https://ukraina.ru/20231101/1050687111.html
В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер"
В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер" - 01.11.2023 Украина.ру
В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер"
О вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию не может быть речи, поскольку бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы только в индивидуальном порядке. Депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг информацию, распространившуюся ранее в СМИ
2023-11-01T20:17
2023-11-01T20:17
2023-11-01T20:17
новости
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
хинштейн
госдума
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/95/1032419544_0:184:3048:1898_1920x0_80_0_0_9569abb224921b29f88f758606328c3f.jpg
Речь идёт о нескольких публикациях в которых указывалось, что теперь "Вагнер" не ЧВК, а группа в составе Росгвардии. Отмечалось, что в Перми и Новосибирске начали работать штабы по найму военнослужащих. Эту же информацию подтвердил и пермский сайт "59.ру" со ссылкой на региональное правительство. По словам Александра Хинштейна, представители бывшей ЧВК также опровергли такой набор, а журналисты 59.ru не смогли объяснить происхождение информации, ими распространенной. В начале октября сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнера" вернулись в зону проведения Специальной военной операции.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/95/1032419544_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ee9030c6c08ea33ad119814a15a483d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", "вагнеровцы", хинштейн, госдума, сво
Новости, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Хинштейн, Госдума, СВО
В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер"
О вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию не может быть речи, поскольку бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы только в индивидуальном порядке. Депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг информацию, распространившуюся ранее в СМИ
Речь идёт о нескольких публикациях
в которых указывалось, что теперь "Вагнер" не ЧВК, а группа в составе Росгвардии. Отмечалось, что в Перми и Новосибирске начали работать штабы по найму военнослужащих. Эту же информацию подтвердил и пермский сайт "59.ру" со ссылкой на региональное правительство.
По словам Александра Хинштейна, представители бывшей ЧВК также опровергли такой набор, а журналисты 59.ru не смогли объяснить происхождение информации, ими распространенной.
"Я неоднократно уже комментировал подробные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Повторюсь вновь. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы, только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению", – написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
В начале октября сообщалось
, что бойцы ЧВК "Вагнера" вернулись в зону проведения Специальной военной операции.