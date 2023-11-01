В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер" - 01.11.2023 Украина.ру
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В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер"
В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер" - 01.11.2023 Украина.ру
В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер"
О вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию не может быть речи, поскольку бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы только в индивидуальном порядке. Депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг информацию, распространившуюся ранее в СМИ
2023-11-01T20:17
2023-11-01T20:17
новости
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
хинштейн
госдума
сво
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Речь идёт о нескольких публикациях в которых указывалось, что теперь "Вагнер" не ЧВК, а группа в составе Росгвардии. Отмечалось, что в Перми и Новосибирске начали работать штабы по найму военнослужащих. Эту же информацию подтвердил и пермский сайт "59.ру" со ссылкой на региональное правительство. По словам Александра Хинштейна, представители бывшей ЧВК также опровергли такой набор, а журналисты 59.ru не смогли объяснить происхождение информации, ими распространенной. В начале октября сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнера" вернулись в зону проведения Специальной военной операции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, чвк "вагнер", "вагнеровцы", хинштейн, госдума, сво
Новости, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Хинштейн, Госдума, СВО

В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер"

20:17 01.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие мемориальной доски кинодраматургу В. Ежову
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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О вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию не может быть речи, поскольку бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы только в индивидуальном порядке. Депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг информацию, распространившуюся ранее в СМИ
Речь идёт о нескольких публикациях в которых указывалось, что теперь "Вагнер" не ЧВК, а группа в составе Росгвардии. Отмечалось, что в Перми и Новосибирске начали работать штабы по найму военнослужащих. Эту же информацию подтвердил и пермский сайт "59.ру" со ссылкой на региональное правительство.
По словам Александра Хинштейна, представители бывшей ЧВК также опровергли такой набор, а журналисты 59.ru не смогли объяснить происхождение информации, ими распространенной.
"Я неоднократно уже комментировал подробные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Повторюсь вновь. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы, только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению", – написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
В начале октября сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнера" вернулись в зону проведения Специальной военной операции.
 
НовостиЧВК "Вагнер""вагнеровцы"ХинштейнГосдумаСВО
 
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