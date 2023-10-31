https://ukraina.ru/20231031/1050647663.html

"Минорная" статья в Time. Эксперты о том, как Запад ищет замену Зеленскому

"Минорная" статья в Time. Эксперты о том, как Запад ищет замену Зеленскому - 31.10.2023 Украина.ру

"Минорная" статья в Time. Эксперты о том, как Запад ищет замену Зеленскому

Владимир Зеленский снова на обложке влиятельного американского журнала Time. Ключевая статья номера посвящена Украине и лично президенту, а также итогам его последнего визита в Вашингтон

2023-10-31T16:06

2023-10-31T16:06

2023-10-31T17:53

эксклюзив

украина

владимир зеленский

сша

великобритания

андрей ермак

шурма

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Вот только тональность статьи очень отличается от публикаций, которые еще с полгода назад выходили в международных СМИ. Так, на обложке изображена небольшая фигура Зеленского в позе растерянного человека с подписью: «Никто не верит в нашу победу, как я верю. Никто».Год назад на обложке Time красовался решительный профиль Зеленского, а заголовок гласил: «Как Зеленский возглавляет».Как и почему в американском истеблишменте изменилось отношение к украинской проблеме, рассуждали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Военный блогер Михаил Звинчук (Рыбарь):Главным материалом этой недели про усталость от украинского конфликта в западных СМИ, конечно, стала статья от издания Time. Там считают, что недавний визит президента Владимира Зеленского в США не принес существенных результатов.Союзники Киева перестали верить в возможность победы Украины на фоне провального контрнаступления и снижения уровня общественной поддержки военной и финансовой помощи Украине. Существенно изменился и настрой президента Зеленского: в его глазах пропал оптимизм, а желание победы начинает приобретать маниакальную форму.Последнее утверждение является знаковым моментом. Фраза намекает на неадекватность украинского лидера, что закладывает фундамент для будущих отговорок западных руководителей и позволит в нужный момент откреститься от ситуации на Украине, а также ее последствий.Разумеется, украинский лидер будет цепляться за войну до последнего, так как после ее завершения едва ли на Западе вспомнят о его существовании. В настоящее время уровень жизни населения продолжает падать, а усталость от войны накапливаться, поэтому необходимо напомнить гражданам о причинах сложившейся ситуации.Такие статьи ускорят формирование негативного отношения к украинцам, а в конечном итоге подготовят почву для того, чтобы обвинить их во всех внутриполитических неудачах. При этом война «до последнего украинца» будет продолжаться.Журналист Василий Апасов:Уже все прочитали? Конечно, тотальной «зрады» нет, как пишут некоторые. Но настроение статьи минорное. А статья написана со слов окружения президента. Оптимизма не добавляет.Политический эксперт Юрий Романенко:Ситуация еще хуже, чем описано в статье Time. Пора посмотреть правде в глаза, а не делать виновными западных журналистов, которые копаются в нашем дерьме.На самом деле, было бы намного хуже, если бы они не копались. Поскольку это свидетельствовало бы, что наше дерьмо уже никому не интересно. У нас не так много времени осталось, чтоб в очередной раз в своей истории не разбиться о каменную стену.Общественный деятель Татьяна Монтян:Российские СМИ воодушевленно цитируют всепропальческую статью Time, которая выглядит, и правда, достаточно зрадно: британское издание констатирует провал наступления, утверждает, что Зеленский постепенно деградирует как личность, что украинский истеблишмент демонстрирует разочарование в западных партнерах, а коррупция зашкаливает.Издание также констатирует, что потери Салорейха превысили 100 тыс. чел., и из-за дефицита людских ресурсов в армию вынуждены призывать все более и более старших людей, так что в результате средний возраст военнослужащих достиг 43 лет.Британские журналисты также утверждают, что моральное состояние оставляет желать лучшего и военные на поле боя зачастую игнорируют приказы, исходящие даже непосредственно из Офиса президента.Цитируя Time, следует учитывать, что сегодня это та еще помойка, которая, если надо и политически целесообразно, напишет все что угодно. Поэтому, как это вообще достаточно часто бывает, имеет смысл в первую очередь задаться вопросом, зачем там пишут то, что пишут? И ответить на него несложно.Для Запада Салорейх и его правители вовсе не «сукины дети, но это наши сукины дети». Они лишь удобный ситуативный союзник для ослабления и подчинения России, не более того. И поддержка такого союзника имеет смысл лишь до тех пор, пока ослабление России здесь и сейчас имеет какие-то внятные перспективы для Запада.Год назад эти перспективы действительно были осязаемы и Киев мог рассчитывать на всеобъемлющую поддержку, в том числе и медийную, в связи с чем из украинцев делали чуть ли не марвеловских супергероев, а из того же Зеленского — лидера мирового масштаба вроде какого-нибудь Черчилля.Однако сегодня уже ясно, что противостояние с Россией является далеко не единственной актуальной задачей, стоящей перед Западом. Героизация Салорейха в коллективном бессознательном западного избирателя в этом смысле немало связывает руки западным правителям, и статьи вроде той, которую опубликовала Time, призваны это дело поправить.Ну а градус разоблачений указывает на то, что задача избавления от чрезмерных обязательств в отношении Салорейха стоит все четче. К тому же неадекватностью и невероятной коррупцией можно объяснить своему обывателю отсутствие прогресса в «контрнаступе».Впрочем, если кто-то раскатал губу, что Запад планирует уже завтра бросить Салорейх, так же как не столь давно он бросил Афганистан, то советую закатать эту самую губу обратно. Так не будет просто потому, что это неразумно и нерационально: Украина не Афганистан, а Путин не какой-то там Талибан*; противостояние на этом фланге западной политики носит стратегический характер, и Запад вряд ли откажется от него.Разве что захочет временно поставить противоборство на паузу, порешать другие проблемы и уже потом с новыми силами вернуться к прерванным занятиям.Лучший компромисс, на который в этом смысле можно рассчитывать, — условный «Минск-3», то есть заморозка конфликта в том или ином формате, с тем чтобы оставшаяся часть Украины осталась перманентной угрозой, нависающей над восточным флангом России, — причем угрозой вполне реальной, готовой в любой момент разразиться новой войной, когда такая война будет сочтена целесообразной.В общем, расслабляться и самоутешаться подобными статьями категорически не стоит. Как ни крути, а их наличие — часть общей политики Запада, которая, несмотря на возможные отдельные флуктуации, в долговременной перспективе останется вполне недвусмысленно антироссийской.Народный депутат Макс Бужанский:По поводу вчерашней статьи Time.1. Начальник — наш военный лидер на войне. Поэтому все иностранцы, которые хотят сказать плохо, идут нх. Нам всем есть что сказать, и мы все обязательно это скажем друг другу, но потом, если останемся живы. А с чужого голоса петь не будем.2. Не увидел в статье ни слова про ручных грантоедов, плюшевых активистов, удобных лидеров мнений и прочих, выращенных тут Западом, но как-то не повлиявших ни на что, если следовать выводам автора статьи. То есть Запад изначально ставил не на тех. Ну ок, мы с вами всегда это знали, правда?)Народный депутат Александр Дубинский:Перечитал статью TIME в оригинале и хочу отметить пару интересных деталей.В статье названы всего две фамилии из окружения президента, на которые ссылаются авторы: это Ермак и Шурма.1. Фамилия Ермака появляется в абзаце, когда речь идет о низких зарплатах в офисе президента. Ермак комментирует, что им приходится спать в комнатах 2х3 метра, которые по размеру напоминают тюремную камеру. Хорошая и тонкая ирония.2. Шурма в статье процитирован унизительнее некуда. Он оправдывается, что поехал в составе делегации в США, невзирая на расследование журналистов, потому что это была «черная кампания против него, заказанная внутренним врагом Зеленского». «Политика вернулась — это плохо», — говорит Шурма, поправляя белый воротничок рубашки.Военную форму Шурма снял. Ну да, без политики отжимать крупный бизнес и рулить сферой энергетики, в которой твой родной брат — ключевой игрок, было легче.3. Медийщики Зеленского, оказывается, пытались договориться про его интервью с Fox news и Опрой Уинфри, но получили отказ. Поэтому все ключевые заявления пришлось сделать в тг-канале Даши Заривной «Вертикаль».Таким образом, Владимиру Александровичу очень четко указано на то, что США не будут поддерживать его переизбрание президентом. Идет кастинг нового кандидата.* Организация находится под санкциями ООН.Орфография и пунктуация авторов сохранены.

https://ukraina.ru/20231030/1050622744.html

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https://ukraina.ru/20231030/1050624644.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, сша, великобритания, андрей ермак, шурма