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Арестович* назвал Зеленского "оставленным всеми диктатором"
Арестович* назвал Зеленского "оставленным всеми диктатором" - 31.10.2023 Украина.ру
Арестович* назвал Зеленского "оставленным всеми диктатором"
Президент Украины Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. Так прокомментировал минорные статьи Time с лидером страны на обложке экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*
2023-10-31T19:59
2023-10-31T19:59
2023-10-31T19:59
новости
украина
алексей арестович
владимир зеленский
сво
спецоперация
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Он указал, что Зеленский изначально выбрал путь стагнации, вместо ускоренного развития. Результатом стратегии украинского лидера стала массовая коррупция в стране. По мнению экс-советника Офиса президента, сейчас осень наступила не только в отношениях с Западом, но и с украинским народом. Сейчас Зеленский боится сказать правду даже своему ближайшему окружению, считает бывший спикер Банковой. Он также предсказал печальный конец украинскому президенту. Ранее экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский – авторитарный управленец, который нанёс ущерб демократии страны.Накануне известное американское издание Time опубликовало статью в которой утверждается, что недавний визит президента Украины в США не принес существенных результатов, а сам Зеленский злится из-за угасания внимания Запада к украинскому конфликту. *внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, алексей арестович, владимир зеленский, сво, спецоперация
Новости, Украина, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация
Арестович* назвал Зеленского "оставленным всеми диктатором"
Президент Украины Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. Так прокомментировал минорные статьи Time с лидером страны на обложке экс-советник Офиса президента Алексей Арестович*
Он указал, что Зеленский изначально выбрал путь стагнации, вместо ускоренного развития. Результатом стратегии украинского лидера стала массовая коррупция в стране.
По мнению экс-советника Офиса президента, сейчас осень наступила не только в отношениях с Западом, но и с украинским народом.
"Сколько реальность ни отрицай, она от этого никуда не девается. В статье TIME проступает неприятный и смутно знакомый образ – оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен", – цитирует Арестовича* телеграм-канал "Пул N3".
Сейчас Зеленский боится сказать правду даже своему ближайшему окружению, считает бывший спикер Банковой. Он также предсказал печальный конец украинскому президенту.
"Все оторвавшиеся (во имя своей фантазии) от реальности диктаторы заканчивают одинаково", – заключил он.
Ранее экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявлял
, что президент Украины Владимир Зеленский – авторитарный управленец, который нанёс ущерб демократии страны.
Накануне известное американское издание Time опубликовало
статью в которой утверждается, что недавний визит президента Украины в США не принес существенных результатов, а сам Зеленский злится из-за угасания внимания Запада к украинскому конфликту.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга