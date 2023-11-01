https://ukraina.ru/20231101/1050635402.html

Путь подавления. Ростислав Ищенко объяснил, как арабы ведут эффективную прокси-войну с Израилем

Путь подавления. Ростислав Ищенко объяснил, как арабы ведут эффективную прокси-войну с Израилем - 01.11.2023 Украина.ру

Путь подавления. Ростислав Ищенко объяснил, как арабы ведут эффективную прокси-войну с Израилем

Поскольку руководство Израиля не собирается идти по пути договоренностей, а продолжает пытаться добиваться своих целей путем подавления, то очевидно, что кризис на Ближнем Востоке будет все больше разгораться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-11-01T04:10

2023-11-01T04:10

2023-11-01T04:10

новости

израиль

палестина

арабы

войны

конфликт

арабы

хамас

хезболла

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_455ac5575c60f43e7afe09d0e959cbb5.jpg

Если израильское государство стремится выжить и нормально развиваться, то ему необходимо вести более гибкую политику. Нужно находить взаимопонимание с окружающими странами, где-то идти на компромиссы и уступки, рассказал политолог.Очевидно, что положение Израиля будет ухудшаться, потому что арабские страны наконец-то нашли способ эффективного противостояния с Израилем. И сейчас ведут с ним современную прокси-войну без участия государств, добавил он.До тех пор, пока военная концепция Израиля не поменяется – расход снарядов и вооружения будет только нарастать. Поскольку давление не дает результат, оно будет все время нарастать, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231031/1050623048.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, палестина, арабы, войны, конфликт, арабы, хамас, хезболла, политика, талибы, "талибан"