Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри - 30.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231030/1050625185.html
Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри
Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри - 30.10.2023 Украина.ру
Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри
Израильский режим показал миру свое истинное лицо, организовав массовый террор мирных людей, однако это не повод идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам расширенного совещание в Правительстве республики
2023-10-30T22:27
2023-10-30T22:27
новости
кадыров
махачкала
беспорядки
антисемитизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/97/1033479778_0:0:2153:1212_1920x0_80_0_0_d647f3276bf9fa93a2572fdb11a8e1b5.jpg
Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильских властей.Ранее президент России Владимир Путин обратился к главам регионов и силовикам о необходимости своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия. Напомним, накануне, 29 октября, после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. Участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлётно-посадочную полосу и окружили самолеты.Как сообщили ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, силовики установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.
махачкала
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/97/1033479778_0:0:2153:1616_1920x0_80_0_0_5d6e4359130aec9fc49550bc700436b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кадыров, махачкала, беспорядки, антисемитизм
Новости, Кадыров, Махачкала, беспорядки, антисемитизм

Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри

22:27 30.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Израильский режим показал миру свое истинное лицо, организовав массовый террор мирных людей, однако это не повод идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам расширенного совещание в Правительстве республики
Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильских властей.
"Нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", – написал глава Чечни в телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к главам регионов и силовикам о необходимости своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия.
Напомним, накануне, 29 октября, после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. Участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлётно-посадочную полосу и окружили самолеты.
Как сообщили ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, силовики установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.
 
НовостиКадыровМахачкалабеспорядкиантисемитизм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
13:04Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта
Лента новостейМолния