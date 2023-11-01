https://ukraina.ru/20231101/1050687111.html

В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер"

В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер" - 01.11.2023 Украина.ру

В Госдуме опровергли информацию о поглощении Росгвардией ЧВК "Вагнер"

О вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию не может быть речи, поскольку бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы только в индивидуальном порядке. Депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг информацию, распространившуюся ранее в СМИ

2023-11-01T20:17

2023-11-01T20:17

2023-11-01T20:17

новости

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

хинштейн

госдума

сво

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Речь идёт о нескольких публикациях в которых указывалось, что теперь "Вагнер" не ЧВК, а группа в составе Росгвардии. Отмечалось, что в Перми и Новосибирске начали работать штабы по найму военнослужащих. Эту же информацию подтвердил и пермский сайт "59.ру" со ссылкой на региональное правительство. По словам Александра Хинштейна, представители бывшей ЧВК также опровергли такой набор, а журналисты 59.ru не смогли объяснить происхождение информации, ими распространенной. В начале октября сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнера" вернулись в зону проведения Специальной военной операции.

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2023

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новости, чвк "вагнер", "вагнеровцы", хинштейн, госдума, сво