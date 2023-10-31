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Арестович* назвал Зеленского "оставленным всеми диктатором"

Арестович* назвал Зеленского "оставленным всеми диктатором" - 31.10.2023 Украина.ру

Арестович* назвал Зеленского "оставленным всеми диктатором"

Президент Украины Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. Так прокомментировал минорные статьи Time с лидером страны на обложке экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*

2023-10-31T19:59

2023-10-31T19:59

2023-10-31T19:59

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Он указал, что Зеленский изначально выбрал путь стагнации, вместо ускоренного развития. Результатом стратегии украинского лидера стала массовая коррупция в стране. По мнению экс-советника Офиса президента, сейчас осень наступила не только в отношениях с Западом, но и с украинским народом. Сейчас Зеленский боится сказать правду даже своему ближайшему окружению, считает бывший спикер Банковой. Он также предсказал печальный конец украинскому президенту. Ранее экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский – авторитарный управленец, который нанёс ущерб демократии страны.Накануне известное американское издание Time опубликовало статью в которой утверждается, что недавний визит президента Украины в США не принес существенных результатов, а сам Зеленский злится из-за угасания внимания Запада к украинскому конфликту. *внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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новости, украина, алексей арестович, владимир зеленский, сво, спецоперация