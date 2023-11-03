https://ukraina.ru/20231103/1050752616.html

Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин

Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин - 03.11.2023 Украина.ру

Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - Путин

Россию хотели раскачать изнутри событиями в Махачкале, заявил 3 ноября президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"

2023-11-03T16:17

2023-11-03T16:17

2023-11-03T16:17

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Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние беспорядки в аэропорту Махачкалы.Путин подчеркнул, что необходимо с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет "Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине", - добавил Путин.Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.По последним данным МВД, за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека.

https://ukraina.ru/20231030/1050612441.html

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новости, россия, владимир путин, общественная палата, дагестан, мвд по республике дагестан, сергей меликов, махачкала, аэропорт, беспорядки