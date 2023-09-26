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Украина передала Чехии мошенников из днепропетровских сall-центров
Украина передала Чехии мошенников из днепропетровских сall-центров - 26.09.2023 Украина.ру
Украина передала Чехии мошенников из днепропетровских сall-центров
Экстрадированные в Чехию мошенники из сall-центров в Днепре (переименованный Днепропетровск) обманули граждан ЕС на более 7,6 млн евро. Об этом сообщает dnepr.express.
2023-09-26T17:21
2023-09-26T17:21
2023-09-26T17:28
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Пятеро злодеев уже переданы представителям правоохранительных органов Чехии в международном пункте пропуска "Краковец" Львовской области. Шестой будет экстрадирован уже в ближайшее время.По информации украинского издания, мошенники "обдурили более 665 граждан Чехии на суму более 7 миллионов 609 тысяч евро". Удавалось это через технологию спуфинга во время звонков, позволявшую заменить телефонный номер на любой необходимый."Они выдали себя за сотрудников банковских учреждений и информировали жертв, что их банковские счета были сломаны и чтобы сохранить свои средства, нужно временно перевести их на другой "безопасный" счет, предоставленный преступниками. Достоверность этой информации подтверждали другим звонком — якобы от полицейского, подтверждающего достоверность взлома счета и необходимости перевода денег на другой счет", - сообщило издание.В апреле 2023 года по итогам обысков в Днепре (Днепропетровске) "следователи задержали граждан Чехии, и они были переданы чешским правоохранителям 25 сентября 2023 для дальнейшего досудебного расследования". В Чехии пятерым участникам этой международной ОПГ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы."Украинские следователи также расследуют дело по другим фигурантам по статьям 190 и 255 Уголовного Кодекса Украины, и им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы", - сказано в публикации.Материал издания иллюстрирован фотографией с белорусским и четырьмя чешскими паспортами.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, мошенники, мошенничество, кибермошенничество, телефонный разговор, днепр, днепропетровск, новости днепра, криминал, чехия, ес, украина-ес, украина
Новости, Новости Украины, мошенники, мошенничество, кибермошенничество, телефонный разговор, Днепр, Днепропетровск, Новости Днепра, криминал, Чехия, ЕС, Украина-ЕС, Украина
Украина передала Чехии мошенников из днепропетровских сall-центров
17:21 26.09.2023 (обновлено: 17:28 26.09.2023)
Экстрадированные в Чехию мошенники из сall-центров в Днепре (переименованный Днепропетровск) обманули граждан ЕС на более 7,6 млн евро. Об этом сообщает dnepr.express.
Пятеро злодеев уже переданы представителям правоохранительных органов Чехии в международном пункте пропуска "Краковец" Львовской области. Шестой будет экстрадирован уже в ближайшее время.
По информации украинского издания, мошенники "обдурили более 665 граждан Чехии на суму более 7 миллионов 609 тысяч евро". Удавалось это через технологию спуфинга во время звонков, позволявшую заменить телефонный номер на любой необходимый.
"Они выдали себя за сотрудников банковских учреждений и информировали жертв, что их банковские счета были сломаны и чтобы сохранить свои средства, нужно временно перевести их на другой "безопасный" счет, предоставленный преступниками. Достоверность этой информации подтверждали другим звонком — якобы от полицейского, подтверждающего достоверность взлома счета и необходимости перевода денег на другой счет", - сообщило издание.
В апреле 2023 года по итогам обысков в Днепре (Днепропетровске) "следователи задержали граждан Чехии, и они были переданы чешским правоохранителям 25 сентября 2023 для дальнейшего досудебного расследования". В Чехии пятерым участникам этой международной ОПГ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
"Украинские следователи также расследуют дело по другим фигурантам по статьям 190 и 255 Уголовного Кодекса Украины, и им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы", - сказано в публикации.
Материал издания иллюстрирован фотографией с белорусским и четырьмя чешскими паспортами.