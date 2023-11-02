https://ukraina.ru/20231102/1050726652.html
Глава МИД Турции раскритиковал разный подход ЕС к Палестине и Украине
Глава МИД Турции раскритиковал разный подход ЕС к Палестине и Украине - 02.11.2023 Украина.ру
Глава МИД Турции раскритиковал разный подход ЕС к Палестине и Украине
Политика Евросоюза в отношении Палестины и Украины характеризуется двойными стандартами. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытой встрече в Берлине, посвященной расширению и реформе ЕС
2023-11-02T20:50
2023-11-02T20:50
2023-11-02T20:50
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Политика двойных стандартов ЕС также проявляется в отношении к мирным жителям сектора Газа и Украины, считает глава турецкого МИДа. В вопросах расширения ЕС, Фридан призвал предотвратить затягивание переговорного процесса некоторыми государствами-членами в своих интересах. На политической арене Евросоюз мог бы стать влиятельным игроком мирового уровня, но ему следует восстановить доверие к политике расширения. Ранее министерство иностранных дел Украины запросило официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей Крыма в Турцию. МИД возмутился тем, что ялтинская делегация ранее заявляла об участии в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также заключении соглашения о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, украина, палестина, ес, сво, палестино-израильский конфликт
Новости, Турция, Украина, Палестина, ЕС, СВО, Палестино-израильский конфликт
Глава МИД Турции раскритиковал разный подход ЕС к Палестине и Украине
Политика Евросоюза в отношении Палестины и Украины характеризуется двойными стандартами. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытой встрече в Берлине, посвященной расширению и реформе ЕС
"Те, кто разрешает нападки на нашу священную книгу, Священный Коран, прикрываясь свободой слова, препятствуют тем, кто хочет выразить протест против жестокой расправы над мирными жителями в Палестине. Это неприемлемые двойные стандарты", – процитировал Фидана собеседник РИА Новости.
Политика двойных стандартов ЕС также проявляется в отношении к мирным жителям сектора Газа и Украины, считает глава турецкого МИДа.
В вопросах расширения ЕС, Фридан призвал предотвратить затягивание переговорного процесса некоторыми государствами-членами в своих интересах. На политической арене Евросоюз мог бы стать влиятельным игроком мирового уровня, но ему следует восстановить доверие к политике расширения.
Ранее министерство иностранных дел Украины запросило
официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей Крыма в Турцию. МИД возмутился тем, что ялтинская делегация ранее заявляла об участии в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также заключении соглашения о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул.