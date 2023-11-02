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Глава МИД Турции раскритиковал разный подход ЕС к Палестине и Украине

Глава МИД Турции раскритиковал разный подход ЕС к Палестине и Украине - 02.11.2023 Украина.ру

Глава МИД Турции раскритиковал разный подход ЕС к Палестине и Украине

Политика Евросоюза в отношении Палестины и Украины характеризуется двойными стандартами. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытой встрече в Берлине, посвященной расширению и реформе ЕС

2023-11-02T20:50

2023-11-02T20:50

2023-11-02T20:50

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Политика двойных стандартов ЕС также проявляется в отношении к мирным жителям сектора Газа и Украины, считает глава турецкого МИДа. В вопросах расширения ЕС, Фридан призвал предотвратить затягивание переговорного процесса некоторыми государствами-членами в своих интересах. На политической арене Евросоюз мог бы стать влиятельным игроком мирового уровня, но ему следует восстановить доверие к политике расширения. Ранее министерство иностранных дел Украины запросило официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей Крыма в Турцию. МИД возмутился тем, что ялтинская делегация ранее заявляла об участии в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также заключении соглашения о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, турция, украина, палестина, ес, сво, палестино-израильский конфликт