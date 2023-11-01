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Фридман и Авен признали что миллиардные инвестиции в страны Запада были ошибкой

Фридман и Авен признали что миллиардные инвестиции в страны Запада были ошибкой - 01.11.2023 Украина.ру

Фридман и Авен признали что миллиардные инвестиции в страны Запада были ошибкой

Сооснователи "Альфа-Групп", подсанкционные олигархи Михаил Фридман и Пётр Авен пожалели, что инвестировали в проекты в Великобритании и других западных странах. Об этом говорится в новой статье Bloomberg

2023-11-01T20:56

2023-11-01T20:56

2023-11-01T20:56

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михаил фридман

олигархи

антироссийские санкции

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альфа-групп

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Факт вложения денег в Англию стал колоссальной ошибкой, считает Фридман. По словам адвокатов предпринимателя, жизнь олигарха была разрушена из-за санкций.В интервью изданию, Авен поделился подробностями его допроса в аэропорту Лондона в прошлом году. В какой-то момент спецслужбы поинтересовались, почему он и его партнёры вложили миллиарды на Западе и разместили свой главный офис в Англии. По данным СМИ, Фридман и Авен не понимают, почему против них ввели санкции. Западные бизнесмены и политики несут ответственность за нынешнюю ситуацию определённо не меньше, чем российские олигархи, считает Авен. Напомним в конце лета 2023 года Авен и Фридман попали под санкции минфина США, а в феврале 2022-го предпринимателей включили в ограничительный список Евросоюза. Причиной ввода ограничений назвали "связи во власти". Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и заморозку принадлежащих бизнесменам активов. В начале октября Михаил Фридман, которого Служба безопасности Украины подозревает в поддержке Специальной военной операции, прибыл в Москву. С тех пор он был намерен посещать Россию регулярно. В среду, 1 ноября, возвращение Фридмана в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на то, что перемещение бизнесменов – процесс нормальный.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, михаил фридман, олигархи, антироссийские санкции, запад, ес, альфа-групп