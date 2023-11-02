https://ukraina.ru/20231102/1050657876.html

Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор

Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор - 02.11.2023 Украина.ру

Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор

Иностранные наёмники в рядах ВСУ стараются избегать первых линий боевого соприкосновения, потому что просто-напросто боятся и не готовы к артиллерийской войне.

2023-11-02T14:03

2023-11-02T14:03

2023-11-02T14:03

интервью

батальон

бпла

чвк "вагнер"

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рэб

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минобороны

росгвардия

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Приезжают только за деньгами, поэтому к ним отдельное отношение и особый разговор, рассказал в интервью изданию Украина.ру инструктор добровольческого батальона БАРС-32 по имени Георгий (фамилию он предпочёл не называть).- Георгий, сколько времени нужно, чтобы подготовить бойца для современного боя?- Чтобы боец мог уверенно использовать вверенное ему вооружение и технику, те же самые БПЛА, уйдет не меньше месяца. Потому что поток добровольцев есть, людей со стремлением и инициативой много, но только мало у кого имеется реальный боевой опыт. То есть приходится зачастую готовить людей с нуля. В принципе, месяц нужен, чтобы человек уверенно держал автомат в руках и уверенно с ним обращался.- Опыт "Вагнера" внедряется в регулярной армии?- За плечами у меня без малого десять лет службы. Мне довелось принимать участие в боевых действиях в составе группы "Вагнера". Впечатления остались только положительные: как осуществляется руководство, как все планируется, как выполняется.Большое количество людей из "Вагнера" осуществляют подготовку различных добровольческих подразделений и подразделений Минобороны и Росгвардии.- Дроны противника сильно досаждают, или с ними удается бороться с помощью РЭБ?- У противника - очень большое количество дронов, поставляемое им странами, которые уже в открытую воюют с нами. Но они успешно сбивается, какая-то их часть долетает, конечно. Но РЭБ работает хорошо, при необходимости эти дроны глушатся, уничтожаются, перехватываются.- Какая воинская профессия наиболее востребована на фронте?- Востребованы абсолютно все профессии. Инженеры, операторы БПЛА, грамотные артиллеристы, потому что на разных участках фронта обстановка меняется. Где-то присутствуют и стрелковые бои, где-то больше работают операторы БПЛА, артиллерия, дроны-камикадзе. В идеале нужен человек не какой-то узкой специальности, а все должны быть взаимозаменяемыми.Каждый военнослужащий должен более-менее умело обращаться с любым доступным вооружением в его подразделении, чтобы в случае необходимости сменить свою основную профессию на дополнительную.- Верно ли, что оператору БПЛА выжить не менее трудно, чем бойцу-штурмовику?- Да, если мы берем операторов дронов-камикадзе, то там зачастую нужно подойти на очень близкие расстояния, чтобы было удобно наводить искать, управлять. И зачастую это ведет к моментальным артналетам, миномётным обстрелам. Соответственно, нужно иметь храбрость, чтобы быть операторам БПЛА.На самом деле, если операция подготовлена хорошо, с применением артиллерии, огневых средств прикрытия, штурмовику можно выжить.- Насколько упорно воюет противник, хорошо ли подготовлен командный состав ВСУ?- Если взять мобилизованные части противника, то они стараются в огневые стрелковые контакты не вступать, при возможности отходить и сдаваться в плен. Если мы берем представителей нацбатальонов наподобие "Азова" *, то они воюют с ненавистью.О подготовке командного состава ВСУ можно говорить много, но достаточно обратиться к ситуации на фронте. Там людей с их стороны бросают на убой, поэтому я не считаю, что это хорошая подготовка командного состава.Есть еще наёмники. Они стараются избегать первых линий боевого соприкосновения, потому что просто-напросто боятся и не готовы к артиллерийской войне. Приезжают только за деньгами, поэтому к ним отдельное отношение и особый разговор.- Страйкбол помогает на войне?- Страйкбол, на мой взгляд, никоим образом на войне не помогает. Человек привыкает стрелять обычными пластмассовыми пульками. Если человек сменит страйкбольный автомат на боевой, то это уже совершенно другое поведение оружия, это отдача, это пороховые газы, баллистика, и на одном страйкболе далеко не уедешь. То есть человек, играя в страйкбол, не чувствует себя в экстремальной ситуации, а с автоматом в бою он может повести себя по-разному.Очень многие люди говорили про себя, что я почти Рэмбо, но на самом деле, попадая под первый же обстрел, первую пролетающую мимо пулю, впадали в ступор. Каким бы он спортсменом не был, все это очень индивидуально.- Военных блогеров читаете?- Военных блогеров я не читаю, у каждого своего мнения, каждый передает свою точку зрения, где он, может быть, бывает, проезжает, описывает конкретную ситуацию. А ситуации везде разные, фронт большой, участков много. Есть свое направление деятельности, за которое мы отвечаем и следим только за своей работой. И читаем отзывы только о своей работе.- Кто нужен на фронте: политруки или священники-капелланы?- Я человек верующий, поэтому читаю много литературы, которая повествует о капелланах. Если брать опыт других конфликтов – в Чечне, Осетии, то там священники выступали не только как капелланы, то есть они также ходили в составе подразделений на выполнение каких-то задач. Помогали в эвакуации раненых, убитых. Бойцам это добавляло духа. Они видели, что действительно священник им не просто что-то сказал красивое и отправил с Богом в бой. Нет, человек присутствует на месте с ними, бодрит их, молится о них, поэтому я считаю, что это необходимо.- Многих в тылу интересует, как долго еще продлится спецоперация…- Будем бороться, пока не победим.*Запрещенная в РФ организация

https://ukraina.ru/20231031/1050629761.html

https://ukraina.ru/20231030/1050591809.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, батальон, бпла, чвк "вагнер", всу, дроны, рэб, "азов", минобороны, росгвардия