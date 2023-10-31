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Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине
Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине - 31.10.2023 Украина.ру
Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине
Президент Украины Владимир Зеленский – авторитарный управленец, который нанёс ущерб демократии страны. Принципы его правления неминуемо приведут к негативным последствиям. Такое мнение в интервью немецкому изданию Welt выразил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко
2023-10-31T19:29
2023-10-31T19:29
2023-10-31T19:29
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владимир зеленский
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Сегодня в стране не существует свободы прессы и возможности выразить мнение, напомнил Луценко. Эти меры были приняты правительством под предлогом действующего военного положения. В стране есть только один телевизионный вещатель, что существенно ограничивает возможность проведения общественных политических дискуссий. Занимая высокую должность президента, Зеленский не перестал быть актёром, главная цель которого состоит в том чтобы оставаться в центре внимания, подчеркнул экс-глава МВД Украины. Ранее известное американское издание Time опубликовало статью в которой утверждается, что недавний визит президента Украины в США не принес существенных результатов, а сам Зеленский злится из-за угасания внимания Запада к украинскому конфликту.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, сво, всу, запад
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, ВСУ, Запад
Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине
Президент Украины Владимир Зеленский – авторитарный управленец, который нанёс ущерб демократии страны. Принципы его правления неминуемо приведут к негативным последствиям. Такое мнение в интервью немецкому изданию Welt выразил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко
Сегодня в стране не существует свободы прессы и возможности выразить мнение, напомнил Луценко. Эти меры были приняты правительством под предлогом действующего военного положения. В стране есть только один телевизионный вещатель, что существенно ограничивает возможность проведения общественных политических дискуссий.
"Согласно конституции, президент – главнокомандующий армии, а также представляет страну на внешней арене. Премьер-министр управляет правительством, а парламент принимает законы. Однако оба лишены власти и Зеленский принимает решения в одиночку. От этого страдает демократия на Украине", – уточнил Луценко.
Занимая высокую должность президента, Зеленский не перестал быть актёром, главная цель которого состоит в том чтобы оставаться в центре внимания, подчеркнул экс-глава МВД Украины.
Ранее известное американское издание Time опубликовало
статью в которой утверждается, что недавний визит президента Украины в США не принес существенных результатов, а сам Зеленский злится из-за угасания внимания Запада к украинскому конфликту.