт, беспорядки
Новости, Россия, Владимир Путин, общественная палата, Дагестан, МВД по Республике Дагестан, Сергей Меликов, Махачкала, аэропорт, беспорядки
Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин
Россию хотели раскачать изнутри событиями в Махачкале, заявил 3 ноября президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние беспорядки в аэропорту Махачкалы.
"Это говорит о том, что на самом то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае - интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо", - сказал Путин.
Путин подчеркнул, что необходимо с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет
"Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине", - добавил Путин.
Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.
По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил
, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.
По последним данным МВД, за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека.