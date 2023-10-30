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На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС

На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС - 30.10.2023 Украина.ру

На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС

Родственников погибшей немки-израильтянки Шани Лук, попавшей в плен подразделений ХАМАС, пытались обокрасть украинские мошенники. Уже после смерти 22-летней жертвы, они требовали выкуп в 500 тысяч евро, передаёт Westdeutscher Rundfunk

2023-10-30T22:55

2023-10-30T22:55

2023-10-30T22:56

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Шани Лук была мертва 7 октября во время нападения на музыкальный фестиваль Supernova Sukkot Gathering, который проходил в западной части пустыни Негев — в пяти километрах от границы между сектором Газа и Израилем. Это следует из находок и выводов следователей. Помимо этого, после инцидента на музыкальном фестивале в Сети появилась видеозапись с девушкой в кузове пикапа ХАМАС, которая находилась без сознания и лежала в неестественной позе. Родители Шани Лук опознали на кадрах свою дочь по татуировкам на ногах. Уже тогда было очевидно, что девушка погибла, однако это не помешало украинцам обогатиться на горе других людей. Ранее сообщалось, что мошенники из сall-центров в Днепропетровске обманули граждан Евросоюза на более чем 7,6 миллионов евро. Всего украинцы обокрали 665 человек.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинцы, мошенники, ближний восток, палестино-израильский конфликт