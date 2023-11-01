Путь подавления. Ростислав Ищенко объяснил, как арабы ведут эффективную прокси-войну с Израилем
Поскольку руководство Израиля не собирается идти по пути договоренностей, а продолжает пытаться добиваться своих целей путем подавления, то очевидно, что кризис на Ближнем Востоке будет все больше разгораться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Если израильское государство стремится выжить и нормально развиваться, то ему необходимо вести более гибкую политику. Нужно находить взаимопонимание с окружающими странами, где-то идти на компромиссы и уступки, рассказал политолог.
Очевидно, что положение Израиля будет ухудшаться, потому что арабские страны наконец-то нашли способ эффективного противостояния с Израилем. И сейчас ведут с ним современную прокси-войну без участия государств, добавил он.
"Приехали талибы (члены организации, находящейся под санкциями ООН - Ред.) из Афганистана, повоевали, приехали хуситы из Йемена, повоевали… ХАМАС повоевал, "Хезболла" повоевала, еще кто-то повоевал. И так может это удовольствие продолжаться вечно", - подчеркнул Ищенко.
До тех пор, пока военная концепция Израиля не поменяется – расход снарядов и вооружения будет только нарастать. Поскольку давление не дает результат, оно будет все время нарастать, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 04:45Дмитрий Дробницкий о мирном плане Сакса, тяжёлых проблемах США и возможном звонке Байдена ПутинуВ США кризис — они не удерживают мировое лидерство, объяснил в интервью изданию Украина.ру американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий. Он также предположил, почему конгресс может не одобрить финансирование Украины