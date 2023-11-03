https://ukraina.ru/20231103/1050743970.html

Лавров напомнил об условиях мира на Ближнем Востоке

Лавров напомнил об условиях мира на Ближнем Востоке - 03.11.2023 Украина.ру

Лавров напомнил об условиях мира на Ближнем Востоке

Палестинцам и израильтянам следует сесть за стол переговоров. Об этом 3 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2023-11-03T14:31

2023-11-03T14:31

2023-11-03T14:31

новости

сергей лавров

мид рф

палестино-израильский конфликт

израиль

палестина

государственность

государство

ближний восток

сектор газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049433251_0:26:3086:1762_1920x0_80_0_0_adb8454b4c92a29a0bbd5222218b711f.jpg

Палестинцам и израильтянам следует сесть за стол переговоров, заявил Лавров. При этом он высказал сомнения в возможности их проведения сейчас."Понятно, что на данном этапе это трудно сделать, - сказал Лавров. – Но как только мы добьёмся прекращения огня, нужно возвращаться к тому, чтобы возобновлять прямые переговоры о создании независимого Палестинского государства — как и предусмотрено решениями Совбеза ООН в границах 1967 года"."Государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем", - уточнил глава МИД России.Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с атаки боевиками палестинского движения ХАМАС на военные и гражданские приграничные объекты Израиля. Израильское правительство объявило войну палестинскому движению и начало уничтожать палестинские населённые пункты вместе с жителями. По Евросоюзу прокатилась волна антиизраильских протестов при том, что правительства этих стран безоговорочно и полностью поддержали Израиль и методы ведения войны.

https://ukraina.ru/20231028/1050573699.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, мид рф, палестино-израильский конфликт, израиль, палестина, государственность, государство, ближний восток, сектор газа, война, хамас, оон, совбез оон, международные отношения, международное право, международная политика