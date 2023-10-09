https://ukraina.ru/20231009/1050020226.html

Вернулись на фронт: Алексей Анпилогов рассказал, какие задачи будет выполнять "Вагнер" в зоне СВО

Вернулись на фронт: Алексей Анпилогов рассказал, какие задачи будет выполнять "Вагнер" в зоне СВО - 09.10.2023 Украина.ру

Вернулись на фронт: Алексей Анпилогов рассказал, какие задачи будет выполнять "Вагнер" в зоне СВО

На днях появилось сообщение о том, что бойцы "Вагнера" вернулись в зону СВО, где они смогут показать свои умения не только в городских боях, но и в штурмовых операциях в полевых условиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-10-09T11:31

2023-10-09T11:31

2023-10-09T12:04

новости

чвк "вагнер"

штурм

всу

сво

"вагнеровцы"

штурмовик

бои

вс рф

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046149797_0:37:3033:1743_1920x0_80_0_0_295d02be297875f21851f61a929c2ece.jpg

Тактику "мясных" штурмов украинское командование лукаво называют тактикой малых штурмовых групп. Но это не так, потому что данная тактика была продемонстрирована российской армией во время битвы за Артемовск. Тогда небольшие штурмовые группы добились впечатляющих результатов, взяв хорошо укрепленный город, рассказал эксперт.Однако нельзя слишком узко воспринимать ЧВК "Вагнер" и сводить его роль к исключительно городским штурмам. До взятия Артемовска и освобождения Соледара была очень успешная операция ЧВК "Вагнер" в районе Попасной, где осуществлялся глубокий охват через поля, добавил он.В боях за Попасную лобовой штурм оказался бесперспективным. И как потом признавала украинская сторона, основную роль в освобождении города сыграли маневренные бои. Бойцы "Вагнера" тогда смогли обойти город через поля, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231008/1050011348.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чвк "вагнер", штурм, всу, сво, "вагнеровцы", штурмовик, бои, вс рф, артемовск, попасная