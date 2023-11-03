Лавров напомнил об условиях мира на Ближнем Востоке - 03.11.2023 Украина.ру
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Лавров напомнил об условиях мира на Ближнем Востоке
Лавров напомнил об условиях мира на Ближнем Востоке - 03.11.2023 Украина.ру
Лавров напомнил об условиях мира на Ближнем Востоке
Палестинцам и израильтянам следует сесть за стол переговоров. Об этом 3 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2023-11-03T14:31
2023-11-03T14:31
новости
сергей лавров
мид рф
палестино-израильский конфликт
израиль
палестина
государственность
государство
ближний восток
сектор газа
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Палестинцам и израильтянам следует сесть за стол переговоров, заявил Лавров. При этом он высказал сомнения в возможности их проведения сейчас."Понятно, что на данном этапе это трудно сделать, - сказал Лавров. – Но как только мы добьёмся прекращения огня, нужно возвращаться к тому, чтобы возобновлять прямые переговоры о создании независимого Палестинского государства — как и предусмотрено решениями Совбеза ООН в границах 1967 года"."Государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем", - уточнил глава МИД России.Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с атаки боевиками палестинского движения ХАМАС на военные и гражданские приграничные объекты Израиля. Израильское правительство объявило войну палестинскому движению и начало уничтожать палестинские населённые пункты вместе с жителями. По Евросоюзу прокатилась волна антиизраильских протестов при том, что правительства этих стран безоговорочно и полностью поддержали Израиль и методы ведения войны.
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новости, сергей лавров, мид рф, палестино-израильский конфликт, израиль, палестина, государственность, государство, ближний восток, сектор газа, война, хамас, оон, совбез оон, международные отношения, международное право, международная политика
Новости, Сергей Лавров, МИД РФ, Палестино-израильский конфликт, Израиль, Палестина, государственность, государство, Ближний Восток, сектор Газа, война, ХАМАС, ООН, Совбез ООН, международные отношения, международное право, Международная политика

Лавров напомнил об условиях мира на Ближнем Востоке

14:31 03.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Палестинцам и израильтянам следует сесть за стол переговоров. Об этом 3 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Палестинцам и израильтянам следует сесть за стол переговоров, заявил Лавров. При этом он высказал сомнения в возможности их проведения сейчас.
"Понятно, что на данном этапе это трудно сделать, - сказал Лавров. – Но как только мы добьёмся прекращения огня, нужно возвращаться к тому, чтобы возобновлять прямые переговоры о создании независимого Палестинского государства — как и предусмотрено решениями Совбеза ООН в границах 1967 года".
"Государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем", - уточнил глава МИД России.
Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с атаки боевиками палестинского движения ХАМАС на военные и гражданские приграничные объекты Израиля. Израильское правительство объявило войну палестинскому движению и начало уничтожать палестинские населённые пункты вместе с жителями. По Евросоюзу прокатилась волна антиизраильских протестов при том, что правительства этих стран безоговорочно и полностью поддержали Израиль и методы ведения войны.
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
28 октября, 13:00
Лавров рассказал о сигналах, которые Россия посылает ИзраилюРоссия сохраняет контакт с Израилем, посылает ему сигналы о необходимости искать мирное решение в Газе. Об этом 28 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью информагентству Белта
 
НовостиСергей ЛавровМИД РФПалестино-израильский конфликтИзраильПалестинагосударственностьгосударствоБлижний Востоксектор ГазавойнаХАМАСООНСовбез ООНмеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политика
 
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