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МИД Украины возмутился визитом ялтинской делегации в Турцию
МИД Украины возмутился визитом ялтинской делегации в Турцию - 02.11.2023 Украина.ру
МИД Украины возмутился визитом ялтинской делегации в Турцию
Министерство иностранных дел Украины запросило официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей Крыма в Турцию. Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко, передаёт "Европейская правда"
2023-11-02T00:11
2023-11-02T00:11
2023-11-02T00:11
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Николенко возмутился тем, что ялтинская делегация ранее заявляла об участии в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также заключении соглашения о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул. Претензии представителя ведомства связаны с тем, что на Украине до сих пор полагают, что Крым – это территория "временно оккупированная Россией". Николенко напомнил, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН требует от любых сторон "воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус полуострова". Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что городские власти планируют подписать соглашение об установлении побратимских отношений с муниципальным районом столицы Турции. До того Ялта вошла во Всемирную организацию "Объединенные Города и Местные Власти". Такое решение было принято на Совете организации в турецкой Конье. Всемирная организация "Объединенные Города и Местные Власти" – глобальная сеть, объединяющая более 240 тысяч городов 140 стран ООН.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мид украины, чей крым, ялта, турция
Новости, Украина, МИД Украины, Чей Крым, Ялта, Турция
МИД Украины возмутился визитом ялтинской делегации в Турцию
Министерство иностранных дел Украины запросило официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей Крыма в Турцию. Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко, передаёт "Европейская правда"
Николенко возмутился тем, что ялтинская делегация ранее заявляла об участии в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также заключении соглашения о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул.
"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации", – написал в сети Николенко.
Претензии представителя ведомства связаны с тем, что на Украине до сих пор полагают, что Крым – это территория "временно оккупированная Россией". Николенко напомнил, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН требует от любых сторон "воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус полуострова".
"Ожидаем, что власти Турции, которая поддерживает территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать её повторения в будущем", – призвал спикер МИДа.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что городские власти планируют подписать соглашение об установлении побратимских отношений с муниципальным районом столицы Турции.
До того Ялта вошла во Всемирную организацию "Объединенные Города и Местные Власти". Такое решение было принято на Совете организации в турецкой Конье.
Всемирная организация "Объединенные Города и Местные Власти" – глобальная сеть, объединяющая более 240 тысяч городов 140 стран ООН.