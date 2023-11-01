https://ukraina.ru/20231101/1050678617.html

"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске

"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске - 01.11.2023 Украина.ру

"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске

Теперь "Вагнер" не ЧВК, а группа в составе Росгвардии. О наборе на службу сообщили официальные телеграм-каналы бывшей частной военной компании

2023-11-01T15:52

2023-11-01T15:52

2023-11-01T15:52

чвк "вагнер"

новости

россия

росгвардия

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В Перми и Новосибирске начали работать штабы по найму военнослужащих. Телеграм-канал ЧВК "Вагнер" Пермь 30 октября опубликовал сообщение о том, что теперь они официальное подразделение Росгвардии:Кандидаты на службу не должны находиться под надзором, подпиской о невыезде, в розыске или с непогашенной судимостью. Кроме набора новых начат вызов военнослужащих из резерва. Эту же информацию подтвердил и пермский сайт "59.ру" со ссылкой на региональное правительство. Издание отмечает, что ЧВК вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел."У нас всё осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие – берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы", – прокомментировал изданию представитель бывшей частной военной компании в Перми.О наборе группы "Вагнер" в Новосибирске сообщил новостной портал "НГС" со ссылкой на источник в местном штабе:Телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на представителей пермского штаба по набору будущих "вагнеров", отмечает, что база группы расположится на территории Ростовской области.Массовый набор запланирован после 3 ноября.В то же время авторы телеграм-канала "Разгрузка Вагнера" заявляют о том, что являются единственным официальным каналом ЧВК. Вторым таким каналом ранее являлся канал "Пресс-служба Пригожина". "Ни один другой канал, в том числе различные "Пригожин 2023", "Павел Пригожин", "Дмитрий Уткин" и прочие не имеют отношения к Компании и ее деятельности, а любые заявления от лица представителей Компании с этих каналов являются фэйками", - говорится в распространенном заявлении администраторов "Разгрузки Вагнера".Законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии пока не принят Госдумой. Предварительная дата рассмотрения – 15 ноября.

https://ukraina.ru/20231009/1050020226.html

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чвк "вагнер", новости, россия, росгвардия