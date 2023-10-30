https://ukraina.ru/20231030/1050625185.html
Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри
Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри - 30.10.2023 Украина.ру
Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри
Израильский режим показал миру свое истинное лицо, организовав массовый террор мирных людей, однако это не повод идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам расширенного совещание в Правительстве республики
2023-10-30T22:27
2023-10-30T22:27
2023-10-30T22:27
новости
кадыров
махачкала
беспорядки
антисемитизм
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Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильских властей.Ранее президент России Владимир Путин обратился к главам регионов и силовикам о необходимости своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия. Напомним, накануне, 29 октября, после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. Участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлётно-посадочную полосу и окружили самолеты.Как сообщили ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, силовики установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кадыров, махачкала, беспорядки, антисемитизм
Новости, Кадыров, Махачкала, беспорядки, антисемитизм
Кадыров: Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри
Израильский режим показал миру свое истинное лицо, организовав массовый террор мирных людей, однако это не повод идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам расширенного совещание в Правительстве республики
Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильских властей.
"Нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", – написал глава Чечни в телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин обратился
к главам регионов и силовикам о необходимости своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия.
Напомним, накануне, 29 октября, после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. Участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлётно-посадочную полосу и окружили самолеты.
Как сообщили ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, силовики установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.