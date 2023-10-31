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Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине

Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине - 31.10.2023 Украина.ру

Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине

Президент Украины Владимир Зеленский – авторитарный управленец, который нанёс ущерб демократии страны. Принципы его правления неминуемо приведут к негативным последствиям. Такое мнение в интервью немецкому изданию Welt выразил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко

2023-10-31T19:29

2023-10-31T19:29

2023-10-31T19:29

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Сегодня в стране не существует свободы прессы и возможности выразить мнение, напомнил Луценко. Эти меры были приняты правительством под предлогом действующего военного положения. В стране есть только один телевизионный вещатель, что существенно ограничивает возможность проведения общественных политических дискуссий. Занимая высокую должность президента, Зеленский не перестал быть актёром, главная цель которого состоит в том чтобы оставаться в центре внимания, подчеркнул экс-глава МВД Украины. Ранее известное американское издание Time опубликовало статью в которой утверждается, что недавний визит президента Украины в США не принес существенных результатов, а сам Зеленский злится из-за угасания внимания Запада к украинскому конфликту.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, сво, всу, запад