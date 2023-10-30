https://ukraina.ru/20231030/1050625971.html
На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС
На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС - 30.10.2023 Украина.ру
На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС
Родственников погибшей немки-израильтянки Шани Лук, попавшей в плен подразделений ХАМАС, пытались обокрасть украинские мошенники. Уже после смерти 22-летней жертвы, они требовали выкуп в 500 тысяч евро, передаёт Westdeutscher Rundfunk
2023-10-30T22:55
2023-10-30T22:55
2023-10-30T22:56
новости
украинцы
мошенники
ближний восток
палестино-израильский конфликт
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Шани Лук была мертва 7 октября во время нападения на музыкальный фестиваль Supernova Sukkot Gathering, который проходил в западной части пустыни Негев — в пяти километрах от границы между сектором Газа и Израилем. Это следует из находок и выводов следователей. Помимо этого, после инцидента на музыкальном фестивале в Сети появилась видеозапись с девушкой в кузове пикапа ХАМАС, которая находилась без сознания и лежала в неестественной позе. Родители Шани Лук опознали на кадрах свою дочь по татуировкам на ногах. Уже тогда было очевидно, что девушка погибла, однако это не помешало украинцам обогатиться на горе других людей. Ранее сообщалось, что мошенники из сall-центров в Днепропетровске обманули граждан Евросоюза на более чем 7,6 миллионов евро. Всего украинцы обокрали 665 человек.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинцы, мошенники, ближний восток, палестино-израильский конфликт
Новости, украинцы, мошенники, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт
На "выкуп": украинцы выпрашивали деньги у семьи погибшей пленной ХАМАС
22:55 30.10.2023 (обновлено: 22:56 30.10.2023)
Родственников погибшей немки-израильтянки Шани Лук, попавшей в плен подразделений ХАМАС, пытались обокрасть украинские мошенники. Уже после смерти 22-летней жертвы, они требовали выкуп в 500 тысяч евро, передаёт Westdeutscher Rundfunk
Шани Лук была мертва 7 октября во время нападения на музыкальный фестиваль Supernova Sukkot Gathering, который проходил в западной части пустыни Негев — в пяти километрах от границы между сектором Газа и Израилем. Это следует из находок и выводов следователей.
Помимо этого, после инцидента на музыкальном фестивале в Сети появилась видеозапись с девушкой в кузове пикапа ХАМАС, которая находилась без сознания и лежала в неестественной позе. Родители Шани Лук опознали на кадрах свою дочь по татуировкам на ногах.
Уже тогда было очевидно, что девушка погибла, однако это не помешало украинцам обогатиться на горе других людей.
"Её (прим. ред. – Шани Лук) семье стали звонить от имени членов ХАМАС и требовать выкуп в 500 тысяч евро. В ходе расследование полиция Германии выяснила, что звонки не имеют отношения к палестинскому движению, они поступали с территории Украины", – говорится в статье.
Ранее сообщалось,
что мошенники из сall-центров в Днепропетровске обманули граждан Евросоюза на более чем 7,6 миллионов евро. Всего украинцы обокрали 665 человек.