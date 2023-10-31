Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине - 31.10.2023 Украина.ру
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Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине
Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине - 31.10.2023 Украина.ру
Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине
Президент Украины Владимир Зеленский – авторитарный управленец, который нанёс ущерб демократии страны. Принципы его правления неминуемо приведут к негативным последствиям. Такое мнение в интервью немецкому изданию Welt выразил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко
2023-10-31T19:29
2023-10-31T19:29
новости
украина
владимир зеленский
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Сегодня в стране не существует свободы прессы и возможности выразить мнение, напомнил Луценко. Эти меры были приняты правительством под предлогом действующего военного положения. В стране есть только один телевизионный вещатель, что существенно ограничивает возможность проведения общественных политических дискуссий. Занимая высокую должность президента, Зеленский не перестал быть актёром, главная цель которого состоит в том чтобы оставаться в центре внимания, подчеркнул экс-глава МВД Украины. Ранее известное американское издание Time опубликовало статью в которой утверждается, что недавний визит президента Украины в США не принес существенных результатов, а сам Зеленский злится из-за угасания внимания Запада к украинскому конфликту.
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новости, украина, владимир зеленский, сво, всу, запад
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, ВСУ, Запад

Немецкие журналисты узнали какой ущерб Зеленский принёс Украине

19:29 31.10.2023
 
© AP / Fermin Rodriguez
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP / Fermin Rodriguez
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский – авторитарный управленец, который нанёс ущерб демократии страны. Принципы его правления неминуемо приведут к негативным последствиям. Такое мнение в интервью немецкому изданию Welt выразил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко
Сегодня в стране не существует свободы прессы и возможности выразить мнение, напомнил Луценко. Эти меры были приняты правительством под предлогом действующего военного положения. В стране есть только один телевизионный вещатель, что существенно ограничивает возможность проведения общественных политических дискуссий.
"Согласно конституции, президент – главнокомандующий армии, а также представляет страну на внешней арене. Премьер-министр управляет правительством, а парламент принимает законы. Однако оба лишены власти и Зеленский принимает решения в одиночку. От этого страдает демократия на Украине", – уточнил Луценко.
Занимая высокую должность президента, Зеленский не перестал быть актёром, главная цель которого состоит в том чтобы оставаться в центре внимания, подчеркнул экс-глава МВД Украины.
Ранее известное американское издание Time опубликовало статью в которой утверждается, что недавний визит президента Украины в США не принес существенных результатов, а сам Зеленский злится из-за угасания внимания Запада к украинскому конфликту.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСВОВСУЗапад
 
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