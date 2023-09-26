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Украина передала Чехии мошенников из днепропетровских сall-центров

Украина передала Чехии мошенников из днепропетровских сall-центров - 26.09.2023 Украина.ру

Украина передала Чехии мошенников из днепропетровских сall-центров

Экстрадированные в Чехию мошенники из сall-центров в Днепре (переименованный Днепропетровск) обманули граждан ЕС на более 7,6 млн евро. Об этом сообщает dnepr.express.

2023-09-26T17:21

2023-09-26T17:21

2023-09-26T17:28

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Пятеро злодеев уже переданы представителям правоохранительных органов Чехии в международном пункте пропуска "Краковец" Львовской области. Шестой будет экстрадирован уже в ближайшее время.По информации украинского издания, мошенники "обдурили более 665 граждан Чехии на суму более 7 миллионов 609 тысяч евро". Удавалось это через технологию спуфинга во время звонков, позволявшую заменить телефонный номер на любой необходимый."Они выдали себя за сотрудников банковских учреждений и информировали жертв, что их банковские счета были сломаны и чтобы сохранить свои средства, нужно временно перевести их на другой "безопасный" счет, предоставленный преступниками. Достоверность этой информации подтверждали другим звонком — якобы от полицейского, подтверждающего достоверность взлома счета и необходимости перевода денег на другой счет", - сообщило издание.В апреле 2023 года по итогам обысков в Днепре (Днепропетровске) "следователи задержали граждан Чехии, и они были переданы чешским правоохранителям 25 сентября 2023 для дальнейшего досудебного расследования". В Чехии пятерым участникам этой международной ОПГ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы."Украинские следователи также расследуют дело по другим фигурантам по статьям 190 и 255 Уголовного Кодекса Украины, и им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы", - сказано в публикации.Материал издания иллюстрирован фотографией с белорусским и четырьмя чешскими паспортами.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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