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Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри

Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри - 30.10.2023 Украина.ру

Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри

Израильский режим показал миру свое истинное лицо, организовав массовый террор мирных людей, однако это не повод идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам расширенного совещание в Правительстве республики

2023-10-30T22:27

2023-10-30T22:27

2023-10-30T22:27

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Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильских властей.Ранее президент России Владимир Путин обратился к главам регионов и силовикам о необходимости своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия. Напомним, накануне, 29 октября, после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. Участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлётно-посадочную полосу и окружили самолеты.Как сообщили ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, силовики установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

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новости, кадыров, махачкала, беспорядки, антисемитизм