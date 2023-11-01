Путь подавления. Ростислав Ищенко объяснил, как арабы ведут эффективную прокси-войну с Израилем - 01.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231101/1050635402.html
Путь подавления. Ростислав Ищенко объяснил, как арабы ведут эффективную прокси-войну с Израилем
Путь подавления. Ростислав Ищенко объяснил, как арабы ведут эффективную прокси-войну с Израилем - 01.11.2023 Украина.ру
Путь подавления. Ростислав Ищенко объяснил, как арабы ведут эффективную прокси-войну с Израилем
Поскольку руководство Израиля не собирается идти по пути договоренностей, а продолжает пытаться добиваться своих целей путем подавления, то очевидно, что кризис на Ближнем Востоке будет все больше разгораться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-11-01T04:10
2023-11-01T04:10
новости
израиль
палестина
арабы
войны
конфликт
арабы
хамас
хезболла
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_455ac5575c60f43e7afe09d0e959cbb5.jpg
Если израильское государство стремится выжить и нормально развиваться, то ему необходимо вести более гибкую политику. Нужно находить взаимопонимание с окружающими странами, где-то идти на компромиссы и уступки, рассказал политолог.Очевидно, что положение Израиля будет ухудшаться, потому что арабские страны наконец-то нашли способ эффективного противостояния с Израилем. И сейчас ведут с ним современную прокси-войну без участия государств, добавил он.До тех пор, пока военная концепция Израиля не поменяется – расход снарядов и вооружения будет только нарастать. Поскольку давление не дает результат, оно будет все время нарастать, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050623048.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_855ff9785ac6206a32d9e590d21a4414.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, палестина, арабы, войны, конфликт, арабы, хамас, хезболла, политика, талибы, "талибан"
Новости, Израиль, Палестина, арабы, войны, конфликт, арабы, ХАМАС, Хезболла, политика, талибы, "Талибан"

Путь подавления. Ростислав Ищенко объяснил, как арабы ведут эффективную прокси-войну с Израилем

04:10 01.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
Поскольку руководство Израиля не собирается идти по пути договоренностей, а продолжает пытаться добиваться своих целей путем подавления, то очевидно, что кризис на Ближнем Востоке будет все больше разгораться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Если израильское государство стремится выжить и нормально развиваться, то ему необходимо вести более гибкую политику. Нужно находить взаимопонимание с окружающими странами, где-то идти на компромиссы и уступки, рассказал политолог.
Очевидно, что положение Израиля будет ухудшаться, потому что арабские страны наконец-то нашли способ эффективного противостояния с Израилем. И сейчас ведут с ним современную прокси-войну без участия государств, добавил он.
"Приехали талибы (члены организации, находящейся под санкциями ООН - Ред.) из Афганистана, повоевали, приехали хуситы из Йемена, повоевали… ХАМАС повоевал, "Хезболла" повоевала, еще кто-то повоевал. И так может это удовольствие продолжаться вечно", - подчеркнул Ищенко.
До тех пор, пока военная концепция Израиля не поменяется – расход снарядов и вооружения будет только нарастать. Поскольку давление не дает результат, оно будет все время нарастать, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 04:45
Дмитрий Дробницкий о мирном плане Сакса, тяжёлых проблемах США и возможном звонке Байдена ПутинуВ США кризис — они не удерживают мировое лидерство, объяснил в интервью изданию Украина.ру американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий. Он также предположил, почему конгресс может не одобрить финансирование Украины
 
НовостиИзраильПалестинаарабывойныконфликтарабыХАМАСХезболлаполитикаталибы"Талибан"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Лента новостейМолния