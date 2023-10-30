На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС - 30.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231030/1050625971.html
На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС
На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС - 30.10.2023 Украина.ру
На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС
Родственников погибшей немки-израильтянки Шани Лук, попавшей в плен подразделений ХАМАС, пытались обокрасть украинские мошенники. Уже после смерти 22-летней жертвы, они требовали выкуп в 500 тысяч евро, передаёт Westdeutscher Rundfunk
2023-10-30T22:55
2023-10-30T22:56
новости
украинцы
мошенники
ближний восток
палестино-израильский конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050625807_0:0:705:396_1920x0_80_0_0_c215ee1945e476bbe58901c1a8073982.jpg
Шани Лук была мертва 7 октября во время нападения на музыкальный фестиваль Supernova Sukkot Gathering, который проходил в западной части пустыни Негев — в пяти километрах от границы между сектором Газа и Израилем. Это следует из находок и выводов следователей. Помимо этого, после инцидента на музыкальном фестивале в Сети появилась видеозапись с девушкой в кузове пикапа ХАМАС, которая находилась без сознания и лежала в неестественной позе. Родители Шани Лук опознали на кадрах свою дочь по татуировкам на ногах. Уже тогда было очевидно, что девушка погибла, однако это не помешало украинцам обогатиться на горе других людей. Ранее сообщалось, что мошенники из сall-центров в Днепропетровске обманули граждан Евросоюза на более чем 7,6 миллионов евро.&nbsp;Всего украинцы обокрали 665 человек.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050625807_82:0:610:396_1920x0_80_0_0_6f2f6b381471b22cdfe316e8a6886d26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинцы, мошенники, ближний восток, палестино-израильский конфликт
Новости, украинцы, мошенники, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт

На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС

22:55 30.10.2023 (обновлено: 22:56 30.10.2023)
 
Шани Лук
Шани Лук
Читать в
Родственников погибшей немки-израильтянки Шани Лук, попавшей в плен подразделений ХАМАС, пытались обокрасть украинские мошенники. Уже после смерти 22-летней жертвы, они требовали выкуп в 500 тысяч евро, передаёт Westdeutscher Rundfunk
Шани Лук была мертва 7 октября во время нападения на музыкальный фестиваль Supernova Sukkot Gathering, который проходил в западной части пустыни Негев — в пяти километрах от границы между сектором Газа и Израилем. Это следует из находок и выводов следователей.
Помимо этого, после инцидента на музыкальном фестивале в Сети появилась видеозапись с девушкой в кузове пикапа ХАМАС, которая находилась без сознания и лежала в неестественной позе. Родители Шани Лук опознали на кадрах свою дочь по татуировкам на ногах.
Уже тогда было очевидно, что девушка погибла, однако это не помешало украинцам обогатиться на горе других людей.
"Её (прим. ред. – Шани Лук) семье стали звонить от имени членов ХАМАС и требовать выкуп в 500 тысяч евро. В ходе расследование полиция Германии выяснила, что звонки не имеют отношения к палестинскому движению, они поступали с территории Украины", – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что мошенники из сall-центров в Днепропетровске обманули граждан Евросоюза на более чем 7,6 миллионов евро. Всего украинцы обокрали 665 человек.
 
НовостиукраинцымошенникиБлижний ВостокПалестино-израильский конфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
13:04Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта
Лента новостейМолния