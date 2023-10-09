Вернулись на фронт: Алексей Анпилогов рассказал, какие задачи будет выполнять "Вагнер" в зоне СВО
11:31 09.10.2023 (обновлено: 12:04 09.10.2023)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
На днях появилось сообщение о том, что бойцы "Вагнера" вернулись в зону СВО, где они смогут показать свои умения не только в городских боях, но и в штурмовых операциях в полевых условиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Тактику "мясных" штурмов украинское командование лукаво называют тактикой малых штурмовых групп. Но это не так, потому что данная тактика была продемонстрирована российской армией во время битвы за Артемовск. Тогда небольшие штурмовые группы добились впечатляющих результатов, взяв хорошо укрепленный город, рассказал эксперт.
Однако нельзя слишком узко воспринимать ЧВК "Вагнер" и сводить его роль к исключительно городским штурмам. До взятия Артемовска и освобождения Соледара была очень успешная операция ЧВК "Вагнер" в районе Попасной, где осуществлялся глубокий охват через поля, добавил он.
"В городе, кстати, проще штурмовать. Там больше укрытий, больше возможностей для организации линий снабжения по коммуникациям, по той же самой канализации. А в чистом поле — это гораздо более сложная операция, но "Вагнер" демонстрировал и такого рода умения", - подчеркнул Анпилогов.
В боях за Попасную лобовой штурм оказался бесперспективным. И как потом признавала украинская сторона, основную роль в освобождении города сыграли маневренные бои. Бойцы "Вагнера" тогда смогли обойти город через поля, заключил собеседник издания.
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