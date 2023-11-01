"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске - 01.11.2023 Украина.ру
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"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске - 01.11.2023 Украина.ру
"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
Теперь "Вагнер" не ЧВК, а группа в составе Росгвардии. О наборе на службу сообщили официальные телеграм-каналы бывшей частной военной компании
2023-11-01T15:52
2023-11-01T15:52
чвк "вагнер"
новости
россия
росгвардия
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В Перми и Новосибирске начали работать штабы по найму военнослужащих. Телеграм-канал ЧВК "Вагнер" Пермь 30 октября опубликовал сообщение о том, что теперь они официальное подразделение Росгвардии:Кандидаты на службу не должны находиться под надзором, подпиской о невыезде, в розыске или с непогашенной судимостью. Кроме набора новых начат вызов военнослужащих из резерва. Эту же информацию подтвердил и пермский сайт "59.ру" со ссылкой на региональное правительство. Издание отмечает, что ЧВК вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел."У нас всё осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие – берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы", – прокомментировал изданию представитель бывшей частной военной компании в Перми.О наборе группы "Вагнер" в Новосибирске сообщил новостной портал "НГС" со ссылкой на источник в местном штабе:Телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на представителей пермского штаба по набору будущих "вагнеров", отмечает, что база группы расположится на территории Ростовской области.Массовый набор запланирован после 3 ноября.В то же время авторы телеграм-канала "Разгрузка Вагнера" заявляют о том, что являются единственным официальным каналом ЧВК. Вторым таким каналом ранее являлся канал "Пресс-служба Пригожина". "Ни один другой канал, в том числе различные "Пригожин 2023", "Павел Пригожин", "Дмитрий Уткин" и прочие не имеют отношения к Компании и ее деятельности, а любые заявления от лица представителей Компании с этих каналов являются фэйками", - говорится в распространенном заявлении администраторов "Разгрузки Вагнера".Законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии пока не принят Госдумой. Предварительная дата рассмотрения – 15 ноября.
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чвк "вагнер", новости, россия, росгвардия
ЧВК "Вагнер", Новости, Россия, Росгвардия

"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске

15:52 01.11.2023
 
© Телеграм @wagnernewЧВК Вагнер
ЧВК Вагнер
© Телеграм @wagnernew
Читать в
Теперь "Вагнер" не ЧВК, а группа в составе Росгвардии. О наборе на службу сообщили официальные телеграм-каналы бывшей частной военной компании
В Перми и Новосибирске начали работать штабы по найму военнослужащих. Телеграм-канал ЧВК "Вагнер" Пермь 30 октября опубликовал сообщение о том, что теперь они официальное подразделение Росгвардии:
"Всем сотрудникам предложено заключить индивидуальный контракт с Росгвардией, иначе, дорабатывают на условиях действующего. Вся структура "группы Вагнер", порядок работы, командиры, остаются прежними. Строится с ноля база группы Вагнер в зоне СВО, отряды готовятся к работе на "ближнем" (6 месяцев). Задачи на "дальнем" (9 месяцев) и Беларусь, сохраняются. Обеспечение, лечение, реабилитация так же, как у военнослужащих Росгвардии", – говорится в сообщении.
Кандидаты на службу не должны находиться под надзором, подпиской о невыезде, в розыске или с непогашенной судимостью. Кроме набора новых начат вызов военнослужащих из резерва. Эту же информацию подтвердил и пермский сайт "59.ру" со ссылкой на региональное правительство. Издание отмечает, что ЧВК вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел.
"У нас всё осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие – берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы", – прокомментировал изданию представитель бывшей частной военной компании в Перми.
О наборе группы "Вагнер" в Новосибирске сообщил новостной портал "НГС" со ссылкой на источник в местном штабе:
"2–3 дня как уже заключаются контракты. Заключаем не с Минобороны, а с Росгвардией, пока судимых, больных не берут", — рассказал собеседник издания.
Телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на представителей пермского штаба по набору будущих "вагнеров", отмечает, что база группы расположится на территории Ростовской области.
Массовый набор запланирован после 3 ноября.
В то же время авторы телеграм-канала "Разгрузка Вагнера" заявляют о том, что являются единственным официальным каналом ЧВК. Вторым таким каналом ранее являлся канал "Пресс-служба Пригожина".
"Ни один другой канал, в том числе различные "Пригожин 2023", "Павел Пригожин", "Дмитрий Уткин" и прочие не имеют отношения к Компании и ее деятельности, а любые заявления от лица представителей Компании с этих каналов являются фэйками", - говорится в распространенном заявлении администраторов "Разгрузки Вагнера".
Законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии пока не принят Госдумой. Предварительная дата рассмотрения – 15 ноября.
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
9 октября, 11:31
Вернулись на фронт: Алексей Анпилогов рассказал, какие задачи будет выполнять "Вагнер" в зоне СВОНа днях появилось сообщение о том, что бойцы "Вагнера" вернулись в зону СВО, где они смогут показать свои умения не только в городских боях, но и в штурмовых операциях в полевых условиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
ЧВК "Вагнер"НовостиРоссияРосгвардия
 
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